 С начала суток враг 6 раз нарушал режим тишины на Донбассе, боец ОС получил ранения, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, неподалеку от Луганского и Крымского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, дважды у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов, в районе Хутора Вильный - из автоматических гранатометов, Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов, Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - уточняют в пресс-центре.

Напомним, в течение субботы, 14 декабря, наемники российско-оккупационных войск 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие этих действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения.