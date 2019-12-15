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 С начала суток враг 6 раз нарушал режим тишины на Донбассе, боец ОС получил ранения, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, неподалеку от Луганского и Крымского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, дважды у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов, в районе Хутора Вильный - из автоматических гранатометов, Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов, Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - уточняют в пресс-центре.

Напомним, в течение субботы, 14 декабря, наемники российско-оккупационных войск 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие этих действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3165468
 
 
 Топ комментарии
 
P.S.Перемирие перемирием но отвечать боязаны разрешить по полной,чтоб эти паскуды знали что на один их выстрел ответят десятком.Уже весь мир смеется над Украиной.
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А у наших ВСУ режим перемирия.Кто знает сколько уже погибло наших воинов из времени очередного перемирия и вся их кровь на руках Зеленского.Ребята надо стрелять,стрелять если не в одну то в другую сторону а то из ВСУ сделали баранов на убой.
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P.S.Перемирие перемирием но отвечать боязаны разрешить по полной,чтоб эти паскуды знали что на один их выстрел ответят десятком.Уже весь мир смеется над Украиной.
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"С начала суток враг 6 раз нарушал режим тишины на Донбассе, боец ОС получил ранения, - пресс-центр" - в телевизоре сказали, что это двадцать первое перемирие, про которое Зеленский договорился в Париже с Путиным.
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