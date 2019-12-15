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Все про:климат (76) ООН (2895) экология (1201)

 25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата окончилась безрезультатно

25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде завершилась с минимальными результатами. Согласно обнародованному итоговому коммюнике, 200 стран-участниц саммита признают необходимость увеличения усилий, направленных на защиту климата и ограничения объемов вредных выбросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом, участники встречи подтвердили принятый ранее во время Парижского климатического саммита план действий. Согласно этому плану, со следующего года страны-участницы Климатической соглашения должны усилить свои действия с целью защиты климата, отмечают в правительстве Испании.

Надежды развивающихся стран, и островных стран на создание международного фонда для борьбы с последствиями климатических изменений, которые уже произошли, не оправдались.

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Так же не удалось договориться по окончательныму положению статьи 6 Парижской климатического соглашения. Поэтому механизмы воплощения этого соглашения до сих пор остаются неполными, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, встреча в Мадриде должна была завершиться еще 13 декабря, однако продолжалась вплоть до 15 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165467
 
 
 Топ комментарии
 
Основні забрудники у світі - Рашка, Китай і Індія, проте Грета кляне на чому світ стоїть ЄС і США, де і еко-норми для автівок постійно вводять, і фільтри на заводах і ТЕС ставлять...
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Грета Тумберг типичная петяботка - визгу много толку мало!)
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а тем временем...
Киев 17 декабря 2019г., среда +1°..+11°...
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Это волна такая. А в ноябре в Киеве было и -10.
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Лет 6+- назад в Днепре 18ноября было +22 .Причём и днём и ночью.
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Пересмотрел с 2012 по 2016 18го ноября и +- неделя в Днепре ни разу не было +22... пить меньше надо товаГищь!
Вот архив
http://pogoda.meta.ua/Dnipropetrovska/Dnipropetrovskyi/Dnipropetrovsk/archive/2015/
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Затусуй свою статистику сам знаешь куда.Это было реально 1 день.Тогда еще солнечная или буря или хз как называется было.Те кто из Днепра должны помнить.
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Дебил ты же написал 5-6лет назад, а показываешь за 2010год. ну ты и мудило!
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тормоз,я написал,шо немного с датой напутал. и +- это не именно 1 год
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Так нехер хамить что бы не оказаться потом мудаком!
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"пить меньше надо товаГищь!" "Дебил" (с)
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25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 587не много с датой попутал,но реально было +22
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Днепр - хорош город . Только я там всего 1 раз был, еще в школе на экскурсии 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 6080
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Ещё когда мы жили дома, у нас на Юго-Восточной были жуткие зимы - -26, и пару зим даже с -33! Певый снег выпадал в конце октября. Как вспомню... бррр!
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Так а лет 20 назад 23 февраля я я в пиНджаке с карманАми ходил, а народ картошку посадил. А еще каких-то 10000 лет назад ледниковый период был. Так что погоды по расписанию не бывает. Девка скандинавская нашугала всех? 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 8052 От, шалава.
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4 дня.
30 лет назад в 15 числах ноября падал снег и лежал до средины апреля, а иногда и мая и никаких таких волн не было!
Это глобальное потепление!!!
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Ого -мая. Вы, видно, на Севере Украины живёте?
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На севере ямало-ненецкого округа он живет
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Похоже! В мае уже помидоры сажают,,, в Украине!
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Снег до мая25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 7391 бред.Дубари были.В 17 году уже кабачки высадили и числа ~20 апреля снег мокрый,как лупонул.С пол часа где-то шел.
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Это на какой лахте? В центре Украины , да и на севере, такого не было никогда. Всегда выпадал-таял-выпадал-таял. Но никогда не лежал.
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И что не так? Прекрасно помню дома озеро в огороде в январе, феврале. Всегда были шатания погоды. А иногда было и минус 39.
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Экономим дрова! Впереди тёплая зима! 25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата окончилась безрезультатно - Цензор.НЕТ 7881
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Валежник собирай. Вам ведь разрешили 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 3223
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Хоть бы 3 дерева перед зданием вкопали, ну хоть что-то бы
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Так викиди і не зменшуються. Просто Україна міняє свою квоту по викидах на автівки для недореформованої " поліції".Замість того щоб поміняти їх на ліки та обладнання для лікування онкохворих чи модернізацію лікарень.
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Японія викупила зайву квоту саме СВОЇМИ автівками,а не ліками...
Вони не дурні...
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ООН это синоним слова "безрезультатно". Абсолютно никчемная говорильня.
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Грета Тумберг типичная петяботка - визгу много толку мало!)
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Брехня!
Наші дівчата-порохоботки - миються!
І приємно пахнуть шоколадом, а не ставридою!
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ххаха ты шо нюхав у Гретти ? хахахахах
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Не обов'язково нюхати лайно, щоб мати уявлення, що воно неприємно смердить.
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Вона мабуть вже мільйони на цьому заробила.
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Грета Тумберг типичная зеляботка - визгу много мозгов- нет!
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Основні забрудники у світі - Рашка, Китай і Індія, проте Грета кляне на чому світ стоїть ЄС і США, де і еко-норми для автівок постійно вводять, і фільтри на заводах і ТЕС ставлять...
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Фуууууууу... Чую про Грету Тунберг - одразу уявляю, як "звідти" ставридою бздить 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 3037
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Ти чудо, навіщо уявляти гидоту. Мрій про міс світу 2019
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Маєш рацію смартфона - але це той випадок, коли "уява, що ти робиш, астанавісь!"
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Тобто внутрішній "ручник")). А на міс світу 2019 подивися, рідкісна "чорна перлина"
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Петя таки доит снегирей, я так и знал. 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 6322
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хтось, нарешті, скаже цій неадекватній дитині та ще багатьом мільйонам неадекватів, що ми знаходимось у кінцевій фазі малого льодовикового періоду..і шо у періоди температурних максимумів температура була ще вища ніж зараз..дяки..
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Головуюча країна -Чилі написала абсолютно нікчемне комюніке...
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Не не мальчики и девочки, теперь каждый за себя, в ответ на вашу помощь Украине.

Вешайте лапшу и выбивайте слезу из сытых буржуа.
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Це работа Трампа + Бразілія + Австралія, яка зараз доречі потерпає від страшенної спеки.
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"Безрезультатно" - не смогли изменить климат?... 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 8122
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А как иначе она могла бы еще закончится!? На самом деле самая большая проблема - это банальное ЗАСИРАНИЕ планеты отходами жизнедеятельности людей /интоксикация организма Земли, как ЖИВОГО организма/ чрезмерно разможающейся популяции микро (в масштабе планеты) организмов - ИНФЕКЦИИ! Для решение такой проблемы одних уговоров мало, здесь нужен диктат силы, чтоб удержать размножение и минимизировать урон экологии планеты. Думаю Землю будут лечить на другом уровне - методом физического истребления инфекции (раз она такая глупая и не понимает очевидного)!
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Один "пук" нормального вулкана перекроет все выбросы всего мира. А этих действующих вулканов таки дохрена.
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"пук" вулкана - это естестввенная рекция Земли, а вот миллиарды тонн неперегнивающего мусора - это серьезная экологическая проблема, в круговороте природу все продумано, а вот механизма избавления от отходов человека пока нет!
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А от цікава думка прийшла в голову... У 60-70-х ж повітря чистіше було, ніж зараз... І загалом екологія тоді була краща... Хоча в ті часи всі палили вугілля на ТЕС (на газ почали переводити ТЕС пізніше вже), у автомобілів навіть каталізаторів не було, заводи не були обладнані фільтрами викидів.

Зараз автівки навіть у Китаї екологічніші в рази, ніж Жигулі 60-х чи там якийсь Каділак з 7-літровим двигуном, вугілля на ТЕС палять все менше, заводи навіть в Україні обладнують очисними спорудами, пластик сортують навіть у Києві.

Так чого екологи нас лякають дупою? По логіці, 40-50 років тому ж усе мало бути набагато гірше!
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Тому що тоді у Китаї їздили на велосіпедах а зараз на БМВ.
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Так, але одна БМВ 70-х чадить мабуть як 10 ********...
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25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата окончилась безрезультатно

То есть орбиту Земли изменить не удалось? 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 8597
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Ні, скандинавську дІвочку послали в дупу. 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 6819
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А радости сколько у двух дураков выше моего комментария!
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а сколько радости у дурака, выше моего комментария,
от радости у двух дураков выше его комментария! 25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів - Цензор.НЕТ 9753
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