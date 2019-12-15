 25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата окончилась безрезультатно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом, участники встречи подтвердили принятый ранее во время Парижского климатического саммита план действий. Согласно этому плану, со следующего года страны-участницы Климатической соглашения должны усилить свои действия с целью защиты климата, отмечают в правительстве Испании.

Надежды развивающихся стран, и островных стран на создание международного фонда для борьбы с последствиями климатических изменений, которые уже произошли, не оправдались.

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Так же не удалось договориться по окончательныму положению статьи 6 Парижской климатического соглашения. Поэтому механизмы воплощения этого соглашения до сих пор остаются неполными, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, встреча в Мадриде должна была завершиться еще 13 декабря, однако продолжалась вплоть до 15 декабря.

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