 25-я международная конференция ООН по вопросам изменения климата окончилась безрезультатно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Таким образом, участники встречи подтвердили принятый ранее во время Парижского климатического саммита план действий. Согласно этому плану, со следующего года страны-участницы Климатической соглашения должны усилить свои действия с целью защиты климата, отмечают в правительстве Испании.
Надежды развивающихся стран, и островных стран на создание международного фонда для борьбы с последствиями климатических изменений, которые уже произошли, не оправдались.
Так же не удалось договориться по окончательныму положению статьи 6 Парижской климатического соглашения. Поэтому механизмы воплощения этого соглашения до сих пор остаются неполными, отмечают обозреватели.
Как сообщалось, встреча в Мадриде должна была завершиться еще 13 декабря, однако продолжалась вплоть до 15 декабря.
Киев 17 декабря 2019г., среда +1°..+11°...
Вот архив
http://pogoda.meta.ua/Dnipropetrovska/Dnipropetrovskyi/Dnipropetrovsk/archive/2015/
30 лет назад в 15 числах ноября падал снег и лежал до средины апреля, а иногда и мая и никаких таких волн не было!
Это глобальное потепление!!!
Вони не дурні...
Наші дівчата-порохоботки - миються!
І приємно пахнуть шоколадом, а не ставридою!
раціюсмартфона - але це той випадок, коли "уява, що ти робиш, астанавісь!"
Вешайте лапшу и выбивайте слезу из сытых буржуа.
Зараз автівки навіть у Китаї екологічніші в рази, ніж Жигулі 60-х чи там якийсь Каділак з 7-літровим двигуном, вугілля на ТЕС палять все менше, заводи навіть в Україні обладнують очисними спорудами, пластик сортують навіть у Києві.
Так чого екологи нас лякають дупою? По логіці, 40-50 років тому ж усе мало бути набагато гірше!
То есть орбиту Земли изменить не удалось?
от радости у двух дураков выше его комментария!