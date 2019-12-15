 На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, трагедия произошла поздно вечером в с. Большая Каменка, что в Коломыйском районе. 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

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По информации Ивано-Франковского сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни, Героя Украины Игоря Ткачука с Коломыйщины, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.