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Все про:ДТП (5929) пьянство (720) Ивано-Франковская область (401) Небесная Сотня (281)

 На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ. ФОТО

14 декабря на Ивано-Франковщине под колесами автомобиля погиб 23-летний велосипедист. По данным местных СМИ погибший - сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ 01

По данным полиции, трагедия произошла поздно вечером в с. Большая Каменка, что в Коломыйском районе. 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ 02

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

Также читайте: На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

По информации Ивано-Франковского сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни, Героя Украины Игоря Ткачука с Коломыйщины, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3165466
 
 
 Топ комментарии
 
Волієш, щоб про Небесну сотню не згадували ?
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За пьяное ДТП с смертельным исходом надо судить как за умешанное убийство
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Пьяный водитель за рулем - потенциальный убийца.
Самое строгое наказание!!!
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Волієш, щоб про Небесну сотню не згадували ?
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Бавовняні горганізізьми, впердолені та уколоті всруським світом, АШТРИСЕТ від всього українського. Перевірений факт.
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його як росіся впєрдоліла, то воно саме не своє... бідолашне...
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Чому водятла бухого не спалили на місці ДТП? Хлопця вже не повернеш до життя,а це падло відсидить (якщо сяде!) і далі буде забухане людей калічити та убивати! На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ - Цензор.НЕТ 3235
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старший син..ця країна вбиває своїх дітей..(
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у цій родині було три дитини..цей, що загинув, був старший..
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За пьяное ДТП с смертельным исходом надо судить как за умешанное убийство
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"Умешанное убийство" - тавтологія виходить. "П'яне ДТП" - словосполучення начебто вже натякає, що вбивця був "умешанньій в говно".
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Че ты умничаешь? Не видишь что это опечатка ? Суть тебе не понятно мною написаного?
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Згоден з Вами. А у раз : «Нарушитєль отказался проходить тест контроль на алкоголь» то відразу ПОЖИТТЄВЄ.

Але ж Ви впевнені, що маючі от таке 73,22% населення буде чіткий контроль промілле і все таке?
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але ж відсоток verde dibilitos почне потроху падати
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Пьяный водитель за рулем - потенциальный убийца.
Самое строгое наказание!!!
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А водитель чего?Велосипеда или автомобиля, и был ли велосепедист трезвым тем более что как видно на фото на велосипеде нету ни одного отражателя хотя спереди должен быть белый на колесах желтый а сзади красный.
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Ти сліпий? На колесах то, що по твоєму?
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Ну там под сидушку вешается, но все эти велики это БУ из Европы и приходит оно только с боковыми отражателями, а тут такое дело... на пузырь не хватает... не то что на непредвиденные расходы!
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Забуханый за рулём- пожизненное лишение права управления ТС ,забуханый и ДТП со смертельным исходом- пожизненное заключене.
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Какой прикол бухим за рулем ездить? Никогда не понимал...
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Полисмены не штрафуют велосипедистов за грубые нарушения ПДД в ночное время.Отсутствие ходовых огней могло привести к смертельному исходу, а в Европе такой любитель ночных покатушек на велике получил бы штраф в несколько сот евро.
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Ти точно з псих лікарні строчиш свої пости. Винен не алкаш за кермом, а виявляється велосипедист, геніально.
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Тоесть алкаш плохо, а дебил на велосипеде без опознавательных знаков хорошо???
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Я бы уже давно вёл в Украине сухой закон по примеру Швеции .
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не получится - бухариков реально много.
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У шведов получается уже 50 лет . Это 1 . 2 . Если уже не спасти бухариков , то хоть будущие поколения. 3. Я уверен , что можно перевести народ , хоть не всей с водки на пиво и вино . Дать народу альтернативу . Ещё пропаганда и все получится , если общество и власть будут хотеть этого
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Вместо крепкого , дать народу слабый алкоголь . Вместо водки , пиво и вино
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Бачив в Санкт Пет. екскурсантів із Швеції. Зійшли на берег і відразу по кабаках. Потім їх напівживих вантажили на круїзне судно.
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И что ты хочешь этим сказать ? Поехали оторваться и что тут такого ? С Дании город Helsingør в шведский Helsingborg ходит паром , всего минут 20-30 . Так шведы катаются на этом пароме суда туда и бухают . Что тут такого ? Но есть разницы когда швед раз в год бухает .а украинец каждый день ? Вот в чем проблема , а не в том , что шведы раз набухались .
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И ещё , видел я этих скандинавов как они «бухают « выпеть одно пиво или два и уже на ногах не может стоять . Пьяное в доску.
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для этого нада чтобы в уряде был хоч 1 украинец
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Не получится.
Только пожизненное лишение права на вождение.
Поймали первый раз, он же и последний.
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а голосовать кто будет за verde pollo хто буде тоді?
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Походу пацанчик сам искал на этом велике себе приключений! Переднего отражателя\фары - нету! Скорее всего с зади тоже никаких отражателей не было! Рано или поздно его бы кто нибудь да оприходовал даже трезвый!
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Ночью и без отражателей велосипедисты возникают из ниоткуда и исчезают в никуда.
Запретить надо езду велосипедистов ночью с нарушением ПДД.
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Ненавижу этих мудаков на велосипедах! Ни фар ни катафотов ни отражательного жилета и при любом раскладе виноват водитель!
Тут радует хоть то что встретились два неадеквата!
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Цікаво, що зелена пліснява аж з шкіри вилузується, щоб дійти висновка "Мальчик виноват".
Здавалося б, яка їм різниця? Але ж вони практично радіють смерті сина патріота України. Не майте ілюзій: це не нешкідливі міські вар'яти та клоуни, це смертельні вороги, які вам і вашим дітям бажають погибелі і, коли їм дати волю, повторять тридцяті та післявоєнний терор, яким так пишається Шефір.
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Так я за Порошенка голосовал, так что получается что вас два дебила это сила!
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Я вважаю, що п'яна їзда без жертв повинна каратись великим штрафом (буквально тисячі долярів, щоб штраф був порівняльним з вартістю автівки), а наступна - довічним позбавленням прав без можливості відновлення. П'яна їзда з жертвами, незалежно від вини водія, повинна каратись ув'язненням без можливості умовного покарання і довічним позбавленням прав (повторюю: незалежно від вини).
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************ тоже должны соблюдать ПДД иначе они такие же нарушители и должны нести такое же наказание!!!
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Різниця в тому, що велосипедом тяжко когось вбити, навіть коли захотіти. А автівкою вбити дуже легко, навіть без жодного злого умислу.
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Ну бо за кермом тієї автівки був пяний зегаласувальник.
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Вот вы зря так! Может оказаться очень не удобно если он окажется ветераном На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9021
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Вуйку, яка різниця ветеран чи ні??? Серед ветеранів зебілів не менше, ніж серед звичайного українського бидла.
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А серед звичайного польського...крім тебе?
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Вуйку, при чому тут польське бидло??? Воно би теж голосувало за Зе, але не у такій масі. Польський Зе - то Корвін і Бедронь - набрали 5% на двох.
На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 258
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Поздно вечером, зимой, по неосвещенной проселочной дороге на велике...... Зачем так не беречь себя?.... Горе несчастной матери, не так давно потерявшей мужа/отца своих детей. И вот опять... Царство небесное...
Бухого убийцу за рулем- на нары. Пожизненно! Надоели выродки!
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Так їздять мільйони українців в селах. Тому що інших доріг немає.
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Некоторые комментаторы так рьяно ругают велосипедиста (понятно, почему), что даже прощают водителю, что он был пьяный. А если вы узнаете, что среди жертв харьковской Зайцевой была парочка порохоботов, вы Зайцеву начнете оправдывать и говорить, что пешеходы сами виноваты - нечего по тротуарам ходить?
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Дивно, як ніхто досі ще не звинуватив в усьому підступного ЗЕзмія.
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в чем проблема ввести нормальные штрафы в 500 000 - 1 000 000 грн. + конфискация автомобиля + пожизненное лишение водительских прав.

в странах, где за пьяное вождение очень высокие штрафы, и строгие наказания, нарушения бывают очень редко.
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Може з Авакова треба спитати коли припинется це жахіття на наших дорогах? а він взявся на замовлення нової команди дискридитовувати патріотів ,вулантерів , це людина яка не може вивчити українську мову ,а його син замішаний в мародерстві ..
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