 На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Ткачука, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, трагедия произошла поздно вечером в с. Большая Каменка, что в Коломыйском районе. 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.
Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.
По информации Ивано-Франковского сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни, Героя Украины Игоря Ткачука с Коломыйщины, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.
Редакционная политика.
Не более.
Ну, зачем?
Але ж Ви впевнені, що маючі от таке 73,22% населення буде чіткий контроль промілле і все таке?
Самое строгое наказание!!!
Только пожизненное лишение права на вождение.
Поймали первый раз, он же и последний.
Запретить надо езду велосипедистов ночью с нарушением ПДД.
Тут радует хоть то что встретились два неадеквата!
Здавалося б, яка їм різниця? Але ж вони практично радіють смерті сина патріота України. Не майте ілюзій: це не нешкідливі міські вар'яти та клоуни, це смертельні вороги, які вам і вашим дітям бажають погибелі і, коли їм дати волю, повторять тридцяті та післявоєнний терор, яким так пишається Шефір.
Бухого убийцу за рулем- на нары. Пожизненно! Надоели выродки!
в странах, где за пьяное вождение очень высокие штрафы, и строгие наказания, нарушения бывают очень редко.