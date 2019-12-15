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Все про:поджог (682) Нацполиция (10564) правоохранительные органы (684) хулиганство (270) Черновцы (400)

 В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах полиция разыскала и задержала мужчину, который ночью сжег 3 машины, и в 28 автомобилях проколол шины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция 01

Ночью, 14-го декабря, неизвестный злоумышленник совершил поджог трех автомобилей в одном из микрорайонов Черновцов. Кроме этого, он проколол шины еще 28 автомобилей.

В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция 02

Проанализировав данные камер видеонаблюдения, правоохранители разыскали и задержали поджигателя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные задержали поджигателя автомобиля в Ривном: "Что-то пошло не так, и он поджег не только машину, но и себя". ФОТОрепортаж

Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3165465
 
   
 Топ комментарии
 
да нет....
он же спившийся маргинал с пролетариата.....
значит зе-команда...
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Первыми выгоняют с работы идиотов и балласт, то есть тех, кто голосовал за Голобородька. Вот теперь они и бесятся. Кроме их самих у них виноваты все - соседи, автомобили, Петя, плохая погода ...
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Флуд не по теме.
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Выпуск от 13.12.19, сегодня посмотрел, там много прикалывались с зекоманды, интересный выпуск.
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Ти такий дотепний Візьми рошенку ДЕБІЛ.
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дамбасятина,причем тут твой высер к этой теме?
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просто якийсь довбень якого нечистий заніс в Чернівці.Мізантроп довбаний! У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3174
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Безработный порохобот - 100%.
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да нет....
он же спившийся маргинал с пролетариата.....
значит зе-команда...
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На цензор заходить стало противно . Главное обвинить " конкурирующую фирму " черте в в чём , совсем не по теме и без всякой логики . Похоже это как раз и поощряется отдельными силами , чтобы не заходили .
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Похоже это как раз и поощряется отдельными силами , чтобы не заходили .
...
"И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки" (c) S.T.A.L.K.E.R.
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в основному ольгінські кацапопокидьки- то порохоботами самі себе обзивають то зедебілами.Їм так весело напевно.
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а что, пэпкина 8% партия уже стала *фирмой*?
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Так можно назвать кого угодно , в переносном смысле . Например святого отца в 12-ти стульях .
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Да цензор уже с лета как стал помойкой, а модераторы там порохоботы.
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Ну не как не вижу связи Зе с пролетариями. С ейчас опзажопу с извращенцем кивой в основном за пролетариат мочат. Зеля за буржуа.
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а вибрали шмарклю хто? у нас в країні 73% проголосувавших, а це десь 37% від всіх виборців, точно не буржуа
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Это у кацапофф критерий - бухать. А вы сами представляете жизнь без алкоголя? Когда натуральные эндорфины не ингибированы?
Иначе вы сами свидетельствуете о себе, поскольку бы не имели даже идею употребления алкоголя и не вели об этом разговор.
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Вот не нужно, "спившийся маргинал с пролетариата" єто и есть истинный "лекторат" петра. И не нужно его приписывать другим. Их доверие еще нужно заслужить. Петро смог.
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Не,любитель играть писюном на рояле !
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Теперь расскажи о себе.
Сплетни собирать и блаблабла - не по-мужски.
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а ты,любитель языком на кожаной флейте?
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Безработный зелебот - 100%, под зеле-беле-сраным флажком . Крч- ******** У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9105
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Ник поменяй, в Днепре такого ховна не надо.
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А такого,как ты думаешь надо? Ошибаешься.
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Конечно,любители сватов,к 95 и анала Г＋Г.
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зависть умноженная на алкоголь приводит к таким последствиям
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Или заказ тех кому это выгодно ...
Я тоже несколько лет назад попал под раздачу. За ночь выгорело 11 машин.
Ни у одной небыло каско, зато 2машины с онной чудом обошел огонь. У одной только лкп подгорел от соседней. Совпадение ? Ага, все остальные случаи, как под копирку. И как правило конец года.
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Первыми выгоняют с работы идиотов и балласт, то есть тех, кто голосовал за Голобородька. Вот теперь они и бесятся. Кроме их самих у них виноваты все - соседи, автомобили, Петя, плохая погода ...
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Зеленый пролетарьят...
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Опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
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Зараз зебобіки почнуть - "это наротный мститель за нашу машину, над которой зверски надругались соевые порохоботы!!!111!1"

У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3110
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Это папа той Греты .
Дюзельберг , или как её там ...
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Це та, що економить воду і не миється?
Фу-у-ууууу, мабуть там аж ставридою бздить... У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6907
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партия зеленых, борясь за экологию, где нибудь да нарушит закон. Спецназ прокололся.
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Танька чорновол, не? Под описание подходит
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так он вам всем еще и в штаны на с. рал! не проверяли?
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Даже в голову не пришло. У него жо@па жЫрная, а у нас штаны S-ка. Это, видно, ваша хвороба!
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мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины...

Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области...

в 28 проколол, в 29 поймали! Оперативно В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8763
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сейчас на Цензоре будут Липецкого вспоминать - Да? Зе-*******....
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Я бы первым делом подозревал автостоянки в округе, особенно те которые имеют много вакантных мест, новые, или те кто повысили оплату. Но доказать вряд ли что получится - бомжу скорее всего какой то посредник пообещал литр напитка и скажем $100, бомж его просто не сможет описать, или опишет, но не верно.
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Поди очередной порохобот. Тренировался в проведении протестных акций
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Адепт 95 квартала и зелёного пришестия,насмотрелся Бубочку и понесло. У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7767
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весельчак. ептыть.... не ту елку зажег...
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Когда его задерживали он кричал - зебили вы сделали это разом?)
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иногда это последнее средство борьбы со жлобским паркованием.
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...Но ничего, я к старой тактике пришёл:
Ушёл в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало - без снотворного уснул!
Дверь проломить - купил отбойный молоток,
Электродрель - попробуй крышу пропили!
Не дам порочить наш советский городок,
Где пиво варят золотое "Жигули"!...
(с) Вл. Высоцкий
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