 В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ночью, 14-го декабря, неизвестный злоумышленник совершил поджог трех автомобилей в одном из микрорайонов Черновцов. Кроме этого, он проколол шины еще 28 автомобилей.

Проанализировав данные камер видеонаблюдения, правоохранители разыскали и задержали поджигателя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.

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Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий.