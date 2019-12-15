 В Черновцах задержан мужчина, который ночью поджег 3 автомобиля и в 28 проколол шины, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.
Ночью, 14-го декабря, неизвестный злоумышленник совершил поджог трех автомобилей в одном из микрорайонов Черновцов. Кроме этого, он проколол шины еще 28 автомобилей.
Проанализировав данные камер видеонаблюдения, правоохранители разыскали и задержали поджигателя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.
Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий.
он же спившийся маргинал с пролетариата.....
значит зе-команда...
...
"И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки" (c) S.T.A.L.K.E.R.
Иначе вы сами свидетельствуете о себе, поскольку бы не имели даже идею употребления алкоголя и не вели об этом разговор.
Сплетни собирать и блаблабла - не по-мужски.
Я тоже несколько лет назад попал под раздачу. За ночь выгорело 11 машин.
Ни у одной небыло каско, зато 2машины с онной чудом обошел огонь. У одной только лкп подгорел от соседней. Совпадение ? Ага, все остальные случаи, как под копирку. И как правило конец года.
Дюзельберг , или как её там ...
Фу-у-ууууу, мабуть там аж ставридою бздить...
Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области...
в 28 проколол, в 29 поймали! Оперативно
Ушёл в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало - без снотворного уснул!
Дверь проломить - купил отбойный молоток,
Электродрель - попробуй крышу пропили!
Не дам порочить наш советский городок,
Где пиво варят золотое "Жигули"!...
(с) Вл. Высоцкий