 Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания, - новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича

Об этом заявил недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Дробовича, предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем. Рассеивалось много советских мифов и стереотипов о тех или иных украинских деятелях.

Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.

"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри", - отметил новыйглава УИНП.

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На вопрос, будет ли Институт продолжать говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА, Дробович сказал следующее:

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот".

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