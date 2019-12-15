 Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания, - новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича

Об этом заявил недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По мнению Дробовича, предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем. Рассеивалось много советских мифов и стереотипов о тех или иных украинских деятелях.
Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.
"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри", - отметил новыйглава УИНП.
На вопрос, будет ли Институт продолжать говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА, Дробович сказал следующее:
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот".
- За что?
- А вы не любите ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ Степана Андреевича!
Загоняйте стадо зебилов-ололешко обратно в стойло
Значит нужно тщательно оберегать,то что было навязано?
И не навязывать.
Все что характеризует новоиспеченный режим это невозможность выстроить какую то логическую конструкцию даже в рамках выдвигаемого тезиса.
Джерело: https://censor.net.ua/n3165464
Ото ******... А де про Голодомор ?
Голокостом Ізраїль займається. Цей йолоп держави сплутав ?
Тоесть в Украине воруй сколько хочешь и в любой день ты летишь в Израиль и сразу под его защитой. Ни в какой другой стране с другой национальностью это невозможно.
"Яд Вашем(у Дому)"
І да кожний мусить для себе вирішити.
Да-да, депортация, шестидесятники. Та тут половина граждан слов таких никогда не слышала.
А Холокост - да. Будем и дальше перед маланцами выплясывать. Еврейская тема нас объединит. Та хоть, прада, полгода уже как...
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот".
Джерело: https://censor.net.ua/n3165464
Цей дибіл мав би пояснювати народу України чому вищеназначені прізвища являються гордістю для кодного українця, а не ляпати про розподіл героїв для різних сторін.
Де зелені відкопали цього бородача ?
Труды по гедонизму. Поинтересовалась, что же такое гедонизм. Так вот, гедонизм-"Этическое учение, утверждающее наслаждение, удовольствие высшим благом и целью жизни"
Да,фахового спиЦАлиста назначили))
А Вятровичу респект, особенно за декоммунизацию!
Бандера и Шухевич - Герои Украини
упырь зеЛеный.ты скоро на ростове будешь.вместе с остальной зеленой кростой!
А такие герои Украины как Богуслаев или Звягильский , к примеру , вы на референдум выносили ???
Давайте еще пусть врачи в дурдоме будут спрошивать у пациентов какую им назнчать схему лечения? И почему насчет продажи земли у населения ничего не спросили?
Кароче Президент -малорослик назначил такого-же малоросса директором инстиута памяти
Ці питання мають вирішуватись на всенародних референдумах.
общественный диалог" с населением которое с детского сада зомбированно СССР что типа Бандеровцы это фашисты и нацисты
Вот это навязанное мнение он и предлагает тщательно оберегать.
Це не анекдот...
🤗