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Все про:Бандера (666) Институт нацпамяти (211) Шухевич (224) Дробович (1)

 Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания, - новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича

Среди приоритетов Института национальной памяти - завершение декоммунизации, расширение тематики, усиление международного диалога по исторической памяти. Также в УИНП намерены больше говорить об исторических личностях, которые объединяют украинцев.

Об этом заявил недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Дробовича, предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем. Рассеивалось много советских мифов и стереотипов о тех или иных украинских деятелях.

Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.

"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри", - отметил новыйглава УИНП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Дробовича главой Института Нацпамяти, - Гончаренко

На вопрос, будет ли Институт продолжать говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА, Дробович сказал следующее:

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот".

Также читайте: "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП

Источник: https://censor.net.ua/n3165464
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной малорос нарисовался...
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Почему следующий? Этот похоже скоро уже начнет петь эту песТню..
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Следующий директор уже будет объяснять народу, почему ленин и сталин были в общем то тоже ничего
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- Вас следовало бы арестовать?
- За что?
- А вы не любите ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ Степана Андреевича!
Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания, - новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича - Цензор.НЕТ 4066
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зеофілітік, бовбаний, зкрути це сімейне фото в трубочку..... куди його засунути - знаєш
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Дробович може давай проведемо общєствєнний діалог про геройство члєніна і сраліна? Чи гєройство комуняк ,яких Турчинов заборонив без "общєствєнного діалога" ? Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 2405 Ти довбень зелений геть хворий на голову? Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 2405
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зебил, срочно меняй методичку - аваков обделался))
Загоняйте стадо зебилов-ололешко обратно в стойло Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 7191

Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 1540
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Следующий директор уже будет объяснять народу, почему ленин и сталин были в общем то тоже ничего
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Почему следующий? Этот похоже скоро уже начнет петь эту песТню..
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Нет . Просто должны сразу или просто сейчас решить, в общественном диалоге, нужен ли нам такой гандон как новый Дробович!
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в "ощественном диалоге" с ватниками и русскими импрерцами, я так понимаю?..
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Тобто про те кого вважати національними героями, мюнам будуть розказувати поляки, кацапи, ізраїльтяни? Я не розумію, ми-суверенна держава, чи колонія?
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п...ц, приїхали Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания, - новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича - Цензор.НЕТ 1953 про ******** воно зібралося говорити..... яке відношення це має до України і українців?
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Ну там шухевич вроде евреев слегка порезывал
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Навіть в Яд-вашемі немає жодного документу який би підтверджував це.
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Сегодня в Киеве еврей попал под колеса авто. это не значит что водитель- антисеммит. Покажите мне програму УПА где написанно цель уничтожение еврейского народа.
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Хлопці,створіть хто там вміє петицію про зняття цього покидька з посади керівника Інституту Нацпам"яті і поновлення В"ятровича!
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на фоне происходящего сегодня , как то нет желание обсуждать прошедшее. Научитесь отстаивать сегодняшнюю историю, тогда и с поляками найдете общий язык.
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Идейный соратник полковника Ноздрачева.
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Ну ясно. Малороса поставили замість Вятровича.
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Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборотИсточник: https://censor.net.ua/n3165464

Значит нужно тщательно оберегать,то что было навязано?
И не навязывать.
Все что характеризует новоиспеченный режим это невозможность выстроить какую то логическую конструкцию даже в рамках выдвигаемого тезиса.
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Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.
Джерело: https://censor.net.ua/n3165464

Ото ******... А де про Голодомор ?
Голокостом Ізраїль займається. Цей йолоп держави сплутав ?
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А чому він написав депортація, а не депортації?
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Так у него гражданство Израиля давно. На какую страну он будет работать? Очень осторожно нужно допускать евреев в госструктуры Украины. Просто потому что любой еврей-это фактически гражданин Израиля. Ведь гражданство они в Израиле получают практически моментально-только туда прилететь нужно и иметь документы что твой хоть один родитель еврей или даже бабушки-дедушки.
Тоесть в Украине воруй сколько хочешь и в любой день ты летишь в Израиль и сразу под его защитой. Ни в какой другой стране с другой национальностью это невозможно.
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Ты директор "Яд ва-шем"? Или директор Института нацпамяти Украины?
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До першої назви хочеться дещо додати...
"Яд Вашем(у Дому)"
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Еврей будет решать , кто для холопов герой , а кто нет . Как же надо хохлам деградировать , что бы евреи за них все решали ?
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Еврей твой президент вообще то, ты где все это время был, бухал?
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Этот вопрос каждый гражданин должен решать для себя сам а государство должно обеспечить правдивую и полную информацию о таких людях !!!
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Якщо ти не визнаєш Бандеру - ти не українець.
І да кожний мусить для себе вирішити.
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Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.

Да-да, депортация, шестидесятники. Та тут половина граждан слов таких никогда не слышала.

А Холокост - да. Будем и дальше перед маланцами выплясывать. Еврейская тема нас объединит. Та хоть, прада, полгода уже как...
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На вопрос, будет ли Институт продолжать говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА, Дробович сказал следующее:
"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот".
Джерело: https://censor.net.ua/n3165464

Цей дибіл мав би пояснювати народу України чому вищеназначені прізвища являються гордістю для кодного українця, а не ляпати про розподіл героїв для різних сторін.
Де зелені відкопали цього бородача ?
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одного табачника уже спровадили снова-здорово...
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Ну давайте забамбешим общественный диалог с широкой дискуссией о роли "части Творца" в современной и не очень давней истории Украины, о роли мокшандии в уничтожении украинцев.
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Ось і ненав'язуйте всіх цих ватутіних, жукових і інших вірних сталінців.
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А я пропоную зєпупа на ростов відправити, без рехферендума.
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Очень колоритный персонаж. Вначале проведем референдум об отношении к означенным личностям в ОРДЛО и если он окажется негативным- вычеркнем их навсегда из списка героев и точка. Логично?
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Вы знаете какая направленность научных трудов этого Дробовича?
Труды по гедонизму. Поинтересовалась, что же такое гедонизм. Так вот, гедонизм-"Этическое учение, утверждающее наслаждение, удовольствие высшим благом и целью жизни"
Да,фахового спиЦАлиста назначили))
А Вятровичу респект, особенно за декоммунизацию!


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Якщо для когось Бандера з Шухевичем не є національними героями, тоді це не українці, а носії бацили рузькава миру, генетичний мотлох
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Я думаю торг в єтом деле неуместен, ************
Бандера и Шухевич - Герои Украини
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манкурты даунбаса токсичны для Украины. И ты тоже дробович.
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Зелохочмо уже подготовило своих фанов к общественному диалогу о таких героях как Гиви и Моторола .
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Бандеру і Шухевича будуть вшановувати і без дозволу якогось там Драбовича.
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навіщо цей інститут потрібен? Багаті дуже? Нема куди гроші витрачати? Якщо так хочеться кидати гроші в повітря направте їх в інститут космічних досліджень.
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Той хто не пам`ятає минулого не має майбутнього.
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для цього не потрібен окремий інститут, у нас достатньо фахових істориків
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Нах пошел!
упырь зеЛеный.ты скоро на ростове будешь.вместе с остальной зеленой кростой!
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Шо за одна сторона и другая сторона, этот дебил уже поделил страну!!!!
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Да ладно !
А такие герои Украины как Богуслаев или Звягильский , к примеру , вы на референдум выносили ???
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Думаю, нужно больше говорить о нашем славном земляке Троцком.
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Берия каким боком к Украине, пусть грузины о нём думают. А вот ярый антисталинист, видный борец с Расейской Империей заслуживает упоминания. К тому же это в духе нынешней команды.
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Какой "общественный диалог" с населением которое с детского сада зомбированно СССР что типа Бандеровцы это фашисты и нацисты?
Давайте еще пусть врачи в дурдоме будут спрошивать у пациентов какую им назнчать схему лечения? И почему насчет продажи земли у населения ничего не спросили?
Кароче Президент -малорослик назначил такого-же малоросса директором инстиута памяти
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Институт национальной иудейской памяти
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Я впевнений, що до кожного героя, якого запропонує Дробович будуть претензії. Чому завжди треба звертати увагу на Польщу та Ізраїль?
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Так Ізраїль це ж батьківщина слуг урода
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Украина - независимое государство. Эти люди боролись делом за независимую Украину. Если для этого "директора" - они не герои для общества, то кто для него герои ? Моторыло и "тамженашилюди" - те что жгли украинские прапоры и учебники ,и книги Т. Шевченко и отрубали руки с тризубом ?
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малороси жополізи ви спаковуйте валізи і валіть у рашу к праотцям,малороси підараси ви ганьба української раси із полови зроблені ваші серця Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 2508
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Давно пора вже припинити героїзацію тих історичних персонажів, яких переважна більшість жителів України не вважає героями (м'яко кажучи).
Ці питання мають вирішуватись на всенародних референдумах.
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никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот" - о каких сторонах речь, собсна? одна сторона - украинцы, а другая? кого пропихивает это мурло?
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Там чуть выше написано кто одна сторона.

общественный диалог" с населением которое с детского сада зомбированно СССР что типа Бандеровцы это фашисты и нацисты

Вот это навязанное мнение он и предлагает тщательно оберегать.
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А що там розбиратися ? Бандера і Шухевич токсичні для всіх ворогів України.
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Почалося... Скоро буде - "эти шесть лет были позорной страницей! фашистская банда обезумевших бандеровцев, опьянённых идеями превосходства Белой Расы и окончательного решения беларусского вопроса, захватила власть и терроризировала страну, напала на Дамбас, отрезала Крым, убивала журналистов и воровала пожертвования народа - но наконец-то всплыла правда! всплыл распятый мальчик и жертвы снегирей-ветеранов! Позор и проклятие бандеровцам! Всем каяться и прильнуть к россии!"
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малороси жополізи ви спаковуйте валізи і валіть у рашу к праотцям,малороси підараси ви ганьба української раси із полови зроблені ваші серця Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 832
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Сейчас нам расскажут, кто больше украинцев объединяет - Бандера и Шухевич или Холокост. Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича - Цензор.НЕТ 8111
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Декомунизация - это не только изменение географических названий, а, что на мой взгляд более важно, выдалбывание из прокомпостированных комуняками мозов коммунистической идеологии и мифов, в первую очередь мифов об УПА и ее руководстве.
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Батько ПРошенко-герой України..
Це не анекдот...
🤗
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Ми напевно '',заслуговуємо''на такі повороти долі!?Прикро ,що нам (українцям) ,кошерні потвори весь час розповідають,як нам жити,що робити,кого любити і кого шанувати.Вся історія українців - це суцільне ,планомірне знищення нас!І як не прикро ,велика вірогідність ,що через пару поколінь ,українців ,як нації не стане а у 17 ст.Нас було порядку 75 000 000 і завдяки цьому ми поки що є!
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А 8 марта оставляем? А дед мороза? А 9 мая? Огласите пожалуйста весь список
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