EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  5264  125
Материалы по теме:
Все про:Песков (998) минские соглашения (2714) нормандская четверка (1036) Резников (10)

 Минские соглашения могут быть изменены, если Киев договорится с "экспертами из ДНР и ЛНР", - Песков

Внести изменения в Минские соглашения возможно только после переговоров Украины с представителями "Л/ДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — сказал Песков.
 
Так он прокомментировал заявление одного из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям.
Источник: https://censor.net.ua/n3165463
 
 
 Топ комментарии
 
"ДНР", "ЛНР" не є сторонами конфлікту.
 показать весь комментарий
 
Шановний, у вас зайві слова у реченні.

"ДНР", "ЛНР" не є.
Отак цілком достатньо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ни каких договоров с бандформированиями, тем более что эти бандиты сами без отмашки Путина ничего не решают
 показать весь комментарий
 
Для цього дійства необхідна умова - експерти днрлдгнрнр повинні весь час проведення експертизи знаходитись в Установі виконання покарань під наглядом прекрасних Українських правоохоронців! А то невідомо що вони там намазюкають - так спокійніше буде всім - навіть макарону.... А може він не хоче спокою??? Хто б знав...
 показать весь комментарий
 
Да, проблема...Два главных эксперта (Гиви и Моторолла) уже на ум пошли, а новые с таким же выдающимся интеллектом и аналитическими способностями ещё не подтянулись. Ждём...
 показать весь комментарий
 
 
Эксперты из ордло уже сидят в СНБО... Так шо, никаких проблем.
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль,что эта территория постСовка умирает.Единтственно,что хорошо-вы умрете раньше нас.
 показать весь комментарий
 
Ми помремо одночасно, але ви помрете раніше, а ми значно пізніше 🤗
 показать весь комментарий
 
 
і ніхто з жОПУ не вискочить зі спростуванням пескова, що саме касапія (а не ордло) є другою стороною війни!
 показать весь комментарий
 
 
Мне не пончтна логика кацапа Вернее отсутствие логикы

Как можно одновременно до опупения клеймить позором киевскую власть,называя Украину "фашистским"государством и ратовать за выполнение минских соглашений,где главным является возврат Донбасса Украине?
Разве жители Донбасса зомбированные кремлёвской пропагандой желают вернуться под управление киевской "хунты"?
 показать весь комментарий
 
 
Все пытаются друг друга нае..ть...
Рашка дурочку валяет и ясно что никто никуда не уйдет,ну и наши тоже похоже..
Короче,колеса круглые,сидоров продолговатый
Нужна стена с лугандоном,забыть,не простить...
 показать весь комментарий
 
 
Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.

таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.

шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main
 показать весь комментарий
 
 
Только после смерти )(уйла с усами пескова ☝🏼☝🏼☝🏼
 показать весь комментарий
 
Песков такую херню несет...С кем договариваться? С бандитами ?
 показать весь комментарий
 
 
Дынировские учоныя ыкыксперды недавно открыли бутылку водки...
 показать весь комментарий
 
Сергій Міщенко з Sergey Mishchenko.
1 год

Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації , МИ НАРОДИЛИСЬ УКРАЇНЦЯМИ
 показать весь комментарий
 
 
Погодьтеся, якщо на форумі https://censor.net.ua 99% співрозмовників спілкуються російською, під час БАГАТОРІЧНОЇ війни з хлостаном, то це виглядає, щонайменше ДИВНО.
 показать весь комментарий
 
Эксперты к диалогу готовы. Осталось только подвести им закуску.
 показать весь комментарий
 
"экспертами из ДНР и ЛНР" ? -давно так не сміявся!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх