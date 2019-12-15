 Минские соглашения могут быть изменены, если Киев договорится с "экспертами из ДНР и ЛНР", - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — сказал Песков.