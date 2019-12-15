Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — сказал Песков.
Так он прокомментировал заявление одного из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям.
Как можно одновременно до опупения клеймить позором киевскую власть,называя Украину "фашистским"государством и ратовать за выполнение минских соглашений,где главным является возврат Донбасса Украине?
Разве жители Донбасса зомбированные кремлёвской пропагандой желают вернуться под управление киевской "хунты"?
Рашка дурочку валяет и ясно что никто никуда не уйдет,ну и наши тоже похоже..
Короче,колеса круглые,сидоров продолговатый
Нужна стена с лугандоном,забыть,не простить...
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.
таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.
шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.
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https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main
1 год
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації , МИ НАРОДИЛИСЬ УКРАЇНЦЯМИ