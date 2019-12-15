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 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний

Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви в Михайловском соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Элладской церковью

Напоминаем, ровно год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3165462
 
   
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у кацапо-фашистов сраки в клочья порвет Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 9848
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Пусть рождественскую службу 25 декабря проведет на Софийской площади. Кацапы охренеют.
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может РОЖДЕСТВО наконец будем отмечать со всем христианским миром ?
ФРЭНК СИНАТРА рождественскиепесни

https://youtu.be/ZmN1rPVPyF8
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у кацапо-фашистов сраки в клочья порвет Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 9848
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и у местных крыс - тоже.. бегут с корабля самые умные, или самые хитрож*опые Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 8745
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
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Зачастил он сюда, наверно кормят тут его хорошо)))
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наверно кормят тут его хорошо

А иначе шо ему тут делать ?
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Гундяєв сюди частив, а Варфоломій був лише раз при Ющенко.
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Не переконуйте їх, вони чи з московського сатана у чи комуняки
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або мусульмане) або буддисты, або кришнаиты, ну и так далее)))
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Варфоломей конечно лучше Гундяева, но лучше быть самостоятельными.
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Як Філарет ? Ось тільки його самостійність в церковному світі ніхто не визнає.
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Филарет, помешанный на власти маразматик)
А мир никуда не денется, признает рано или поздно, если будет поддержка народа и государства.
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Нагодують,не сумнівайтесь.Православні українці його чекають.А "зачастіл"-це про другий приїзд за 11 років ?
Зачастіл-це про вірменчиків всіх мастей.яких старанно обслуговує Аваков:то земельку під церковку їм пробиває,то вже й саму церкву в користуванні УГКЦ пообіцяє (з балансу МВС не хоче віддавати),кожного року прохачі прибувають.
2017-АВАКОВ ПООБІЦЯВ ПЕРЕДАТИ ВІРМЕНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ КОСТЕЛ СВ. КАЗИМИРА У ЛЬВОВІ (ОНОВЛЕНО)
2018-Католікос усіх вірмен Гарегін II перебуває 16-17 березня 2018 року в Україні з патріаршим візитом.
2019- Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті,про це міністр внутрішніх справ повідомив під час робочої зустрічі з головою ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Рафаелем Мінасяном.
І це тільки офіційні візити.
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Мне кажется, что он православным украинцам и нахрен не нужен) ну разве что паре десятков особо юродивых бабок)
Что касается армянских священников, они мне параллельны, так же впрочем как и православные) Уважаю только нашего батальонного батюшку, который на деле доказал, что он настоящий. Остальных не праздную.
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Вселенский ... а почему не междугалактический ?
Скромненько как-то , не по церковному ...
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Любий крокозяблик з туманності того ж Краба чи Тарантула на краю всесвіту знає, що патріарх - Вселенський. Яка Ви неосвічена людина .
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Центроболт, судячи з вашого коментаря, Ви атеїст. Чому ви встряли в релігійну полеміку? Хочеться принизити християн? Попробуйте спочатку зробити це з муслімами.
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Меня раздражает , когда в стране , раздираемой кучей проблем , вместо их решения пытаются отвлечь внимание народа какой-то третьестепенной ерундой .
Коррупция , поголовное воровство , война , стагнация экономики и пр. и пр., а нам тут внушают , что внутренние разборки торговцев мистических и ритуальных услуг это намного важнее , етить его мать !
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Можливо Варфоломєй вирішить конфлікт ПЦУ і Філарета?
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Яким чином ? Оголосить Філарета справжнім патріархом ? На меньше Філарет не погодиться.
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Якби я знав як це зробити, то написав. Я також розумію, що Варфоломєй має високий авторитет і знає набагато більше ніж ми.
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внутренние конфликты Филарета, и его борьбу гордыни со здравым смыслом, может разрешить только Харон во время сплава по реке Стикс..
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Якщо це не вирішить Варфоломєй, то більше це ніхто не зробить.
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Пусть рождественскую службу 25 декабря проведет на Софийской площади. Кацапы охренеют.
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Зустрінетесь з гундяєм- відразу бийте кадилом по його кумполу.
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может РОЖДЕСТВО наконец будем отмечать со всем христианским миром ?
ФРЭНК СИНАТРА рождественскиепесни

https://youtu.be/ZmN1rPVPyF8
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А сегодня кто-то запрещает Вам лично это осуществить? Празнуйте хоть с сатанистами, в чем проблема???
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а надо СО ВСЕМ ХРИСТИАНСКИМ МИРОМ .чтобы БОГ замечал .
а не с сатанистами из хремля
Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 9169
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Дід мороз це син святого Миколая який подався в комуністи.
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Ще гірше, якщо онук Миколая буде зеприхильником🤢
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Так в нас декомунізація, і наразі буде і дезеленезація.
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Так і повинно бути, бо зеленого листя вже нема, як і поступово розкриваються очі у колишніх зеприхильників.
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У християн русів, був Святий Миколай.
А у мокшан:

«Первоначально в силу своих языческих традиций древние МОКШАНЄ] относились к Деду Морозу с опаской, считая его злым и жестоким духом. По легендам, он принимал жертвоприношения и воровал детей, унося их в мешке. О беспощадности Старца Севера повествует поэма Некрасова "Мороз, Красный нос" , в которой Мороз хладнокровно расправляется с молодой крестьянкой, оставляя ее маленьких детей сиротами.»
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Церковь есть, храмы отжали, один минус: верующих в этих храмах нет. Они пустынны как замок Дракулы, кто в них побывал- не даст соврать и это печальненько...
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Ну ясный пень, если против шерсти то непременно кацапский троль , так легче жить, как футбольным придуркам- три кричалки и все их содержание бытия...
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По нику ты вообще не человек...Потому что по-английски правильно Douglas...
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а я в курсе.как правильно
а твой ник вообще речку обозначает . на которой ты никогда не был
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Те только речку видел но и пиво одноименное имею честь пить, жесть!
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То ти був на пивзаводі, а після 5 кухля пива річку вже не бачив🧐
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Ну якщо чесно...це мій бізнес і сама річка мене найменше цікавила...
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Так і я про це🤗 Побувати на Тетеріві це жити там, ловити рибу у 5 годин ранку...
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А я був неодноразово на цій річці, колись там риба була..
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То что в Днепре в рпц храмах не протолпиться на службах а в пцу- три калеки и это факт а не злые козни ватника
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Церковна громада приймає рішення про переход до ПЦУ, тому там де ходили там і продовжують ходити.
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Дніпро це уся Україна. Приїжджай в Київ та перед різдвом побувай біля храмів ПЦУ і УПЦ МП.
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Лавру видят все хоть в живую хоть онлайн. Хочешь сказать что с ней можно сравнить то что нам показывают по телеку даже крупным планом?
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и шо Лавра? сборище сатанистов мацковскиъх
смотреть противно как эти юродивые бродят по ул Мазепы со своими хоругвами
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У Лавру на свята при0жджають з різних країн, тому це не показник. Візьми рядові храми, які поруч в одному із районів Києва.
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До Дніпро вже в Італії? Може й храми Дніпра вже під Ватіканом???
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Трошечки попрацюємо та й повернемося. Може...
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Та был же уже один в Михайловском Златоверхом
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А як же ж ****** сєпарським припікає Михайлівський Златоверхий !

Так, це за його стінами українська молодь знайшла захист від манкуртів беркутівців !

Так, це його дзвони ВДРУГЕ ЗА ТИСЯЧОЛІТТЯ, стали били на сполох (вперше це було коли Орда пішла на штурм Києва) , до повстання проти ПРОДАЖНОГО ПРОРОСІЙСЬКОГО правління донбасського урки.
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и сегодня имеенно на стенах Михайловского стена памяти погибшим защитникам .а не у Лавры . так сатанисты Лавру изгадили
Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 6042
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Можливо на роковини дарування Томосу, це буде на початку наступного року.
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дань оприходовать и выволочку делать тем кто мало насобирал
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*****, навзрыд... Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 7127 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 7127 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 7127 да фактически так и есть, за бесплатно он штоль все это замутил...
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валєжнік іді собєрі бабушкє, чєм тут рьідать...
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обычно в городах ставят ШОПКУ
в каком городе УКРАИНЫ она лучше?
Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 7262
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Ваше ім'я назавжди вписане в Томосі: Епіфаній подякував Порошенку за зусилля в створенні ПЦУВселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 9373
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Слава Термосу Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний - Цензор.НЕТ 279
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Та, да.
Януковичі приходять і тікають до Ростова.
А народ український, як жив тут в Русі-Україні, так і буде жити тут далі.
Із своєю Армією, Вірою, Мовою.
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от этих слов и фото - у кацапов и малоросов жутко подгорает, да так, что они орут про "термос"...
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Надо ж где-то бабло на арендную плату туркам собирать.
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И выяанить, почему не отдают владимирский собор, как договаривались
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Нет отдают, значит не отдают. Так шо Варфоломей, держи бодрей!
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Ждем пятро великого с хлеб солью
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Заразом і подивимось,на що здатен дєд Філарєт-на покаяння,чи диверсію-провокацію.
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Так спешили,так спешили признавать Томос что УПЦ КП осталась только юредически да и то не надолго.А где эти засранцы варфоломеевские были до теперь?
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Який зміст міняти нове ярмо (ліберальне) на старе (християнське)?
У ліберальному ярмі, існують хоча б якісь правила гри.
А у християнському ярмі правило одне - вірити в істинність слів місцевого попа.
100 відсотків країн, що знаходяться територіально в Європі - християнські. Але ця обставина не завадила цим "християнам" знищувати один одного протягом більш, ніж 1000 років.
На мій погляд, краще залишити цю дикість під іменем "християнство" бабцям і дідусям, які доживають свого віку, а діяти за законами розуму.
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