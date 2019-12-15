 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви в Михайловском соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Напоминаем, ровно год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
А иначе шо ему тут делать ?
А мир никуда не денется, признает рано или поздно, если будет поддержка народа и государства.
Зачастіл-це про вірменчиків всіх мастей.яких старанно обслуговує Аваков:то земельку під церковку їм пробиває,то вже й саму церкву в користуванні УГКЦ пообіцяє (з балансу МВС не хоче віддавати),кожного року прохачі прибувають.
2017-АВАКОВ ПООБІЦЯВ ПЕРЕДАТИ ВІРМЕНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ КОСТЕЛ СВ. КАЗИМИРА У ЛЬВОВІ (ОНОВЛЕНО)
2018-Католікос усіх вірмен Гарегін II перебуває 16-17 березня 2018 року в Україні з патріаршим візитом.
2019- Робота МВС направлена на зменшення злочинів на релігійному підґрунті,про це міністр внутрішніх справ повідомив під час робочої зустрічі з головою ординаріату Східної Європи Вірменської Католицької Церкви Рафаелем Мінасяном.
І це тільки офіційні візити.
Что касается армянских священников, они мне параллельны, так же впрочем как и православные) Уважаю только нашего батальонного батюшку, который на деле доказал, что он настоящий. Остальных не праздную.
Скромненько как-то , не по церковному ...
Коррупция , поголовное воровство , война , стагнация экономики и пр. и пр., а нам тут внушают , что внутренние разборки торговцев мистических и ритуальных услуг это намного важнее , етить его мать !
ФРЭНК СИНАТРА рождественскиепесни
https://youtu.be/ZmN1rPVPyF8
а не с сатанистами из хремля
А у мокшан:
«Первоначально в силу своих языческих традиций древние МОКШАНЄ] относились к Деду Морозу с опаской, считая его злым и жестоким духом. По легендам, он принимал жертвоприношения и воровал детей, унося их в мешке. О беспощадности Старца Севера повествует поэма Некрасова "Мороз, Красный нос" , в которой Мороз хладнокровно расправляется с молодой крестьянкой, оставляя ее маленьких детей сиротами.»
а твой ник вообще речку обозначает . на которой ты никогда не был
смотреть противно как эти юродивые бродят по ул Мазепы со своими хоругвами
Так, це за його стінами українська молодь знайшла захист від манкуртів беркутівців !
Так, це його дзвони ВДРУГЕ ЗА ТИСЯЧОЛІТТЯ, стали били на сполох (вперше це було коли Орда пішла на штурм Києва) , до повстання проти ПРОДАЖНОГО ПРОРОСІЙСЬКОГО правління донбасського урки.
в каком городе УКРАИНЫ она лучше?
Януковичі приходять і тікають до Ростова.
А народ український, як жив тут в Русі-Україні, так і буде жити тут далі.
Із своєю Армією, Вірою, Мовою.
У ліберальному ярмі, існують хоча б якісь правила гри.
А у християнському ярмі правило одне - вірити в істинність слів місцевого попа.
100 відсотків країн, що знаходяться територіально в Європі - християнські. Але ця обставина не завадила цим "християнам" знищувати один одного протягом більш, ніж 1000 років.
На мій погляд, краще залишити цю дикість під іменем "християнство" бабцям і дідусям, які доживають свого віку, а діяти за законами розуму.