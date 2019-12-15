 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, - глава ПЦУ Епифаний

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной Церкви в Михайловском соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Напоминаем, ровно год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний