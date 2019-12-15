 "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" к праздникам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 декабря сообщила пресс-служба компании.



Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22-е и 26 декабря, а из Риги на 23-е и 27 декабря.



Кроме этого, к праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительно 26 поездов, а для семи поездов был продлен маршрут.



Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года. В "Укрзализныце" отметили, что им уже воспользовалось 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

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