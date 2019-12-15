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Все про:поезд (750) Укрзализныця (1761)

 "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" к праздникам

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" (Киев – Минск – Вильнюс – Рига) к новогодним и рождественским праздникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 декабря сообщила пресс-служба компании.

Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22-е и 26 декабря, а из Риги на 23-е и 27 декабря.

Кроме этого, к праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительно 26 поездов, а для семи поездов был продлен маршрут.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года. В "Укрзализныце" отметили, что им уже воспользовалось 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" при раннем заказе будет продавать билеты со скидками, как на самолеты

Источник: https://censor.net.ua/n3165461
 
 
 Топ комментарии
 
Та відразу і на москву запускайте, хоча можна зробить один спец.рейс на ростов. Зєльоная карта так би мовити.
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Нормальні люди повинні розуміти, що рейс через Мінськ є небезпечним.
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та не лезьте к нам со своими "аэрофлотами" и "ржд". Ванька, здесь водки нет! Иди домой.
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Та відразу і на москву запускайте, хоча можна зробить один спец.рейс на ростов. Зєльоная карта так би мовити.
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так ибо праздника на фоне глаз волонтеров НЕ будет.
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Судя по ценам на билеты , скоро ЖД будет также доступен , как и аэрофлот .
Только для министров .
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та не лезьте к нам со своими "аэрофлотами" и "ржд". Ванька, здесь водки нет! Иди домой.
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Ванька,врут тебе, водки тут валом! От 90 грн за 0.5 Палево от 350 за 10 литров
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Нормальні люди повинні розуміти, що рейс через Мінськ є небезпечним.
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) у меня местный знакомый, женат на белоруске. каждая поездка к тёще, для него экстрим ))
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......в УКРАИНЕ праааааздники ????, а я думал в Украине ВОЙНА , горе , кровь , ((((( !!!!
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ну так 73% подавай зрелищ и пр. мудоты, чтобы не думать о завтрашнем дне.
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В пятую столицу- москву- и так регулярно ходит самый прибыльный в Украине поезд на шестом году войны...
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Предлагаю продлить маршрут до 7-ми столиц (даже звучит красивше). Добавить Таллин, Питер и Хельсинки.
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Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6% до
5,5 грн/куб. С наступающим, граждане.
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