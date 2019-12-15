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 Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков

На саммите "нормандской четверки" в Париже украинская сторона пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков.

Он добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

"Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии. Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд. Это были очень непростые переговоры", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

Также читайте: "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже

Источник: https://censor.net.ua/n3165458
 
 
 Топ комментарии
 
На Цензорі було багато розмов, що нібито Зе має тільки напрями перемовин. Тепер з'являється правда про підготовлений документ. Можливо про Крим теж спеціально не говорили?
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понятное дело....
сначала согласовали документ, а потом патриоты собрались на Банковой..
Пришлось зе-фраеру сдавать назад.... Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 4671
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Сходили жиденько под себя от 2.000 человек тогда ночью на Банковой раз стали выкручиваться. Потому и мстят волонтерам и ветеранам...
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Оборзєлі укри. Їх поставили в 2014 році в позу, а вони зміцніли і тепер викрутюються.
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3 Березня 1918 року лєнінська Параша підписала Брестський мир приблизно на подібних умовах як і Мінські угоди. 13 листопада 1918 Параша денонсувала Брестський договір як несправедливий та грабіжницький. А Україні таке ж робити ніззя!!!
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А потом Засєрашка, подпісала в 1921 году Рижзкій Договор, по которому дєдушка Лєнін, отдал Польше западниє территоріі Украіни («Западную Украіну»).
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помнится, у "узеленского" орали - "никаких переговоров заранее НЕ проводилось!" Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 3336
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Ну що ж - це радує що Зеленський має свою точку зору і відстоює її.
Постійно п'яний барига підписав би все що йому підсунули б. Як у випадку із Мінськими домовленостями.
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Тьі не понял.

Зє ПЬІТАЛАСЬ, но Пу, СДЕЛАЛ, как хотел.
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Что за отмазки, "попиредники" виноваты. Знали куда избираются... теперь пора работать, а не виноватых искать
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помнится, у "узеленского" орали - "никаких переговоров заранее НЕ проводилось!" :D
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Сходили жиденько под себя от 2.000 человек тогда ночью на Банковой раз стали выкручиваться. Потому и мстят волонтерам и ветеранам...
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На Цензорі було багато розмов, що нібито Зе має тільки напрями перемовин. Тепер з'являється правда про підготовлений документ. Можливо про Крим теж спеціально не говорили?
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я писала от немцев по документу, то что вам преподносят, не то меню не та закладка. Ровно как и о домашнем задании малорослика, а также от мента о кацапе тоже по наслышке.
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Хотели но не сделали. Можно ли это считать резульатом и успехом ?
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Типу, задвінулі нє на 100%, а только на 73,22%.
Так ето счітать? Ілі нє счітать?
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Если бы оппоненты не устроили вопли "ЗРАДА!!!!" до начала переговоров, это было бы провалом. Но на фоне того, что прогнозировали полную капитуляцию это успех
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А по моему,здесь очень хорошо описана "внешнеполитическая деятельность" ЗеКоМанды.
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«15.12.19 15:11 Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков»

О.

Ось тепер понятно все.
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Виділить треба ось це - "ранее согласованный итоговый документ"
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Ба, та навіть так: «15.12.19 15:11 Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков»

Тобто капітулянти, пересрали початку Майдану 3.0, коли до ОПУ прийшли «проплачені порохоботи» з Порошенком, і тоді вони почали просити кассабів, щоб щось там пом'якшити у формулюваннях.
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перед столом заострили внимание именно на тех 5 тыс на Майдане, на достижениях и предостережениях Порошенко и на мыльном видео от Зе к ботоксу. Именно мыльном пузыре Зе с его видео
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понятное дело....
сначала согласовали документ, а потом патриоты собрались на Банковой..
Пришлось зе-фраеру сдавать назад.... Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 4671
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Кого я бачу ... Ты ж казав , шо покидаешь Цензор и будешь в танчики рубиться ... Шо трапилося , га ? Знов збрехав ? Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 972
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Забанили его на т34
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Не , скорее всего его на ютубчике забанил его кумир Корчинский
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Кстати хде Гыгля с Анакондой Алежки Панамаря ? Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 1724
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А гдє Хмара, Гриценко, Тягнибок, Кошулинський, Юля?
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Тягнибок - этож газпромовский путриот , только причем тут Тягнибок до Панамаря ?
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Поки не працюватиме ЮМз в три зміни. Не завертяться центрофуги - все це дійсно туфта, еквілібристика - в яку вірять хіба що діти та зебіли.
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На ЮМЗ виробляються лише носії ЯЗ, а не сама ЯЗ.
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не буя зараз там не виробляється.
в тому і трагедія країни.
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Передай Хмарі, Тягнибоку, Кошулинському, (копія Лахта-2), що їх дурять:

http://www.yuzhmash.com/,
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Шо там передать. Оце, зебіл.
АНОНС ФЕСТИВАЛЮ INTERPIPE TECHFEST 2019
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Дебіл, це ти. А я голосував за Порошенка.
А передай ОСЬ ЦЕ:


1) 2 листопада 2019 року о 15 годині 59 хвилин за київським часом (09:59 за північноамериканським східним часом) з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) проведено черговий успішний пуск ракети-носія (РН) «Антарес».
Основну конструкцію першого ступеня PH «Антарес» розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iн. Підготовка PH «Антарес» до пуску, її випробування i пуск виконані за участю українських фахівців, які у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму секторі відповідальності. Згідно з контрактом технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювались з території КБ «Південне».

2) "Южмаш" получил крупный заказ из США.
Американская аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Максима Полякова Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ Южному машиностроительному заводу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Об этом сообщил глава аналитического центра "Эйдос" Виктор Таран на своей странице в Facebook.
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Прежде чем делать выводы, нужно послушать наших дипломатов, а не того,кто болтается между ног карлика-педофила Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 8054
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Походу там наших вже нема...
Якби бубочку дійсно не влаштувало те що сагласовал Ермак то вже пішов би той Ермак за забор. Але, оскільки, Ермак продовжує согласовівать, зрозуміло - всі ці манси просто відстрочка поки не запресують ветеранський рух.
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Кстати Ермак написал заяву на увольнение, но Вова не подписал, а сказал отдохни пару дней)) Много из того ,что про-российский Ермак согласовывал накануне встречи с врагами (кацапами) - не вошло в финальную часть, что послужило причиной истерики у кацапской делегации и говорят карлик так раздухарился, шо готов быть ********* прям там Суркова (кадырова) Українська сторона в Парижі намагалася внести правки в раніше узгоджений підсумковий документ, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7538. Я это к тому, шо тот кипиш, который подняли и мы на Цензоре и активные граждане Украине перед поездкой Володеньки Зелененького во Францию вынудил зелень внести некоторые коррективы в изначальный план)
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Ну да. Только судя по тому что Ермак и дальше "работает" коррективи внесли не в сам план а в строки исполнения.
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О! То виявляється, існують як мінімум два варіанти! То який варіант був показаний українцям? Той, де Зєлєнскій після протестів правки вносив, чи той, який був погоджений Єрмаком і Сурковим? І який з двох документів Зєлєнскій підписав? І чи справді українці бачили саме те, що підписав Зєлєнскій? Такої брехливої і маніпулятивної влади в Україні ще не було.
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Письков подтвердил, что все было обговорено заранее....
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Ще у ВЕРЕСНІ.

Три місяці тому.
У Россіі було 5 років, щоб там все сформулювати, і відправити готовий документ зєкомандЄ.
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ми багато чого не знаємо..
що там наш клован пообіцяв...
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Ми знаємо головне. Зараз розпочато антиукраїнський реванш.
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Згоден...
І порохоботи це тут на форумі підтверджують...
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Песков подтвердил на что кацапы надеялись .. Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 7790
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Українська сторона вносила поправки за українську
землю,а не за воркуту, магадан, соловки і велике коло параші.
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У Росії кинулись давати поради Зеленському, як припинити збройний конфлікт, що триває на Донбасі. І в цих порадах - ані слова про російських найманців та озброєння, а - чергові спроби окупантів влізти у внутрішню політику України. Так, поради Зеленському через журналістів росЗМІ вирішив передати прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Дивіться також:Миротворча місія на Донбасі: у Росії відреагували на заяву України Зеленський щиро хоче вирішити цей конфлікт, але це вимагає сили волі, політичного авторитету і домінування на політичній арені в Україні, - зазначив він. Окрім "домінування", Пєсков порадив Зеленському поспілкуватися з "експертами" з так званих "ЛНР" та "ДНР". Мовляв, якщо український лідер хоче змінити пункти мінських домовленостей, то йому слід вдатися до такого кроку. "Якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР", то вони зможуть працювати над якимось певними змінами або доповненнями до мінського комплексу заходів", - сказав він. Офіційний Київ відразу після нормандської зустрічі відзначився низкою заяв про те, що планує змінити декілька пунктів у мінських домовленостях. У Москві, своєю чергою, повідомили, що в жодному разі цього не допустять.
https://24tv.ua/u_kremli_dali_poradu_zelenskomu_yak_pripiniti_viynu_na_donbasi_n1249283
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Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей... Мокшанець, а тоді ж якого хрена збиратись та людей в Парижі турбувати? Делегація приїхала, що б поговорити та внести якісь правки чи доповнення, а я забув, що у мордорі це не прийнято. Там фюрер рішив, а бидломаса сказала одобрямс... Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 5584 Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 4029
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Так это по-кацапски - сначала написать итоговый документ, а потом обсуждать.
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Как стало известно в четверг, 1 августа, авторами важнейших для мира в Донбассе Минских соглашений Петр Порошенко считает себя и Ангелу Меркель.
По нескромному заявлению Порошенко, он лично сел писать текст документа вместе с немецким канцлером. "Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали", - процитировало издание "Украинская правда" пятого президента Украины.
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Ця ваша лахтинська методичка уже до дірок затерта.Знайди щось свіжіше.
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Що ще раз доводить: акція "Ні капітуляції!" - вплинула!
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Работоспособность Путина феноменальна?
Это в смысле, нихрена он не работает?
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Нет. В смысле у пескова должность такая - лизать, полизывать и облизывать *****. Українська сторона в Парижі намагалася внести правки в раніше узгоджений підсумковий документ, - Пєсков - Цензор.НЕТ 743
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Все що треба знати про міжнародні договори. Зарання все обумовлено. Презедент зелох виявився натуральним! Зеркаль розумничка, наша надія на майбутнє!
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если бы не майдан
слил бы зе Украину мошканским уродам
Вот и мстит
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А вони і зливають, тільки процес піде повільніше, можливо, хоча не факт. Спрощення перетину "лінії" розмежування, отримання пенсій, видачі паспотрів. Закон про федералізацію ...
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Ключевой обман украинцев Зеленским и Ко по Донбассу - политолог Декабрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии
Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 819Зеленые фунты доведут до конца задачу Путина - провести федерализацию Украины, дав Донбассу статус государства в государстве.
Глава МИД Пристайко заявил, что Украина выполняет Минские соглашения и вносит изменения в Конституцию в вопросе децентрализации.
Об этом написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Правда, ключевой обман заключается в том, что Зеленский и Ко якобы просто проводят децентрализацию. Ну, и «бонусом» под нее подпадает Донбасс.
На самом деле это повторение того же вранья, которое пытался пропихнуть в 2015 году в Конституцию Порошенко. Когда также пытался покрыть децентрализацией пописанный особый статус Донбасса.
Правда, в отличие от Порошенко, зеленые фунты не переживают за свой рейтинг и будущее. Поэтому доведут до конца задачу Путина - провести федерализацию Украины, дав Донбассу статус государства в государстве.
Ну, а украинцам промоют мозги: дескать, это же всего ли децентрализация.
***
Другие недавние публикации Дмитрия Корнейчука на эту же тему:
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В - Дядя Вова, ну перестаньте стрелять.

Олексій Арестович
3 год ·

- Вчера в Москве прошло пятое заседание Союза Добровольцев Донбасса.
Из коротких данных на скрине, становятся яснее контуры «плана Путина» в отношении оккупированного Донбасса.
Замысел - социальная реинтеграция в российскую систему без признания административной юрисдикции.
Игра между де факто и де юре.
В военном плане, я бы это перевёл следующим образом:
- Путин отказался (кто бы мог подумать?) лишить себя военного инструмента влияния на Украину и Европу.
Никаких перспектив, кроме возможного обмена пленными, пока не вижу.
Зато я вижу перспективу попытки «наказания» Украины за «...несговорчивость».
Очень мне интересно посмотреть на Зеленского во время нового Дебальцевого, с десятками убитых и раненых в сутки.
Тут два варианта:
- или разозлится на путинскую подлость и даст отмашку бить без ограничений;
- или залом рук, стенания, звонки «Владимиру Владимировичу» с просьбой повлиять, скорбь, страдания, уступки.
Какая версия вероятнее, вы сами решайте.
А пока нужно очень внимательно контролировать конкретное содержание законопроекта о децентрализации.
На предмет того, чтобы она случайно не стала федерализацией.
Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 3183

Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 2144
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"... ранее согласованный итоговый документ" Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков - Цензор.НЕТ 802 Яка "дивна" схожісь зелені з кацапати.
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"Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков" - "трудная" у тебя, Петух галантерейный, работа, озвучивать кремлёвского Мясника, но зато бабло идёт хорошее, и ни чем не рискуешь, а что касается, "раннее согласованного документа" по Крыму, то для твоего хозяина, Беса кремлёвского, Крым - это как красная тряпка для быка, все об этом знают, кроме плешивого старого дегенерата, и происходит это после очередного международного преступления террористического образования, украсть кусок территории, или убийства мирных жителей, всегда идут заявления, типа, "нас там нету", хочется верить, что это должно скоро закончиться, и за дело возьмётся Гаагский трибунал.
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Я так понимаю, что многие здесь на форуме считают, что такие переговоры идут с чистого листа? Українська сторона в Парижі намагалася внести правки в раніше узгоджений підсумковий документ, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5899
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И верят, что несколько месяцев обе стороны все согласовывали, а в Париже "на разговор о Крыме просто не хватило времени".
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Так это были переговоры или подписание заранее подготовленных документов?
Говорящие усы сами понимают чушь, которую несут?
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Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.

таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.

шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main
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Обосралась, потому что сформировплся тандем- Улица- парламентская опозиция- что привело бы к краху правления Зебилов. Это временное отсутпление, даже не отступление, а скорее всего- остановка. Взяли паузу, и сейчас раскручивают маховик дискредитпции, с тем чтобы развязать руки для нейтрализации лидеров улицы и связать их с лидерами опозиции, и таким образом, в глазах " пересичного" люмпен- быдло- уставшегоотвойны населения получить молчаливое согласие на вхождение в орбииту новой Российской империи. Это только часть плана, основной удар будет в области экономики, на год за счет проигранных сумм будет снижены тарифы, присядут опять на газовую иглу со скидками- а быдлу будет пофиг, главное что дешевле! А то что у них за это отбирают, так что ему от этого? Для него Украина как государство не есть ценностью, его же на хлеь не намажешь и в карман не положишь! А тут еще нужно за это и возможно здоровьем и жизнью платить! Вот и вся логика, вот так формируется новая реальность для Украины. Единственное что я могу сказать в этом случае, это глобальные права меньшинства могут быть учтены при формировании реальности в будущем- это разделенное государство на две состовляющих- условная Малороссия и собственно говоря- Украина. Это глобальный проект России,и весь вопрос- где будет проходить граница этих двух образований! Единого унитарного государства не будет- люди не те, нет у половины ценности в виде государства Укрпины! Эти выборы Президента все показали- 73×64/100=46,72% - малороссы, им похер где жить. Прибавьте 10-12 прцентов абсолютных ватеиков. Отнимите процентов 10- кто тупо голосовал против а не за. И получим примерно50/50 - абсолютно не решаемого конфликта.
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