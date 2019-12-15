 Украинская сторона в Париже пыталась внести правки в ранее согласованный итоговый документ, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков.
Он добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".
"Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии. Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд. Это были очень непростые переговоры", - сказал пресс-секретарь Путина.
По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".
Постійно п'яний барига підписав би все що йому підсунули б. Як у випадку із Мінськими домовленостями.
Зє ПЬІТАЛАСЬ, но Пу, СДЕЛАЛ, как хотел.
Так ето счітать? Ілі нє счітать?
О.
Ось тепер понятно все.
Тобто капітулянти, пересрали початку Майдану 3.0, коли до ОПУ прийшли «проплачені порохоботи» з Порошенком, і тоді вони почали просити кассабів, щоб щось там пом'якшити у формулюваннях.
сначала согласовали документ, а потом патриоты собрались на Банковой..
Пришлось зе-фраеру сдавать назад....
в тому і трагедія країни.
http://www.yuzhmash.com/,
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А передай ОСЬ ЦЕ:
1) 2 листопада 2019 року о 15 годині 59 хвилин за київським часом (09:59 за північноамериканським східним часом) з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) проведено черговий успішний пуск ракети-носія (РН) «Антарес».
Основну конструкцію першого ступеня PH «Антарес» розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та iн. Підготовка PH «Антарес» до пуску, її випробування i пуск виконані за участю українських фахівців, які у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму секторі відповідальності. Згідно з контрактом технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювались з території КБ «Південне».
2) "Южмаш" получил крупный заказ из США.
Американская аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Максима Полякова Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ Южному машиностроительному заводу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Об этом сообщил глава аналитического центра "Эйдос" Виктор Таран на своей странице в Facebook.
Якби бубочку дійсно не влаштувало те що сагласовал Ермак то вже пішов би той Ермак за забор. Але, оскільки, Ермак продовжує согласовівать, зрозуміло - всі ці манси просто відстрочка поки не запресують ветеранський рух.
Три місяці тому.
У Россіі було 5 років, щоб там все сформулювати, і відправити готовий документ зєкомандЄ.
що там наш клован пообіцяв...
І порохоботи це тут на форумі підтверджують...
землю,а не за воркуту, магадан, соловки і велике коло параші.
https://24tv.ua/u_kremli_dali_poradu_zelenskomu_yak_pripiniti_viynu_na_donbasi_n1249283
По нескромному заявлению Порошенко, он лично сел писать текст документа вместе с немецким канцлером. "Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали", - процитировало издание "Украинская правда" пятого президента Украины.
Это в смысле, нихрена он не работает?
слил бы зе Украину мошканским уродам
Вот и мстит
Зеленые фунты доведут до конца задачу Путина - провести федерализацию Украины, дав Донбассу статус государства в государстве.
Глава МИД Пристайко заявил, что Украина выполняет Минские соглашения и вносит изменения в Конституцию в вопросе децентрализации.
Об этом написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Правда, ключевой обман заключается в том, что Зеленский и Ко якобы просто проводят децентрализацию. Ну, и «бонусом» под нее подпадает Донбасс.
На самом деле это повторение того же вранья, которое пытался пропихнуть в 2015 году в Конституцию Порошенко. Когда также пытался покрыть децентрализацией пописанный особый статус Донбасса.
Правда, в отличие от Порошенко, зеленые фунты не переживают за свой рейтинг и будущее. Поэтому доведут до конца задачу Путина - провести федерализацию Украины, дав Донбассу статус государства в государстве.
Ну, а украинцам промоют мозги: дескать, это же всего ли децентрализация.
***
Другие недавние публикации Дмитрия Корнейчука на эту же тему:
Олексій Арестович
3 год ·
- Вчера в Москве прошло пятое заседание Союза Добровольцев Донбасса.
Из коротких данных на скрине, становятся яснее контуры «плана Путина» в отношении оккупированного Донбасса.
Замысел - социальная реинтеграция в российскую систему без признания административной юрисдикции.
Игра между де факто и де юре.
В военном плане, я бы это перевёл следующим образом:
- Путин отказался (кто бы мог подумать?) лишить себя военного инструмента влияния на Украину и Европу.
Никаких перспектив, кроме возможного обмена пленными, пока не вижу.
Зато я вижу перспективу попытки «наказания» Украины за «...несговорчивость».
Очень мне интересно посмотреть на Зеленского во время нового Дебальцевого, с десятками убитых и раненых в сутки.
Тут два варианта:
- или разозлится на путинскую подлость и даст отмашку бить без ограничений;
- или залом рук, стенания, звонки «Владимиру Владимировичу» с просьбой повлиять, скорбь, страдания, уступки.
Какая версия вероятнее, вы сами решайте.
А пока нужно очень внимательно контролировать конкретное содержание законопроекта о децентрализации.
На предмет того, чтобы она случайно не стала федерализацией.
Говорящие усы сами понимают чушь, которую несут?
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.
таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.
шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main