 Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times

Об этом говорится в аналитической статье американской газеты The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Отмечается, что Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения с администрацией Трампа.
В то же время, как уверяют авторы статьи, дискуссии о найме лоббистов, уже разделили команду Зеленского.
"Некоторые обеспокоены тем, что наем лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А кое-кто опасается вообще связываться с лоббистами из компании "К-Стрит" из-за дела Пола Манафорта", — отмечают в NYT.
Как отмечают три источника, две из компаний, которые обсуждаются для возможного лоббирования, имеют связи с Манафортом.
Представитель одной из фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретился в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.
Встреча с лоббистом Брайаном Ланца организовал американский адвокат по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в Министерстве юстиции как неоплачиваемый лоббист Зеленского.
Напомним, недавно Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта. Американский адвокат Маркус Коэн, который за $70 тыс. нанял лоббистов из компании Signal Group Consulting LLC для повышения имиджа Зеленского в США, утверждает, что делал это "по собственной воле" и оплатил всю сумму из своего кошелька.
И кроме Америки надеяться не на кого?
Все остальные дают только за ассеты, и только Рокфеллеры - безвозмездно?
"Бубочка", вам бы в Квартале витаминок каких попить, для улучшения мозгового кровообращения.
Ведь зять Дональда Фредовича - еврей из Беларуси, и родственники его - те самые евреи, которым Вы, "бубочка", передали привет в Бабьем Яру. Те самые белорусско-польские евреи, как и дед Антоненко, которого Вы, "бубочка", обвинили в "подрыве белоруса с целью демонстрации арийского расового превосходства".
Скажите, "бубочка" - Вы вменяемый?
Єдину притомну людину - Зеркаль - звільнив бубочка і все, міжнародна - політика в дупі.
Короче , одна бабка сказала, другая почула и раструбила на все село . Шо только не сделаешь , шоб привлечь рекламодателя ... аха
оригинал статьи в Н-Й Таймз, на которое кацапские боты орут "ихтамнет"
Откуда оплачиваются услуги компаний?
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Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
а "поп" тоже с заглавной?
Зеленский в своей статье, в авторской колонке издания "Новое время":
"... в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.
В 2020‑м темп перемен будет только нарастать...
Заколдованный круг развития разомкнули.
И теперь только один путь: вперед и вверх.
Ну что, побежали!"
Красивая, кстати, статья. Только... я бы её назвал: "Новости из прекрасного будущего".
Мирная, обьеденившаяся Украина...
Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных...
Налоговая система, способная стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше.
Прозрачные рынки...
"И все - в белых штанах!" (с)
Жаль, но Владимир Александрович не указал ма-а-а-ленькой детали: КАК?
Поэтому, господин президент! Будете бежать... музыкальный инструмент не забудьте!
Это Рошенка в своё время дико усерался, чтобы попасть на встречу с Трампом. И всё равно - выступать пришлось потом за забором.
Цікаво,а зараз за чий рахунок банкєт ? Знову благодійник знайшовся ?
https://www.youtube.com/watch?v=k8cOG9c4S1s
См. с 6:55 минуты.
где доказательства ? что за суд ?