 Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times

Об этом говорится в аналитической статье американской газеты The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения с администрацией Трампа.

В то же время, как уверяют авторы статьи, дискуссии о найме лоббистов, уже разделили команду Зеленского.

"Некоторые обеспокоены тем, что наем лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А кое-кто опасается вообще связываться с лоббистами из компании "К-Стрит" из-за дела Пола Манафорта", — отмечают в NYT.

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Как отмечают три источника, две из компаний, которые обсуждаются для возможного лоббирования, имеют связи с Манафортом.

Представитель одной из фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретился в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.

Встреча с лоббистом Брайаном Ланца организовал американский адвокат по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в Министерстве юстиции как неоплачиваемый лоббист Зеленского.

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Напомним, недавно Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта. Американский адвокат Маркус Коэн, который за $70 тыс. нанял лоббистов из компании Signal Group Consulting LLC для повышения имиджа Зеленского в США, утверждает, что делал это "по собственной воле" и оплатил всю сумму из своего кошелька.