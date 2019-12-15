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Все про:Зеленский (4023) лоббирование (81) США (15911)

 Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский активно пользуется услугами лоббистских компаний США, чтобы нормализовать отношения с Белым домом и добиться расположения Дональда Трампа.

Об этом говорится в аналитической статье американской газеты The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения с администрацией Трампа.

В то же время, как уверяют авторы статьи, дискуссии о найме лоббистов, уже разделили команду Зеленского.

"Некоторые обеспокоены тем, что наем лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А кое-кто опасается вообще связываться с лоббистами из компании "К-Стрит" из-за дела Пола Манафорта", — отмечают в NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Как отмечают три источника, две из компаний, которые обсуждаются для возможного лоббирования, имеют связи с Манафортом.

Представитель одной из фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретился в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.

Встреча с лоббистом Брайаном Ланца организовал американский адвокат по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в Министерстве юстиции как неоплачиваемый лоббист Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак и Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым Домом и Офисом президента Украины. ВИДЕО

Напомним, недавно Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта. Американский адвокат Маркус Коэн, который за $70 тыс. нанял лоббистов из компании Signal Group Consulting LLC для повышения имиджа Зеленского в США, утверждает, что делал это "по собственной воле" и оплатил всю сумму из своего кошелька.

Источник: https://censor.net.ua/n3165456
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно щось знову потрібно робити з іміджем та рейтингом. А то Г+Г вже не справляється... Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2529
Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9502
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Это понятно и ожидаемо....реальная жизнь оказалась полной противоположностью сцене и написанным текстам... Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2164
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Тобто фізично він вже не може монікою працювати, мать досвіду мало.
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Путєна вже побачив. Порозмовляти з САМИМ Трампом, і можна складувати вєщічки і готовиться рвати когті. Місія ісполніма.
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Потому что пост серенький - ничего оригинального. Фантазия иссякла.
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Вы идиот или провокатор?...а скорее и то,и другое.
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Продались за Шоколапки, дурнашлюхи мкриканські.
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А такі дуже смачні цукерки, чи тобі мох смачніший?
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Тобі прислать рецепт холодцю з ягелю? У мене є... У книжці "Туристу. школа выживания". Він і у нас росте, на Поліссі, на стовбурах дерев, тільки рідко...
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Та я краще салом буду давитися, я ж не зєвєган.
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о полезном.Сегодня день чая и Иван Петрович Сидоров предлагает высказаться на эту тему. Чукчи различают 400 оттенков снега и у них есть названия этих оттенков. Иван Петрович Сидоров знаком с французом, различающим вино-кислятину кислятиной по представлению Ивана Петровича Сидорова- по владельцам виноградников и годам урожая в своём районе. Иван Петрович Сидоров может отличить хороший чай от плохого.В пачках чая украинской фасовки бывает сверху хороший чай,а снизу-плохой.Чай в пакетиках в Украине бывает хуже чая в пакетиках за границей.Хороший чай - famous teas Аfternoon blend в жестяной коробке 250 г. за 15 фунтов. Одна чайная ложка чая на китайскую чайную чашку с крышкой , залить кипятком , через пять минут перелить в кружку стоявшую в холодильнике-чтобы не обжечься. Чай с тремя финиками размером с небольшой огурец каждый годится как первый завтрак-если через три часа ожидается второй.
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Это понятно и ожидаемо....реальная жизнь оказалась полной противоположностью сцене и написанным текстам... Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2164
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Дійсно щось знову потрібно робити з іміджем та рейтингом. А то Г+Г вже не справляється... Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2529
Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9502
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надо было просто отправить голубей мира Ляшка и Гончаренка, ещё бы и денег привезли лишь бы отъе-сь Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположение Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8537
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Немного не точно коломойский через ЗЕ нанимает лобистов за госуд деньги
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Что, "бубочка", денюжки нужны?
И кроме Америки надеяться не на кого?
Все остальные дают только за ассеты, и только Рокфеллеры - безвозмездно?
"Бубочка", вам бы в Квартале витаминок каких попить, для улучшения мозгового кровообращения.
Ведь зять Дональда Фредовича - еврей из Беларуси, и родственники его - те самые евреи, которым Вы, "бубочка", передали привет в Бабьем Яру. Те самые белорусско-польские евреи, как и дед Антоненко, которого Вы, "бубочка", обвинили в "подрыве белоруса с целью демонстрации арийского расового превосходства".
Скажите, "бубочка" - Вы вменяемый?
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А что, Украине разве не нужна помощь ?
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Господи скільки можна наступати на ті самі граблі? не треба Україні влізати у вибори в США, ніяк не треба. Нам треба підтримку обох партій і демократів і республіканців.
Єдину притомну людину - Зеркаль - звільнив бубочка і все, міжнародна - політика в дупі.
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Ой, фейканули на Пороха,а всрався Бубочка? Да быть не может
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Пианино обошелось бы дешевле. Но, полагаю, Трамп не ценит пианистов. У него другие вкусы.
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Так потрібні лобісти , щоб одночасно провести два імпічмента , Трампу і зенелоху.
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Об этом говорится в аналитической статье американской газеты The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське

Короче , одна бабка сказала, другая почула и раструбила на все село . Шо только не сделаешь , шоб привлечь рекламодателя ... аха
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Лахта, ты утверждаешь, что такой статьи нет в Нью-Йорк Таймс?
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А вы сами предпоситаете щикаладные сопли? Пурулентные!
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Ты , обкаканый питушок. Как славно тебя мокнули мордой в сортир.
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Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 49 Що тобі смердючому козлу не зрозуміло.ПНХ- *********** прихвостень,від тебе смердить ****** падло. Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1062
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у куприка, Н-Й Таймс это "одна бабка сказала"... там в лахте только скабееву признают, да соловьева - за "светочей журналжистики"
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https://www.nytimes.com/2019/12/13/us/politics/ukraine-zelensky-trump.html

оригинал статьи в Н-Й Таймз, на которое кацапские боты орут "ихтамнет" Зеленський наймає лобістів у США, щоб здобути прихильність Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6450
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Если нет ума проявить себя яркой личностью в делах, то тогда привлекают сладкоязычных льстецов.
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Интересно, а за чей счет этот банкет?
Откуда оплачиваются услуги компаний?
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Валодья ,ещё раз увижу тебя в Америке , шкуру спущу .!! .
Зеленский нанимает лоббистов в США, чтобы добиться расположения Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2985 .
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все оплачують КАЗЛИ ...по самим справедливим "тарифам" за комуналку ...а ти хто думав ?
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Крайне недальновидно, хотя бубочке абы день простоять да ночь продержаться. В ноябре 2020 президентские выборы в США и не факт , что рыжий клоун сохранит свой пост. А если нет и победят демократы? . Спешит лягушонок, торопится успеть....
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Не факт. Але те що Трампа переоберуть це майже 100%.
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Я перестав довіряти Зеленому після того як він залишив Сабакова. Крапка. Для не він зараз клоун.
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а я с тех пор как он назвал Украину ****** с немецких порнофильмов....
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Гроші на вітер. Тільки спробуйте змінити Конституцію в питаннях Землі і особливих статусів для дамбвабве - вас закопають. А яму ви вже самі собі вирили. Як сивочолий папіредник.
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ну-ну...януковичь уже нанимал..сейчас на ростове живет
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15 ГРУДНЯ, 2019, 11:54

Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
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Может в штатах показать Сватов по ТВ или Слугу народа?
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Якщо це на користь Україні,то дай бог йому здоров"я і нехай йому бог помагає.! Слава Україні!
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Може в мене і печально,а в тебе ************ зовсім ніяк.
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кто такую хню вам сказал?

а "поп" тоже с заглавной?
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та ты не переживай, я и украинский знаю. и точно лучше тебя))))
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Мій собака знає три мови і навіть краще тебе ,тільки розмовляє однією так як ти собачою..Я з ************ не спілкуюсь а з ним можете по спілкуватись якщо він схоче. Хай щастить.
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Зеленський наймає лобістів у США, щоб здобути прихильність Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4741
Зеленский в своей статье, в авторской колонке издания "Новое время":
"... в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.
В 2020‑м темп перемен будет только нарастать...
Заколдованный круг развития разомкнули.
И теперь только один путь: вперед и вверх.
Ну что, побежали!"
Красивая, кстати, статья. Только... я бы её назвал: "Новости из прекрасного будущего".
Мирная, обьеденившаяся Украина...
Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных...
Налоговая система, способная стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше.
Прозрачные рынки...
"И все - в белых штанах!" (с)
Жаль, но Владимир Александрович не указал ма-а-а-ленькой детали: КАК?
Поэтому, господин президент! Будете бежать... музыкальный инструмент не забудьте!
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ну так моника ж, выполняет свою работу профессионално, толькорот мыть забывает
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Зачем ? Трамп и так хорошо относится к Зеленскому и сам пригласил его в Вашингтон.

Это Рошенка в своё время дико усерался, чтобы попасть на встречу с Трампом. И всё равно - выступать пришлось потом за забором.
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Деньги и все усилия на ветер... Трамп - хромая утка.
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От є ж такі благодійники,що з свого портмоне 70 штук виклав.
Цікаво,а зараз за чий рахунок банкєт ? Знову благодійник знайшовся ?
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От пустого може народитися тільки пусте.Тьфу!
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А.Пионтковский о том, КТО РЕАЛЬНО правит в Украине и что грозит государственности Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=k8cOG9c4S1s
См. с 6:55 минуты.
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зеленский сбитый льотчик, точнее у него , похоже , всё будет в шоколаде ...
где доказательства ? что за суд ?
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за півроку Зєля скотився нижче плінтуса зі своїм командос,далі більше))) алкаш і то в останній рік підмахував Трампону.
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