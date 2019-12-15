 На следующей неделе российские оккупанты проведут 10 "судов" по делам крымских татар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская солидарность.

Так, 16 декабря Южный окружной военный суд г. Ростов-на-Дону должен продолжить рассмотрение по существу "дела Хизб ут-Тахрир" (Вторая Бахчисарайская группа).

В тот же день в Ялтинском городском "суде" будет рассмотрена экспертиза, на основании которой Юнус Машарипов признан невменяемым и таким, что нуждается в психиатрической помощи в условиях стационарного лечения.

Верховный "суд" в Симферополе рассмотрит апелляционные жалобы на продление меры пресечения Билялу Адилову и Раиму Айвазову.

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На 17 декабря в Южном окружном военном суде г. Ростов-на-Дону запланировано очередное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" (Вторая Бахчисарайская группа).

18 декабря Киевский районный "суд" в Симферополе будет рассмотрена жалоба Алие Эмирусеиновой согласно статье 125 УПК РФ (рассмотрение обращения, поданного на решение Киевского суда об отказе следователя на разрешение свидания с супругом).

19 декабря Верховный "суд" в Симферополе рассмотрит апелляционные жалобы на продление меры пресечения Осману Арифмеметову и Сейтвели Сейтабдиеву.

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23 и 24 февраля в Южном окружном военном суде г. Ростов-на-Дону состоятся еще два заседания по "делу Хизб ут-Тахрир" (Вторая Бахчисарайская группа).

24 февраля в Москве в апелляционном порядке будет рассмотрено решение Северо-Кавказского окружного военного суда в отношении фигурантов "симферопольской группы" по делу Хизб ут-Тахрир.

25 февраля Железнодорожный районный "суд" в Симферополе рассмотрит административный иск адвоката Рифата Яхина к начальнику СИЗО №1 Симферополя Сергею Бережному, который игнорирует требования защиты провести медицинское освидетельствование в отношении тяжело больного Джемиля Гафарова.

Крымская солидарность подчеркивает, что информация поступает по мере информирования семьями политзаключённых и адвокатами, поэтому в графике судебных заседаний возможны обновления.