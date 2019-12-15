 Очень нужен надежный "рамник" 4х4. Хреново добираться ночью по колено в грязи на старом чахлом УАЗике, - офицер ВСУ Мельниченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал офицер ВСУ, доброволец с 2014 года Александр Мельниченко. Приводим его текст полностью.
"Эх, пехота... Как много в тебе всего, и арта, и разведка, и ПВО, и танчики, и много-много всего другого... И все эти "организмы", входящие в одно единое целое, под наименованием ОМБр требует постоянной работы по отработке умений, навыков, злагодженности...
Провели ночные тренировки с одной из наших батарей САУ... Вы когда-нибудь ездили внутри САУ "Гвоздика"? Или на ее броне, как наш зам.комбрига, потому что внутри этой "теслы" нам всем места не хватило... Сырой ветер, багнюка по колено, и риск слететь в темноте с брони под гусли... А эти хлопцы ВАС всех берегут, а потому уверенно ведут свои смертоносные "цветочки" в нужную точку, в любое время суток пору...
По команде поднялись, вышли в заданный рубеж, развернулись, быстро осуществили гео-привязку, и нанесли условный удар по вражеской минометной батареи, также быстро свернулись и ушли из под возможного ответного контрбатарейного удара.. Мы соблюдаем "режим припинення вогню"... Но если будет нужно, враг получит настоящий огневой кошмар!
Одно хреново - мы ели добирались до артбатареи, ночью по колено в грязи на старом чахлом УАЗике, который ехал -плакал, надрывно рычал и грозился опять сломаться в любую минуту... Перспектива оказаться посреди ночного разкисшого поля ХЗ-где, не особо радовала... Слава Богу, всё обошлось, и мы добрались на дивизион без приключений...
Мы держим этот чертов фронт с одичалыми орками на той стороне... Держим, что бы ВЫ могли спокойно спать, жить любить, растить детей, любоваться ими и мечтать что у них точно всё будет хорошо... НО, ЯПОНА МАТЬ! Люди, не выкурьте 2-3 пачки сигарет, не побалуйте себя один-два раза бутылкой вина или вкусной пиццей И КИНЬТЕ ЭТИ 100-200-300 грн нам на машинку, в отделение боевой подготовки бригады.
Народ, ОЧЕНЬ нужен надежный "рамник" 4х4 !...
Вчера один мой хороший знакомый, патриот написал мне.. "Нас тут (на большой земле) всех "колбасит"... Украину сливают, Надежда, как и в 2014м - только на вас, на армию"...
А я не выдержал и ответил, "А ты знаешь, за целую неделю с момента НАПИСАНИЯ ПОСТА с просьбой о помощи, на карту кинуло "копеечку" только 5(!!!) человек, и собрали они 2200 грн, за что им большое спасибо. Но нужно 3-4 тысяч евриков, чтобы можно было что пригнать из-за кордона что-то более-менее нормальное "для работы по полям"... И всё... после первых пяти переводов в первый день - полная тишина и апатия нашей "ура-спiльноти"... Плять..ну честно говоря, обидно (((
Спасибо им, тем, кто не только лайкает патриотические УРА-посты и пишет про свою любовь и переживания за Неньку, но и что-то делает, от себя лично, чтобы Украина выстояла перед возможной навалой русского мира...
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Мельниченко Александр Евгеньевич"
Нет чтобы организовать сбор средств для воинов, которые отправляются под Ля-Рошель противостоять озверелым гугенотам... Вместо того чтобы купить бутыль вина или посетить публичный дом, дальше по тексту...
Лучше добейте Уазик, так быстрее штаб что то выделит или не будет отправлять на учения .
Или это из методички?
Он отметил, что бэушные автомобили «попали в ВСУ со старой, разлезшейся резиной».
А если не хотите тревожить начальство, то и дальше ездите на хламе...
не захлебнитесь в своей ненависти!
Первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Игорь Танцюра потребовал, чтобы воины ВСУ вернули назад волонтерам машины, которые те передали на нужды армии. Кроме того, он запретил в дальнейшим принимать подобные транспортные средства.