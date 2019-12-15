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 Очень нужен надежный "рамник" 4х4. Хреново добираться ночью по колено в грязи на старом чахлом УАЗике, - офицер ВСУ Мельниченко

В бригаду Вооруженных Сил Украины необходимо закупить надежный рамный внедорожник 4х4.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал офицер ВСУ, доброволец с 2014 года Александр Мельниченко. Приводим его текст полностью.

"Эх, пехота... Как много в тебе всего, и арта, и разведка, и ПВО, и танчики, и много-много всего другого... И все эти "организмы", входящие в одно единое целое, под наименованием ОМБр требует постоянной работы по отработке умений, навыков, злагодженности...

Провели ночные тренировки с одной из наших батарей САУ... Вы когда-нибудь ездили внутри САУ "Гвоздика"? Или на ее броне, как наш зам.комбрига, потому что внутри этой "теслы" нам всем места не хватило... Сырой ветер, багнюка по колено, и риск слететь в темноте с брони под гусли... А эти хлопцы ВАС всех берегут, а потому уверенно ведут свои смертоносные "цветочки" в нужную точку, в любое время суток пору...
По команде поднялись, вышли в заданный рубеж, развернулись, быстро осуществили гео-привязку, и нанесли условный удар по вражеской минометной батареи, также быстро свернулись и ушли из под возможного ответного контрбатарейного удара.. Мы соблюдаем "режим припинення вогню"... Но если будет нужно, враг получит настоящий огневой кошмар!
Одно хреново - мы ели добирались до артбатареи, ночью по колено в грязи на старом чахлом УАЗике, который ехал -плакал, надрывно рычал и грозился опять сломаться в любую минуту... Перспектива оказаться посреди ночного разкисшого поля ХЗ-где, не особо радовала... Слава Богу, всё обошлось, и мы добрались на дивизион без приключений...
Мы держим этот чертов фронт с одичалыми орками на той стороне... Держим, что бы ВЫ могли спокойно спать, жить любить, растить детей, любоваться ими и мечтать что у них точно всё будет хорошо... НО, ЯПОНА МАТЬ! Люди, не выкурьте 2-3 пачки сигарет, не побалуйте себя один-два раза бутылкой вина или вкусной пиццей И КИНЬТЕ ЭТИ 100-200-300 грн нам на машинку, в отделение боевой подготовки бригады.

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Народ, ОЧЕНЬ нужен надежный "рамник" 4х4 !...

Вчера один мой хороший знакомый, патриот написал мне.. "Нас тут (на большой земле) всех "колбасит"... Украину сливают, Надежда, как и в 2014м - только на вас, на армию"...
А я не выдержал и ответил, "А ты знаешь, за целую неделю с момента НАПИСАНИЯ ПОСТА с просьбой о помощи, на карту кинуло "копеечку" только 5(!!!) человек, и собрали они 2200 грн, за что им большое спасибо. Но нужно 3-4 тысяч евриков, чтобы можно было что пригнать из-за кордона что-то более-менее нормальное "для работы по полям"... И всё... после первых пяти переводов в первый день - полная тишина и апатия нашей "ура-спiльноти"... Плять..ну честно говоря, обидно (((

Спасибо им, тем, кто не только лайкает патриотические УРА-посты и пишет про свою любовь и переживания за Неньку, но и что-то делает, от себя лично, чтобы Украина выстояла перед возможной навалой русского мира...

Целевая карта ПриватБанка:
4149-6293-8734-6927
Мельниченко Александр Евгеньевич"

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Источник: https://censor.net.ua/n3165454
 
 
 Топ комментарии
 
Фрешь ты фсе, солдат. Наша армия вооружена и оснащена по стандартам НАТО. Сам гавнокомандующий так сказал. Нечего делать в нашей армии волонтерским машинам. Лучше Рюкзакофф еще пару десятком новеньких самолетов и вертолетов французких закупит для мусоров.
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Откуда у волонтерши медсестры яны дугарь гроши на несколько квартир та элитный автомобиль?
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Фрешь ты фсе, солдат. Наша армия вооружена и оснащена по стандартам НАТО. Сам гавнокомандующий так сказал. Нечего делать в нашей армии волонтерским машинам. Лучше Рюкзакофф еще пару десятком новеньких самолетов и вертолетов французких закупит для мусоров.
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Откуда у волонтерши медсестры яны дугарь гроши на несколько квартир та элитный автомобиль?
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Докази про квартири скинь. Тільки не варто мекати "сами ищите"
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Брифінг лише засвідчив що менти ідіоти та дебіли, не знайшли жодного доказу за стільки років!
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Україні потрібно замінити УАЗи на ******* техніку. Білорусь собі купляє китайську копію Хамві, яка добре їде там де УАЗ ніколи не проїде!
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Вспомнилось, как в "Трёх мушкетёрах" они себе деньги на экипировку искали... Пришлось поднапрячь любовниц и с ценной ювелиркой расстаться...
Нет чтобы организовать сбор средств для воинов, которые отправляются под Ля-Рошель противостоять озверелым гугенотам... Вместо того чтобы купить бутыль вина или посетить публичный дом, дальше по тексту...
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Купіть "Ниву" - самий надійний позашляховик.
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"Одичалые орки"? Что за лексика про "братушек"? Не имеет ли этот парень отношения к убийству Шеремета?
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Такі часи настали. "Ера благополуччя",х..би їй в дишло.
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Сейчас у яны дугарь та юлии кузьменнко та пумы конфискуют - на целый полк машин хватит
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Бульбаш, йшов би ти додому, самі розберемося
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Я бачу як ви разбираетесь, вбили нашего шеремета..
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Надо вбивати усих хто не живе на батьковщине?
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Ще раз питаю. Від кого ВАШ Шеремет втік в Україну?
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К нам тут масса "братушек" с кацапстана приперлась, нам их тоже убивать нельзя?
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А хто вам сказав, що то українці. Шукай кому ввигідно. З Білорусі він втік, з росії так ссамо. Питання чому? А вбити його могли ті, кого немає на Донбасі і ті хто захопив Крим
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А може 95 квартал разом з Порошенком, Ахмєтовим, Бєнєю, Пінчуком і рештою із ста найбагатших в Україні скинуться і куплять усім бригадам ЗСУ машини і гелікоптери.
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А может все таки к мародеру. Где распиаренная техника:
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А Хаммеры где, которые шоколадник пафосно встречал в аэропорту .
Лучше добейте Уазик, так быстрее штаб что то выделит или не будет отправлять на учения .
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Постоянный ремонт уазиков - выгодный бизнес для начальства и сотни рабочих мест для снабженцев. Там на их зарплату за несколько лет спокойно можно было купить тысячу другую б/у внедорожников. Но такой вариант не вписывается в концепцию бумажной армии у которой одна цель - освоение средств.
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Отмороз, а сколько Хамвеев в армии? А сколько нужно?
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А на.....я --Мустафа Найєм на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром маэ 310 521 грн./м, если необходимой техники нет.!
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Лучше не пиз..те а киньте денег ,что сам и сделаю.
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.....ехай в Киев там их до.......я !!! джипы стоят на ВОИНСКОМ УЧЕТЕ !!! кстати .....
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......там ниже по ЛЕНТЕ есть ЗиЛ - 131 , подойдет ???? ))))) с МАКСИМКОЙ уже )))))
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А там есть климат контроль и кожаные сиденья?
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К волонтерам обращались? А, на них сейчас Аваков охотится... Ну, тогда как ни будь сами...
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Аваков охотится на убийц под маркой "волонтеров".
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Тёща хряка Стефанчука пускай подарит. Она на квартирных от зятька, шо их из бюджета получал, т.е. из моего кармана крал, свинорылый, жировала и 100% с них налогов не платила.
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.....а мене МОНА паркетник и безрамник , с передним приводом тоже НОРМАЛЬНО будет ))))
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Однако уазик чих-пых и доехал. А импортные джипы сдохнут на первой кочке.
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У тебя товаришЧ клиника.. совок головного мозга..
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Да я не против, повыкидайте зилы, уазы , шишиги. Уверен, рыбаки и охотники с удовольствием подберут.
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Ты считаешь охотникам охота в поле на уазе застрять?
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Если этот офицер один из дякул, то пусть обратиться к "сывочолому ГЕТЬману" за очередным Богданом. Дуже потрібен надійний "рамник" 4х4. Хреново добиратися вночі по коліно в багнюці на старому хирлявому УАЗику, - офіцер ЗСУ Мельниченко - Цензор.НЕТ 3036
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А де Хамери ті Шо при Петрові американці подарували?
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В армию нужно не меньше 10 тыс. авто на замену старья. Сотня Хаммеров капля в море.
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Скільки хамерів подарували? На всіх вистачило? Янелох планує щось робити, чи нахріна? Так швидше розвалиться
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К чему прикоснулся соевый, все превращается в г...но....
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"По словам Дейнеги, «из 230 внедорожников "Хаммер", подаренных американцами ВСУ, на август 2017года, способны хоть как-то передвигаться меньше половины». Ремонтировать машины - занятие дорогостоящее, запчастей американцы, так до сих пор и не прислали.
Он отметил, что бэушные автомобили «попали в ВСУ со старой, разлезшейся резиной».
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Воно кАнєШно з Мінська видніше... Чи із МАААЦкви? Дуже потрібен надійний "рамник" 4х4. Хреново добиратися вночі по коліно в багнюці на старому хирлявому УАЗику, - офіцер ЗСУ Мельниченко - Цензор.НЕТ 6304
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Что за поклёп на оборонную промышленность? Бронеатомобили высшего класса непрерывно поступают в войска! Или нет?
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Порохнявый проститутки и тут говнецом швыряются,мрази пальмомасловые.
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Можно старый УАЗик поменять на новый с доплатой, дешевле выйдет.
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Если у Корчинской наволонтеренное конфисковать, на дивизию хватит. Она там на суде громче всех вопила, видно, чуяла что то.
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Они для начала к своему начальству по команде наверх с этой проблемой обращаться не пробовали? Есть официальный запрос с резолюцией "отказать"? Что государство вам не помогло, и решать надо путём пожертвований?
А если не хотите тревожить начальство, то и дальше ездите на хламе...
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....зато ПОЛИЦАИ на МИЦУБИШИ , ТОЙОТАХ , ДАСТЕРАХ и по АСФАЛЬТУ !!!!
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а хамви из США уже все уделали? Заметил что дуже дякують за броники, за прицелы, за машины, только потом на баланс части забывают это всё оформить...
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волонтёры должны помочь военным с поиском нормальных ревизоров, знаю не по наслышке что от последних нормальных избавились перед распродажей. Хотя зачем нам это делать? Будут потом орать что патриотов садят пачками за выдуманные хищения... Нужно продолжать кидать на карту не смотря ни на что..
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Так наказ був щоб лишні автомобілі треба віддати назад волонтерам. А тепер знов купувати?
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скоро еще 800 джипов получит ПОЛИЦИЯ --новеньких !!!
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Так запретили же волонтёрский машины. А вообще пусть теперь Зе-собаки решают эти вопросы.
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а где же хваленые кугуары и прочие вездеходы? Как и танки, по одному экземпляру?
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6-й год народ платит военный сбор, возьмите за яйца мародеров, которая эти деньги разворовывала. И ещё, генерал должен командовать 10-12 тыс. человек, у нас их более 500 т.е. армия должна быть 600 тыс.человек. А не много ли генералов и без флота адмиралов?
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А Кугуары Авакяновским орлам им нужнее. Спасибо вам наши воины! помог чем смог.
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подонки зебильные бобики, как шакалье здесь завывает...)
не захлебнитесь в своей ненависти! Дуже потрібен надійний "рамник" 4х4. Хреново добиратися вночі по коліно в багнюці на старому хирлявому УАЗику, - офіцер ЗСУ Мельниченко - Цензор.НЕТ 2410
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военный потерялся, приказов не читает?
Первый заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Игорь Танцюра потребовал, чтобы воины ВСУ вернули назад волонтерам машины, которые те передали на нужды армии. Кроме того, он запретил в дальнейшим принимать подобные транспортные средства.

Дуже потрібен надійний "рамник" 4х4. Хреново добиратися вночі по коліно в багнюці на старому хирлявому УАЗику, - офіцер ЗСУ Мельниченко - Цензор.НЕТ 4814
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Саш, що зараз зможу, те перекину. А на коменти не зважай, там здебільшого лахта та зелень. Будь.
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