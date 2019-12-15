EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
  7780  200
Все про:Азербайджан (284) депортация (324) Исаев Эльвин (1)

 Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева

Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказский узел", о задержании Исаева в Украине 14 декабря сообщила Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана.

"Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. был задержан в Украине за нарушение требований миграционного законодательства этой страны и был депортирован в Азербайджан", - говорится в сообщении ГМС, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.

Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, говорится в сообщении ГСМ.

Ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняется Исаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о загадочном исчезновении 39-летнего азербайджанского блогера и политактивиста в Киеве. Как писало издание ZMINA, последний раз Исаева видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Он приехал в Киев в конце сентября 2019 года с Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.

После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.

Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, считает, что Исаев стал "жертвой обмана". "Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "мне не нужно убежище на Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.

По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания на Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.

Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить в Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".

Отметим, Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. Его канал на YouTube был зарегистрирован в 2014 году, он собрал около 20 000 подписчиков.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский планирует посетить столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом, - министр обороны Азербайджана

Источник: https://censor.net.ua/n3165450
 
 
 Топ комментарии
 
к Бабченко можно относиться по разному, но надо признать, что "чуйка" у него работает прекрасно. и его предупреждения сбываются
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева

Маланская дипломатия. Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева - Цензор.НЕТ 8264
 показать весь комментарий
 
 
Алиев - кремлевский жополиз
Сбу - филиал фсб в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Ну не шибко он лижет, пару миллионов азеров в Москве запросто поднимет если что. Да и на девятомай в Москву не ездил
 показать весь комментарий
 
 
В политических играх разных странах стоит с прискорбием констатировать, что человеческая жизни и свобода ничего не значат
 показать весь комментарий
 
 
Есть законы, которые нужно соблюдать; выдача без решения суда - преступление. Просто режиму уже нечего терять; они столько наворотили что им 111-я всем светит.
 показать весь комментарий
 
 
(ви)ДАЄ у будь-який бік без обмежень...
 показать весь комментарий
 
 
Что такое честь, самоуважение, свобода, закон, демократия для блаЗЕня?
Бессмысленные понятия, которые можно быстро и по дешевке ПРОДАТЬ!

 показать весь комментарий
 
 
міжі іншим, екстрадицію в Україні застосовують виключно за ухвалою суду. Чому не було чути за суд над Ісаєвим ні першої, ні другої інстанції? Чи вони були непублічні (закриті) завдяки "бліжайшему"+портному?
 показать весь комментарий
 
 
Kaкие могут быть "законы", если Верховную Раду распустили, наплевав на Конституцию ?
 показать весь комментарий
 
 
Эти парни ни на какую пенсию не собираются.
 показать весь комментарий
 
 
думають грабувати вічно?
Тоді вони дарма законтрилися з АТОвцями і добровольцями-волонтерами... З цими - "вічно" не пройде...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
опять порошня недобитая Зеленскому свинью подложила и лыбится тут на форуме, водя Украину за нос в расчете на корытный реванш.
 показать весь комментарий
 
Вони взагалі хоч щось робили в законний спосіб? Накуєвертили такого. що розгрібати ще довго будемо.
 показать весь комментарий
 
 
к Бабченко можно относиться по разному, но надо признать, что "чуйка" у него работает прекрасно. и его предупреждения сбываются
 показать весь комментарий
 
 
"Коли з пана хам - це погано. А коли з хама пан - то ще гірше!"
 показать весь комментарий
 
 
слушай если для тебя авторитет Колчак, то это Украина, а не россия. Может откроешь глаза?
 показать весь комментарий
 
КривойРог - Ростов , чартер в один конец напрашивается.
 показать весь комментарий
 
 
в Финляндии, как и в Украине тоже оказывается хватает мудрого и простого нарида... - и даже в их парламенте...(он назначает премьер-министра) Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева - Цензор.НЕТ 8695

Выбрали вот...




Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·4 ч

Это Санна Марин.
Ей 34 и она премьер-министерка Финляндии.
Выросла в рабочей однополой семье - у нее были две мамы.
В планах у Санны отказ от ядерной энергетики и отказ от сближения с НАТО.
Если человек одновременно зеленый и левый - он гарантированно припи*данутый.
Доброе утро.
Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева - Цензор.НЕТ 8839
 показать весь комментарий
 
 
Фины уже в свое время отказались были от помощи Германии при нападении на Финляндию Сралина. Теперь пускай еще попрыгают на граблях. ***** будет доволен.
 показать весь комментарий
 
 
Гітлер здав Фінляндію Сталіну в 1939 році, про що засвідчує секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа. Тому ні про яку допомогу фінам з боку Німеччини не могло бути й мови. З усіх країн фінам найбільше допомогли шведські добровольці.

Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 5843
 показать весь комментарий
 
Мир летит к пуям! Хорошо хоть поляки остаются нормальными...
 показать весь комментарий
 
 
Он сам сказал что "не хочет убежища в Украине,а хочет в ЕС". Не фартануло.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеколаборант продасть все, землю, волю, патріотів, Крим, Донбас, скинемся йому на квиток в Ростов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Придурок - це той хто при дураках,а ти Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 6580 игор ємець дебіл котрий паплюжить президента України. Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 5533
 показать весь комментарий
 
 
Президента України обраного 73% виборців як би це не хотілось 6%свинарчуківців.
 показать весь комментарий
 
Може досить народ дурити тими 73% ? В першому турі за нього проголосувало 30% ,а в другому більшість голосували не за Зеленського а проти Порошенка , який буде рейтинг в цього президента через рік не важко здогадатись .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
З таким успіхом за свинарник проголосувало 3%
 показать весь комментарий
 
За овоща если брать не в процентах а по количеству населения ещё больше проголосовало и шо , где теперь овощ 😀
 показать весь комментарий
 
 
Дак там же де й свинарник з пасікою .Чи тобі в в риму сказать де?
 показать весь комментарий
 
Побачиш шлєпера,то спитай чому він лігітімний втік і кинув виборців. на то місць позвав *****.? Одержиш відповідь - напиши.ЖДУ.
 показать весь комментарий
 
 
Представьте стадо из 74 баранов и 6 волкодавов.Кого выберут 73 барана?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це стадо у 2014р обрало однотурового. Хто заважав тому стаду обрати його у 2019р?
 показать весь комментарий
 
То які ще питання і що я маю уявить? Те що я не обирав потроха у 2014р а у 2019р щось йому винен?
 показать весь комментарий
 
Это как паплюжить дерьмо, которого образали 15 триллионов мух)))
 показать весь комментарий
 
 
Я не спілкуюсь з ************ , твій лохторат мухи.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У нас таких горних козлів, котрі критикують алієва на кожному місцевому базарі, нікуди дівати.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь до лохов дошло, шо СБУ - это филиал ФСБ в Украине, а следующим пункт нормандского слива - депортация атошников, волонтеров в рашку
 показать весь комментарий
 
 
Этот ход пана Зеленского говорит о том, что он достаточно позврослел и стал принимать мудрые решения.
 показать весь комментарий
 
Ну я же говорил у нас правитель чего изволите а Вы Наполеон Наполеон
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине сколько блогеров, критикующих власть, и никто не уезжает в ЕС , за исключением набрашвших кредиты и не отдающих долг .
 показать весь комментарий
 
Следует полагать что государственньій преступник Зеленский Владимир Александрович расчитьівает укрьіваться от украинского правосудия в Азербайджане.
Он не должен доехать ни до Тель-Авива, ни до Баку, ни до Ростова.
 показать весь комментарий
 
 
Виходить підерація виконала рішення Європейського Суду, а зелений полудурок, незважаючи на це рішення, вирішив підлизати алієву! Првильной дарогой идет таварисч!!!
 показать весь комментарий
 
 
1. Все узбеки, евреи, кацапы, армяне, чеченцы, азербайджане и остальные молдаване должны уяснить: в Украине. Запоминайте: в Украине. Еду куда? в Украину. Живу где? в Украине. Также запоминайте: на россии/на москальщине/на кацапстане, на москве, на питере (с маленькой буквы - без уважения)

Сейчас новый тренд: не москва, а москвачкала! Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 5803
2. Важно знать по какой статье якобы обвиняется в Азербайджане блогер Исаев. Если криминал - вопросов нет. Если по политическим мотивам - учитывая решение ЕСПЧ, хз, нужно смотреть по ситуации. Думаю вопрос об его экстрадиции был согласован еще при завершении сделки по покупке Vodafone Украина компанией NEQSOL Holding (принадлежит начальнику охраны Президента Азербайджана Э. Алиева - Бейляру Аюбову ).
3. Президент Азербайджана - Эльхам Алиев диктатор, что-то наподобие нашего януковича, только богаче и умней, друг карлика-педофила путина.
 показать весь комментарий
 
 
Это где такие тренды? У порохоботов шоле? )))
 показать весь комментарий
 
"Режет слух"? Неприятно произносить вместо москва, москвачкала,? Осознавать, что некогда столица ссср превратилась в Махачкалу? Привыкай вата))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 



Зрада! Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста Декабрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии

Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева.
Как сообщает сегодня «Европейская правда«, об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана.
«Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины», - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана.
Ранее несколько украинских СМИ сообщили о загадочном исчезновении блогера в Киеве.
Как сообщило издание ZMINA, 39-летнего блогера и политактивиста последний раз видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.
Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.
После судебных разбирательств его российский паспорт признали «незаконно выданным» и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил «правило 39» и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом сам блогер не является проукраинским активистом.
Издание отмечает, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.
Также издание напоминает, что это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. Так, в мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли.
Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к шести годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.
***
Выдача диктаторскому режиму Алиева оппозиционного блогера является ни чем иным, как предательством со стороны украинской власти - предательством идеалов Майдана, предательством демократических и правовых принципов, и т. д., и т. п.
Дожились… е)
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение к Майдану имеет НЕ проукраинский блоХер, которого взяли за *опу дома, в Азербайджане, и который пытался использовать Украину, как "перевалочный пункт"? Пусть возвращается домой. Украина- не отстойник для гауна с широких просторов СНГы. У нас и своего такого хватает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А тебе не положено, касабский засланец. Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 9432
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это недобитая порошня так работает в расчете на дискредитацию зеленского и корытный реванш барыги.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилам нет никакой надобности напоминать о своей неполноценности. Это всё и так знают.
 показать весь комментарий
 
 
Європейський суд по правах людини, ''правило 39''. Про що ви, панове? Рюкзаков і вухом не повів-його ніхто не хоче повертати на історичну (Баку) батьківщину! Тут ще не все загадив.
 показать весь комментарий
 
И правильно сделал. "Критиковавший" президента Азербайджана и "скрывающийся" на расее (!!!), должен сидеть в Азербайджане. В Украине таким блоХерам не место. Нафик с пляжа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это стиль порошенковых ГПУ и СБУ. видно недовычистил еще Зеленский окопавшуюся порошню.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже на зеленского всех собак навесили . Формируется образ предателя Украины, который якобы гнобит добровольцев и работает на путлера. Хотя наш президент никого не предал, не поступился интересами государства.

Цензор перестал быть независимым изданием. Порохоботиной прет за версту
 показать весь комментарий
 
 
Якоби ?
Ти сліпа чи що ?
Зеля сам все робить - зраджує державу, його ніхто до цього не змушує.
 показать весь комментарий
 
 
Провокаторша, беги жаловаться уже, по пути что-нибудь придумаешь
 показать весь комментарий
 
який цікавий дует тут лахта співає.. Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва - Цензор.НЕТ 5192
 показать весь комментарий
 
После таких новостей у меня возникает непреодолимое желание,- грязно выругаться и пойти вымыть руки
 показать весь комментарий
 
А потім, коли вже коїтус скоївся, виймаєш такий струка з піхви - і на нього: "овва! Вован! А ти що тут робиш, пане преЗЕденте?!"
 показать весь комментарий
 
 
тю...з глузду з'їхав?))) ерекція довіку пропаде в такій "амуніції")))) Не ризикуй краще!)))
 показать весь комментарий
 
 
А вот еще один дамбаский рыг насрал Украине:
Президент НОК України Бубка підтримав РФ під час голосування в МОК щодо російських спортсменів

https://antikor.com.ua/articles/346782-prezident_nok_ukrajini_bubka_pidtrimav_rf_pid_chas_golosuvannja_v_mok_shchodo_rosijsjkih_sportsmeniv
 показать весь комментарий
 
 
Такий самий колаборант, як і петя, що видав кремлю Тумгоєва за наказом *****
 показать весь комментарий
 
Всё, что нужно знать о том, КТО РЕАЛЬНО правит в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=k8cOG9c4S1s
См. с 6:55 минуты...
 показать весь комментарий
 
 
зеленский это разочарование похлеще порошенко, увы ....
 показать весь комментарий
 
 
"Правило 39" не работет в стране, где президент - преЗе!раемый х#йлёныш
 показать весь комментарий
 
 
Какой провокационный заголовок...Перед визитом Зеленского в баку........
Его обязаны были выдать,как разыскиваемое лицо,тем более он сам не просил гос-во Украины о предоставлении полит.убежища.
Помнится при потрохе, в рфию выдали Тумагоева,который воевал на востоке за Украину.
 показать весь комментарий
 
Кремль назвал необходимые Зеленскому меры для окончания войны в Донбассе
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.

таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.

шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main
 показать весь комментарий
 
 
мне не нужно убежище на Украине, я хочу в Европу, помогите мнеИсточник: https://censor.net.ua/n3165450

ну и паделам
 показать весь комментарий
 
 
хйло у ПарЫжи на пальцАх пояснило Вошьдю зебилов, что торговля людьми - прибыльный бизнес в странах-диктатурах.. главное - шобы не стрыляли.. в ответ..
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх