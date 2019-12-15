 Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказский узел", о задержании Исаева в Украине 14 декабря сообщила Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана.
"Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. был задержан в Украине за нарушение требований миграционного законодательства этой страны и был депортирован в Азербайджан", - говорится в сообщении ГМС, опубликованном сегодня на сайте ведомства.
Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.
Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, говорится в сообщении ГСМ.
Ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняется Исаев.
Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о загадочном исчезновении 39-летнего азербайджанского блогера и политактивиста в Киеве. Как писало издание ZMINA, последний раз Исаева видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.
Он приехал в Киев в конце сентября 2019 года с Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.
После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, считает, что Исаев стал "жертвой обмана". "Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "мне не нужно убежище на Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.
По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания на Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.
Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить в Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".
Отметим, Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. Его канал на YouTube был зарегистрирован в 2014 году, он собрал около 20 000 подписчиков.
Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский планирует посетить столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.
Маланская дипломатия.
Сбу - филиал фсб в Украине
Бессмысленные понятия, которые можно быстро и по дешевке ПРОДАТЬ!
Тоді вони дарма законтрилися з АТОвцями і добровольцями-волонтерами... З цими - "вічно" не пройде...
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·4 ч
Это Санна Марин.
Ей 34 и она премьер-министерка Финляндии.
Выросла в рабочей однополой семье - у нее были две мамы.
В планах у Санны отказ от ядерной энергетики и отказ от сближения с НАТО.
Если человек одновременно зеленый и левый - он гарантированно припи*данутый.
Доброе утро.
А враг то он кому? )))
Он не должен доехать ни до Тель-Авива, ни до Баку, ни до Ростова.
Сейчас новый тренд: не москва, а москвачкала!
2. Важно знать по какой статье якобы обвиняется в Азербайджане блогер Исаев. Если криминал - вопросов нет. Если по политическим мотивам - учитывая решение ЕСПЧ, хз, нужно смотреть по ситуации. Думаю вопрос об его экстрадиции был согласован еще при завершении сделки по покупке Vodafone Украина компанией NEQSOL Holding (принадлежит начальнику охраны Президента Азербайджана Э. Алиева - Бейляру Аюбову ).
3. Президент Азербайджана - Эльхам Алиев диктатор, что-то наподобие нашего януковича, только богаче и умней, друг карлика-педофила путина.
Зрада! Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста Декабрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии
Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева.
Как сообщает сегодня «Европейская правда«, об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана.
«Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины», - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана.
Ранее несколько украинских СМИ сообщили о загадочном исчезновении блогера в Киеве.
Как сообщило издание ZMINA, 39-летнего блогера и политактивиста последний раз видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.
Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.
После судебных разбирательств его российский паспорт признали «незаконно выданным» и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил «правило 39» и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом сам блогер не является проукраинским активистом.
Издание отмечает, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.
Также издание напоминает, что это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. Так, в мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли.
Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к шести годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.
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Выдача диктаторскому режиму Алиева оппозиционного блогера является ни чем иным, как предательством со стороны украинской власти - предательством идеалов Майдана, предательством демократических и правовых принципов, и т. д., и т. п.
Дожились… е)
Цензор перестал быть независимым изданием. Порохоботиной прет за версту
Ти сліпа чи що ?
Зеля сам все робить - зраджує державу, його ніхто до цього не змушує.
Президент НОК України Бубка підтримав РФ під час голосування в МОК щодо російських спортсменів
https://antikor.com.ua/articles/346782-prezident_nok_ukrajini_bubka_pidtrimav_rf_pid_chas_golosuvannja_v_mok_shchodo_rosijsjkih_sportsmeniv
https://www.youtube.com/watch?v=k8cOG9c4S1s
См. с 6:55 минуты...
Его обязаны были выдать,как разыскиваемое лицо,тем более он сам не просил гос-во Украины о предоставлении полит.убежища.
Помнится при потрохе, в рфию выдали Тумагоева,который воевал на востоке за Украину.
Для решения вооруженного конфликта в Донбассе президенту Украины необходимы сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене, считает пресс-секретарь кацапо-ордынскага Сцарька президента.
таким образом, письков передааёт ценные указания резинду кремляди в Украине, коллаборанту и идейному меншовартісному хАхлу-малороссу широко известному под погонялами шмаркля и Моника- разберись с патриотами Украины, которые посмели оказывать нам сопротивление, посади и опорочь их, выполни все наши хотелки, закрепи их в Конституции и ползи к нам на коленях, тогда, может быть, мы на время и прекратим войну против Украины.
шмаркля с придуркуватой ухмылкой, сильно прогнувшись и сгорбившись, с рвением идиота принялась исполнять... ЗеБіли у захваті.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2019/5df629129a7947162b666130?from=from_main
ну и паделам