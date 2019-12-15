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 На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники. ФОТО

В Донецкой области, в районе отвода тяжелого вооружения, подразделения из состава оперативно-тактического группировки "Восток" операции Объединенных сил провели учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники 01

К тактико-специальным учениям привлекаются военнослужащие, свободные от дежурства на боевых позициях возле Марьинки и Красногоровки.

На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники 02

По замыслу учений личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена ​​на базе укрепленного грузового автомобиля. Во время боевых стрельб военнослужащие отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники условного противника.

Смотрите: Бойцы Операции Объединенных сил тренировали навыки маскировки, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники 03

В рамках учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управлению огнем расчетов. Особое внимание уделяется инженерному оборудованию огневой позиции, ее охране и обороне, быстрой смену позиции, а также  соблюдению мер безопасности во время боевых стрельб.

На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники 04

Смотрите: Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165449
 
   
 Топ комментарии
 
Капец. Фото как вроде с второй мировой войны или с какой то африканской страны где всю жизнь идут гражданские войны и допотопное оружие.
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100%. Во время второй мировой под постоянными бомбардировками всего за пару недель создавались и шли в массовой производство и новые танки и самолеты. Всего пару лет прошли от бипланов до реактивных самолетов и ракет. У нас же за 6 лет войны не поставили в армиюни одного нового танка. Да что там танки, даже трубы для минометов и стволы для стрелкового оружия и бронежилеты, с боеприпасами не способны сделать. Украина фактически не хочет даже сопротивляться. Видать судьба украинцев веками жить в рабстве, Гулагах, и крепаками.
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Гитлер в кольце врага был. А создавались новые проекты и технологии. Чуть было атомом всех не накрыл.
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Лугандонці вже собі приписали:
"В ДНР заявили об уничтожении беспилотника со взрывным устройством" - РИА Новисти
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И сколько завалили беспилотников? И сколько танков сожгли?
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С такого убожества попасть непросто. Лучше бы не позорились. Стыдно. Шестой год войны - прогресса ,ноль.
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Гитлер в кольце врага был. А создавались новые проекты и технологии. Чуть было атомом всех не накрыл.
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Ну танк можно остановить и бутылками с керосином. Но млять сегодня же не 19 век и нужно все таки считать какой ценой вражеский танк будет остановлен
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100%. Во время второй мировой под постоянными бомбардировками всего за пару недель создавались и шли в массовой производство и новые танки и самолеты. Всего пару лет прошли от бипланов до реактивных самолетов и ракет. У нас же за 6 лет войны не поставили в армиюни одного нового танка. Да что там танки, даже трубы для минометов и стволы для стрелкового оружия и бронежилеты, с боеприпасами не способны сделать. Украина фактически не хочет даже сопротивляться. Видать судьба украинцев веками жить в рабстве, Гулагах, и крепаками.
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Вопрос не в способны сделать, а в отсутствии заказов от МО.
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алень биплан последний в вермахте это хе 123й который на восточном фронте до 1943 го юзался На Донбасі зенітники провели навчання з бойовими стрільбами зі знищення безпілотників і бронетехніки - Цензор.НЕТ 2438 а он 30 х годов
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Капец. Фото как вроде с второй мировой войны или с какой то африканской страны где всю жизнь идут гражданские войны и допотопное оружие.
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там на ТОЙОТАХ стоят , а у нас на зилах 131 )))))) расход 50 литров на 50 км )))))
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......спрячьте это ПОЗОРИЩЕ !!! в такую армию х...пойду ((((( кучме в ж.... это засуньте !!!
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....скоро покажут на ЦЕНЬЗОРЕ , как на ЮЖМАШЕ склепали ))))
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.....по такой цели МОСКАЛИ даже "буратино "не будут применять (((((
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дятел в Польше до сих пор с - 60 юзают На Донбасі зенітники провели навчання з бойовими стрільбами зі знищення безпілотників і бронетехніки - Цензор.НЕТ 8482
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.....взять всех бывших МИРНЫХ президентов и усадить в эту ТАЧАНКУ !!! и заставить ОСВОБОЖДАТЬ страну !!!
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Есть, только полностью бронированное и на гусеничном ходу
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Ипать сколько здесь гениев и кулибинов по вооружению. То им не так,то им не то. Ну так вперёд,на оборонные заводы предлагайте идеи, чертежи.Или как некоторые волонтёры сами разрабатывайте безпилотники,станины к пулемётам,автоматические турели. Или только языком в ложке со сметаной нарисовать это можете?
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Выше коммент со ссылкой ютюба. Всё есть, только не на фронте
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ходил на завод ТОКАРЕМ на танковый , сказали : иди дед НА.....к своей БАБКЕ !!!
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Ну и правильно .Сейчас везде ЧПУ, а не 16к20.
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Если серийное производство, то да. А если один танк в год, то можно и на 1А62.
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.....за 6 лет ВОЙНЫ с москалями смогли ОСИЛИТЬ только рестайлинг махновской ТАЧАНКИ )))))
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Ещё на ЗиЛ радар поставить на наведение - только запищит, сразу тикать, бо зил как назло не заведется...
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.....была бы у батьки Махно такая тачанка , мацкву бы в раз ВЗЯЛ !!!
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Махно может быть и взял, нынешним хенералам до его успехов далеко
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В Первую мировую армии вернулись к арбалетным стрелам и катапультам: при помощи катапульт врага забрасывали минами, а арбалетными "болтами" засыпали скопления пехоты и кавалерии с самолётов и дирижаблей. После Второй мировой, на танковом шасси, в СССР, была сконструирована двухорудийная самоходная зенитная установка калибра 57 мм. Когда она устарела, так как не успевала за сверхзвуковыми самолётами, её продали в Африку. Там она неплохо справлялась с вертолётами и дозвуковыми самолётами, а также с наземной легкобронированной техникой. Стратегические бомбардировщики Б-52, после модернизации стали неплохими носителями управляемого высокоточного оружия... И база ЗУ-23-2, после модернизации, тоже может пригодиться... (только не при "зелёном миротворце"...).
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......вчера смотрел по тв в мире животных , в двух словах о сюжете : медведица с медвежонком утащила маленького олененка , ОЛЕНИХА долго преследовала их и как только медвежонок немного отстал от мамы , ОЛЕНИХА бросилась на медвежонка что бы отомстить за олененка , но тот вовремя ДОБЕЖАЛ до своей мамы !!!! МОРАЛЬ : даже с голыми руками надо ДАВИТЬ СВОЕГО московского ВРАГА !! я от этого док. кино был в шоке !!!
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....в 1992 году в Украине было 6 000 танков на ходу !!!!!!!!! 3 танковые АРМИИ !!!! в 90х где только не плавали наши СУХОГРУЗЫ с ними (((((( и сегодня нам показывают это УЁ.........ЩЕ !!!
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....продавали по цене ЛОМА !!!! кто за енто ОТВЕТИТ ???
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.....тачанки вижу есть , а САБЛИ на складах есть ??? военная тайна наверно ??? ))))
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