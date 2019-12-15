 На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
К тактико-специальным учениям привлекаются военнослужащие, свободные от дежурства на боевых позициях возле Марьинки и Красногоровки.
По замыслу учений личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля. Во время боевых стрельб военнослужащие отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники условного противника.
В рамках учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управлению огнем расчетов. Особое внимание уделяется инженерному оборудованию огневой позиции, ее охране и обороне, быстрой смену позиции, а также соблюдению мер безопасности во время боевых стрельб.
"В ДНР заявили об уничтожении беспилотника со взрывным устройством" - РИА Новисти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=PS_lPDf_cHo&feature=emb_logo