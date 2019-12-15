 На Донбассе зенитчики провели учения с боевыми стрельбами по уничтожению беспилотников и бронетехники. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

К тактико-специальным учениям привлекаются военнослужащие, свободные от дежурства на боевых позициях возле Марьинки и Красногоровки.

По замыслу учений личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена ​​на базе укрепленного грузового автомобиля. Во время боевых стрельб военнослужащие отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники условного противника.

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В рамках учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управлению огнем расчетов. Особое внимание уделяется инженерному оборудованию огневой позиции, ее охране и обороне, быстрой смену позиции, а также соблюдению мер безопасности во время боевых стрельб.

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