 В 2020 году еще несколько церквей признают Православную Церковь Украины, а РПЦ окажется в изоляции, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал во время выступления после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины. Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.
"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - поделился воспоминаниями Порошенко.
Он подчеркнул, что ПЦУ - только в начале большого пути. Препятствия для становления единой Православной церкви в Украине создаются как внутри государства, так и снаружи. Но это сопротивление не остановит процесса признания ПЦУ мировым православием, которое продлится в следующем году, убежден пятый президент.
"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что было обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", - отметил Порошенко.
"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", - отметил Порошенко.
Он поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.
"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось - и будет крепнуть", - убежден Порошенко.
Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил пятого президента Украины, отметив, что благодаря его усилиям и вере год назад стало возможным объединение украинского православия и получение Томоса об автокефалии.
"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали великое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в целом определяющим делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос", - отметил Митрополит Епифаний.
Епископ Константинопольской церкви Митрополит Галльский Эммануил в своей речи также отметил роль пятого президента Украины Петра Порошенко в создании единой поместной Правлславнои церкви Украины. "Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал это не для того, чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог ради того, чтобы существовала в Украине единственная церковь, которая бы не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства", - подчеркнул владыка Эммануил.
В своб очередь пятый президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook написал: "Вместе с прихожанами Михайловского Златоверхого собора и всеми верующими ПЦУ празднуем первую годовщину объединительного собора трех ветвей украинского православия, который послужил восстановлению Поместной Украинской православной единой церкви.
Год назад из стен Михайловского Златоверхого собора к святой Софии пошли иерархи церквей, чтобы создать независимую церковь. Мы глубоко благодарны Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею. И всем неравнодушным украинцам. Нас должно было быть миллионы, чтобы наша молитва о собственной Церкви звучала громко и убедительно. Господь услышал наши молитвы. И эта Божья благодать состоялась.
Сотни приходов воспользовались возможностью присоединиться к ПЦУ. Семь тысяч приходов - это признак того, что мы принадлежим к числу крупнейших православных церквей"
Если тебе Х.йло скажет спрыгни с 5го этажа вниз голой - ты спрыгниш !
Бо у манкуртів- ********** своє бачення України : «Руссскій язик второй государственний ! Россія і Украіна браттскіє народи ! Порошенка в тюрьму !»
пете бы лучше бы думать о вечном, ведь с его диабетом долго в тюрьме не протянешь,а она уже ручкой машет
пете бы лучше бы думать о вечном, ведь с его диабетом долго в тюрьме не протянешь,а она уже ручкой машет
https://www.youtube.com/watch?v=9JdIcA8Xmg8
https://censor.net.ua/news/3165419/tsena_gaza_dlya_naseleniya_vyrastet_izza_nedostatochnoyi_sobstvennoyi_dobychi_vitrenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72338275
А за ето надо платіть.
Ну що барига з нариком купили, те і маємо.
Порошенко - продолжающий выполнять функции Президента.
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
А це з нового..
Климкин: Ни Порошенко, ни его команда вначале не хотели ни томоса, ни создания ПЦУ
https://gordonua.com/news/politics/klimkin-ni-poroshenko-ni-ego-komanda-v-nachale-ne-hoteli-ni-tomosa-ni-sozdaniya-pcu-1478498.html
В церкву за селфі з порохом.
ВОСКРЕСНОЕ.
Есть такой бородатый анекдот:
Приходит мужик к терапевту: "Доктор, я ночью писаюсь."
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента: "Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?"
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!
Этот анекдот я вспомнил, когда вчера встречался с другом детства - он сейчас крупный специалист по НЛП и психологии масс. На мой вопрос: "Как же так?", ответил: "Элементарно, Ватсон..." и бросил на стол брошюрку некоего Avram Noam Chomskу (та ещё сволочь, между прочим), профессора Массачусетского технологического института. Говорит, тем, кто подходит СИСТЕМНО к борьбе за власть, достаточно заполнить пустые клеточки трафарета своими вводными.
Старо как сандали Гераклита, но прочтите ещё раз:
1. Отвлечение внимания.
Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых властью, посредством постоянного насыщения информпространства второстепенными сообщениями.
Скандалы в парламенте, визит российских журналистов, выходки Богдана, популистские видеоролики, внезапно всплывшее дело Шеремета - пример отвлечения внимания на негодный объект. При этом основная цель - изменения в Конституцию - остаётся в тени.
2. Проблема - реакция - решение.
Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы власти.
Наглядно показать, что основным источником насилия в стране являются участники и ветераны АТО, для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, направленной против "асоциальных элементов" в лице ветеранов и волонтёров - ядра патриотического движения Украины.
3. Постепенность.
Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно.
Сначала робкое упоминание формулы Штайнмайера, потом невинный дискурс на эту тему, потом обязательства по имплементации в украинское законодательство, потом заявления полковника об интеграции ВСУ и террористических банд etc. Народ привыкает постепенно.
4. Отсрочка исполнения.
Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.
Разворот на 180 градусов в политике Украины состоится не сразу и не скоро - вам будет не больно, вы этого почти не почувствуете.
5. Дебилизация населения.
Віра, мова, армія? Полноте! Не занимайтесь ерундой, а включайте Г+Г и смотрите "Сватов", "Папиков" и 95-й квартал. Скармливание пиплу инфантильного теледерьма - основа основ дебилизации масс!
6. Упор на эмоции.
Классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге - вообще к способности критического осмысления происходящего.
Заклинания о том, как жестока война, как необходим мир на ЛЮБЫХ условиях, как страдают голодные и униженные в ОРДЛО, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции - враг логики.
7. Продвижение моды на посредственность.
Власти стремятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым и пошлым. Что президентами, членами СНБО, депутатами и министрами могут стать бывшие кухарки, клоуны, свадебные фотографы и педофилы.
8. Культивация "вины предшественников".
Ещё одна задача - заставить человека уверовать в то, что только предшественники этой власти виновны во всех бедах страны. Всё, что делали они - ужасно, всё, что делают нынешние - прекрасно.
Не стану утомлять дальнейшим перечислением способов, которыми успешно пользуются те, кто привёл нынешнюю команду к власти - вышеназванных вполне достаточно. Как видите, кукловоды готовились более, чем тщательно.
Противоядие? Его нет. Вернее, оно сугубо индивидуально. Тем, кто меня читает, противоядие не требуется - мои друзья и так всё понимают. Ну, а перед потребителями "Сватов" мы бессильны - и в этом проблема. Что делать? Спокойно делать своё - без паники, всепропальства и отчаяния. Долбить эту стену. Правильно воспитывать детей. Любить Украину. А когда придёт время - действовать. Раночку!
Опять сам себя пропиарил
«Бо де двоє або троє зберуться в Моє Ім'я, там Я серед них» (Мт.18, 20)