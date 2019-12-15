 В 2020 году еще несколько церквей признают Православную Церковь Украины, а РПЦ окажется в изоляции, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал во время выступления после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины. Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.

"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - поделился воспоминаниями Порошенко.

Он подчеркнул, что ПЦУ - только в начале большого пути. Препятствия для становления единой Православной церкви в Украине создаются как внутри государства, так и снаружи. Но это сопротивление не остановит процесса признания ПЦУ мировым православием, которое продлится в следующем году, убежден пятый президент.

"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что было обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", - отметил Порошенко.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", - отметил Порошенко.

Он поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось - и будет крепнуть", - убежден Порошенко.

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Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил пятого президента Украины, отметив, что благодаря его усилиям и вере год назад стало возможным объединение украинского православия и получение Томоса об автокефалии.

"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали великое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в целом определяющим делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос", - отметил Митрополит Епифаний.

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Епископ Константинопольской церкви Митрополит Галльский Эммануил в своей речи также отметил роль пятого президента Украины Петра Порошенко в создании единой поместной Правлславнои церкви Украины. "Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал это не для того, чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог ради того, чтобы существовала в Украине единственная церковь, которая бы не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства", - подчеркнул владыка Эммануил.

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В своб очередь пятый президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook написал: "Вместе с прихожанами Михайловского Златоверхого собора и всеми верующими ПЦУ празднуем первую годовщину объединительного собора трех ветвей украинского православия, который послужил восстановлению Поместной Украинской православной единой церкви.

Год назад из стен Михайловского Златоверхого собора к святой Софии пошли иерархи церквей, чтобы создать независимую церковь. Мы глубоко благодарны Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею. И всем неравнодушным украинцам. Нас должно было быть миллионы, чтобы наша молитва о собственной Церкви звучала громко и убедительно. Господь услышал наши молитвы. И эта Божья благодать состоялась.

Сотни приходов воспользовались возможностью присоединиться к ПЦУ. Семь тысяч приходов - это признак того, что мы принадлежим к числу крупнейших православных церквей"