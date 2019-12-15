 С начала суток зафиксированы 4 вражеских обстрела на Луганском направлении, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
После полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
С 10:00 до 10:10 вблизи Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Утром враг также применил автоматические гранатометы у Хутора Вильный.
По имеющейся на данный момент информации, однин украинский воин был ранен.
Зарплата колишнього журналіста Мустафи Найєма на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром становить 310 521 грн. Першу зарплатню Мустафа отримав 2 грудня 2019 року.
напоминаю вновь вошедшим
простые правила в раю
не тырить яблоки не слушать
змею