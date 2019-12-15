 С начала суток зафиксированы 4 вражеских обстрела на Луганском направлении, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

После полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

С 10:00 до 10:10 вблизи Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Утром враг также применил автоматические гранатометы у Хутора Вильный.

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По имеющейся на данный момент информации, однин украинский воин был ранен.