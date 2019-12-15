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 С начала суток зафиксированы 4 вражеских обстрела на Луганском направлении, ранен 1 украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела, все на Луганском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

После полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

С 10:00 до 10:10 вблизи Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Утром враг также применил автоматические гранатометы у Хутора Вильный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов наемников РФ в субботу на Донбассе, - штаб ООС

По имеющейся на данный момент информации, однин украинский воин был ранен.

Источник: https://censor.net.ua/n3165446
 
 
 Топ комментарии
 
Ну как вам переговоры в Париже с Хуйлом? Теперь убитые украинские воины не будут записываться в погибшие во время войны а будут считаться погибшие от несчасных случаев во время перемирия?
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розведення, мать твою туди... лохів, апологетів янелоха. Тільки наші воїни регулярно гинуть та калічаться після обстрілів марсіян.
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Ты на кого хвост задрала, тля зеленая. Не ты ли виноват в том что происходит?
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Ну это же не родственник кого то из правительства. - Заживет.
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Ты на кого хвост задрала, тля зеленая. Не ты ли виноват в том что происходит?
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щас і цей буде киздіти "і я не я і хата не моя". Яко от оцей: 14.12.2019 13:30 та в 15.12.2019 12:23
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Ага. Борцуни з барігами. Он ще один.
Зарплата колишнього журналіста Мустафи Найєма на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром становить 310 521 грн. Першу зарплатню Мустафа отримав 2 грудня 2019 року.
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Ты кому ягодицу подставляешь,порохобот. Я же пну ее сейчас ,ботинком ))
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розведення, мать твою туди... лохів, апологетів янелоха. Тільки наші воїни регулярно гинуть та калічаться після обстрілів марсіян.
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Ну как вам переговоры в Париже с ******? Теперь убитые украинские воины не будут записываться в погибшие во время войны а будут считаться погибшие от несчасных случаев во время перемирия?
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Так и их убийцы теперь тоже не будут считаться убийцами - Зе пообещал путину всех их амнистировать.
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Тактику на сближение позиций(вход в серую зону) придумали Пеца с Муженком ,неужели нельзя отойти или подвинуть артиллерию и с помощью дронов н5 подпускать врага?
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***
напоминаю вновь вошедшим
простые правила в раю
не тырить яблоки не слушать
змею
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Уже на разведенном участке в Золотом три дня назад погибли трое бойцов. Так что то разведение кацапам до одного места.
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Шкет криворізький пагаваріл з ****** пірістать стрілять.? І шо?
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так.. это...выборы ждем, амнистию копачам и палачам, народную милицию из боевиков и райское наслаждение от нахлынувших "кормильцев", соскучившихся по Украине и по концертам "95" в частности...ну анижетожелюди...эти как бы мышебратья (ититьсапернойлопаткойбы)
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А где шоу Зе неклоуна что он берет по собственный контроль загибель украинцев на Донбассе????
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