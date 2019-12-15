 На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 18.00 в городе Новояворивск. Неизвестный водитель совершил наезд на 52-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя - 25-летнего жителя города Новояворивск, причастного к совершению ДТП, а также изъяли на штрафплощадку автомобиль ВАЗ 2105, которым он управлял.

Во время проверки в крови водителя обнаружено 1.6 промилле алкоголя, что в 8 раз превышает допустимую норму.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).