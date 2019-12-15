 На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 18.00 в городе Новояворивск. Неизвестный водитель совершил наезд на 52-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался в больнице.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя - 25-летнего жителя города Новояворивск, причастного к совершению ДТП, а также изъяли на штрафплощадку автомобиль ВАЗ 2105, которым он управлял.
Во время проверки в крови водителя обнаружено 1.6 промилле алкоголя, что в 8 раз превышает допустимую норму.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
"В Львовской области в течение 14 декабря произошло 64 дтп, из которых 32 - на территории области и столько же во Львове. В семи из них пассажир и два пешехода погибли, два водителя, два пассажира, два пешехода и велосипедист были травмированы".
А новый львовский главный мент митинги против кацапского угля разгоняет.