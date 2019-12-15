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 На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

На Львовщине полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция 01

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 18.00 в городе Новояворивск. Неизвестный водитель совершил наезд на 52-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя - 25-летнего жителя города Новояворивск, причастного к совершению ДТП, а также изъяли на штрафплощадку автомобиль ВАЗ 2105, которым он управлял.

Во время проверки в крови водителя обнаружено 1.6 промилле алкоголя, что в 8 раз превышает допустимую норму.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник: https://censor.net.ua/n3165444
 
 
 Топ комментарии
 
дебилы и на каенах ездят, а те кто пешком ходят те вообще дятлы
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ну да, пошел к машине или от машины-ты дятел. Сел в машину, ты король На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6512
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Во Львовской области за сутки, 14 декабря, произошло 64 аварии, в которых погибли три человека. Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

"В Львовской области в течение 14 декабря произошло 64 дтп, из которых 32 - на территории области и столько же во Львове. В семи из них пассажир и два пешехода погибли, два водителя, два пассажира, два пешехода и велосипедист были травмированы".
А новый львовский главный мент митинги против кацапского угля разгоняет.
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На жигулях только дебилы ездят. Я думал во Львове их уже не осталось...
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дебилы и на каенах ездят, а те кто пешком ходят те вообще дятлы
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ну да, пошел к машине или от машины-ты дятел. Сел в машину, ты король На Львовщине задержан водитель, который пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6512
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На каенах менее виноваты.Им сорвало крышу от вседозволенного. А тем шо на жигулях - от недозволенного. Дебилизм безнадеги ,страшнее. Он непредсказуем и вызывает жалость у многих.
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Глупо, как то, характеризовать человека по его автомобилю.
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Ну так ведь дела характеризуют человека, а не его транспортное средство.
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А транспортное средство не является продуктом его дел ?
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Ну Парашенко же запретил *евробляхи* прировняв их к измене Родины. А за 30-40тысЕвро в Украине продать две почки не хватит купить новую иномарку. Вот и вытаскивают обратно кацапские тазы с мусорных свалок и гаражей дедушек.
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одно удивляет: чего пить яд в рассрочку? Надо сразу залиться до смерти. Легче всем: водителям, пешеходам, членам семьи и прочее.
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Во Львовской области за сутки, 14 декабря, произошло 64 аварии, в которых погибли три человека. Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

"В Львовской области в течение 14 декабря произошло 64 дтп, из которых 32 - на территории области и столько же во Львове. В семи из них пассажир и два пешехода погибли, два водителя, два пассажира, два пешехода и велосипедист были травмированы".
А новый львовский главный мент митинги против кацапского угля разгоняет.
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