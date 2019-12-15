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 В Сенате США на следующей неделе рассмотрят "адские санкции" против России

Панель Сената США планирует рассмотреть законопроект о новых жестких санкциях против Российской Федерации на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", соответствующее заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената.

Отмечается, что на этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России из-за ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, а также из-за "враждебных" действий в Сирии и агрессии против Украины. Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и на лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Если комитет примет законопроект, его еще должен рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода, - президент Евросовета Мишель

Источник: https://censor.net.ua/n3165443
 
   
 Топ комментарии
 
320 компаній повязаних з будівництвом потоку припинять участь, якщо будуть санкції США. Янкі дочекалисся, допоки мокші викинуть в море побільше бабла і наносять удар.
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А вы в ответ отзовете балалайки.
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Да ..Ходим голодные в лаптях и кокошниках..Зубов нет(цинга,будь она..),на балалайке струны прорвались,денег нет,чтоб купить..Все думают,как на Украину на ПМЖ свалить..Подскажешь?
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Вообще то никак, кацапне редко дают украинские паспорта, проще американский получить.
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Трамп знову заблокує, як і раніше блокував
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,,Адские санкции,,..А как с планом ,,Анаконда,,? Или у анаконды мощей не хватило сжать кольцо?
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Анаконда-2 что ли?Иди лучше голову побрей и сделай сэлфи..
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