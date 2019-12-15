 В Сенате США на следующей неделе рассмотрят "адские санкции" против России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", соответствующее заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената.





Отмечается, что на этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России из-за ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, а также из-за "враждебных" действий в Сирии и агрессии против Украины. Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и на лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину.

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Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Если комитет примет законопроект, его еще должен рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

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