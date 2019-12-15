 Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Парламентскую газету.
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что президенты РФ и Украины проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15, что не так коротко".
Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Также состоялись первые переговоры с глазу на глаз Зеленского и Путина.
Для них они "ультранационалисты" и воинствующее меньшинство.
Чудесные доказательства.
Как салат Оливье из ковша эскалатора, который раздавали вам, россиянам, как зверью, для услады глаз российский илитки? Вкусно? Ням-ням?
Как Суркова канонизировали, так кормежка блинами с лопаты сошла на нет.
"Он был забавный мальчик"( о Суркове, с российского форума)
Они думали (мозги то у них куриные), что запытав Романа Беспалого, они запугают бойцов ВСУ. Они же привыкли именно к такому результату с вояками Асада в "армии" Асада. Помните знаменитый ролик, где вагнеровцы забивают до смерти, потом четвертуют саперной лопаткой, потом жгут дезертира асадовской "армии"?
Они привыкли иметь дело с наемниками или рекрутами, в армию забритыми.
Они не понимают, что то, что они сделали с Романом Беспалым вызывает не страх, а ненависть.
Не ту ненависть, когда на улицы выходят, а спокойную ненависть, как у Моссада.
Найти и через 10 лет, и через 20 лет, и через 30, и через 50 лет.
Найти, судить и повесить.
Как Эйхмана.
Потому что именно таковая реакция у людей, сражающихся по идеологическим соображениям (националистическим ли, религиозным ли - неважно).
Запоребриком и в Квартале это знают, и потому боятся.
Во-первых, после его "шуточки" про Бабий Яр.
Во-вторых, после того, как дед Антоненко оказался польским евреем.
Забыли вы, что элита Израиля - это именно польские евреи (это же они Израиль построили) и их родственники гибли в Бабьем и прочих ярах.
Так что остается ветролет на Ростов, но вот незадача - на Ростов вертолеты не заправляют горючим.
"Золотые зубы"(С)велосипед или самокат есть?
Всему же есть предел, но Квартал - беспредельщики.
Я ниже привела пример.
Более того, все написано одними и теми же авторами в ведомстве Суркова (канонизированного) и ГРУ МО РФ.
Прокурори шиють затриманим націонал-радикалізм. Де докази цього?
І вчергове повторюю свій коментар, на який ще ніхто не дав відповіді, яка би пояснила недолугість тексту звинувачення прокурорів.
" Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".
Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям."
Денег то вы потратили на них столько, что для "своих" деньги пришлось впервые занимать зарубежом. Нельзя же сказа, чтобы дали денег на облигации мусорные, не дадут, потому занимают на инфраструктуру.
"Сядем усе вместе"(С) - это ваш грядущий вместе с Кварталом дефолт, как в 1998, только теперь по украинским облигациям.
Продемонстрируйте их.
Не нужно загаживать украинские.
Один называет это роялем, другой пианино
Радио "Комсомольская Правда" полгода назад (агентура донесла):
"Бандеровцы пришли из Молдовы и сожгли Хатынь".
Ведомство Авакова вчера: "Антоненко взорвал беларуса Шеремета, чтобы продемонстрировать свое арийское расовое превосходство".
В чем отличие?
Только в том, что "ариец" оказался евреем!
Потому и не "голова" говорящая, а ж*па!
С х.йлом трезвонит идиот с Банковой ,, в то время когда должен бы послать его по известному адресу , и сказать то ,что сказал я в первом комменте .
Оерньіе небеса", але якщо з англійської на українську, то буде "брати по зброї" чи "брати в армії", таким чином, якщо словосполучення "брати по зброї" перекласти на кацапську, от всі подумали "братья па аружьію", а от і ні - "ч Оерньіе небеса". от вам і коли говорищ з кацапом їхнім піджином, то ти думаєш ніби ти говориш те, що ти хотів сказати, а кацапи розуміють зовсім інше.
Мóцквалі не зєбілі. Вони розраховують на проміжок в часі. І впевнено до них (домовленостей) йдуть. Зєбілам залишається теліпатися позаду.
У ***** есть цель, а у ЗЕлюпы только Коломойский.
***** надо было Коломойского в Париж звать. Тогда бы обо всем точно договорились.
А то, шо ЗЕлюпу после этого в Украине за яйца подвесили бы - та кому та дурилка нада вобще, кроме никчемных зебилоидов.