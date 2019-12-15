 Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Парламентскую газету.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президенты РФ и Украины проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15, что не так коротко".

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Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Также состоялись первые переговоры с глазу на глаз Зеленского и Путина.