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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, За рубежом
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 Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков

По ряду вопросов позиции президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского далеки друг от друга, но диалог между сторонами начался.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Парламентскую газету.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президенты РФ и Украины проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15, что не так коротко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судьбоносного прорыва" на саммите нормандской четверки достигнуть не удалось, - Песков

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Также состоялись первые переговоры с глазу на глаз Зеленского и Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3165442
 
 
 Топ комментарии
 
В отношении волонтеров и воевавших против московии они сошлись в формулировках.
Для них они "ультранационалисты" и воинствующее меньшинство.
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Пукин хочет получить свое сразу и быстро, а преЗЕденту надо сначала с патриотами разобраться, так как страшновато еще... Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков - Цензор.НЕТ 57
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Проблемы с русским языком - Что зачит "ихтамнет "?
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В отношении волонтеров и воевавших против московии они сошлись в формулировках.
Для них они "ультранационалисты" и воинствующее меньшинство.
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Печатают? Значит, их пока не существует в природе.
Чудесные доказательства.
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.........доказательства в суде, никто и не думает тебе доказывать, ты птица не того полета. Примешь то, что скажут и можешь голосить, тебя не послушают.
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Так ты из ведомства Суркова? Тоже писатель?
Как салат Оливье из ковша эскалатора, который раздавали вам, россиянам, как зверью, для услады глаз российский илитки? Вкусно? Ням-ням?
Как Суркова канонизировали, так кормежка блинами с лопаты сошла на нет.
"Он был забавный мальчик"( о Суркове, с российского форума)
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У Японії? А ти не хотів би це взнати у тих, хто воював і досі воює? Нє? Сцикотно?
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Страшно им очень.
Они думали (мозги то у них куриные), что запытав Романа Беспалого, они запугают бойцов ВСУ. Они же привыкли именно к такому результату с вояками Асада в "армии" Асада. Помните знаменитый ролик, где вагнеровцы забивают до смерти, потом четвертуют саперной лопаткой, потом жгут дезертира асадовской "армии"?
Они привыкли иметь дело с наемниками или рекрутами, в армию забритыми.
Они не понимают, что то, что они сделали с Романом Беспалым вызывает не страх, а ненависть.
Не ту ненависть, когда на улицы выходят, а спокойную ненависть, как у Моссада.
Найти и через 10 лет, и через 20 лет, и через 30, и через 50 лет.
Найти, судить и повесить.
Как Эйхмана.
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Забыла написать, почему ненависть.
Потому что именно таковая реакция у людей, сражающихся по идеологическим соображениям (националистическим ли, религиозным ли - неважно).
Запоребриком и в Квартале это знают, и потому боятся.
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Найперше - вони не розуміють. А люди, у яких не ає моральних у ьоїя, завжди боя ься того,, ого не розуміють. Такий страх характерний для диких племен дельти Амазонки. І з мораль ми свдвалинами у них теж кепсько.
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Передай по начальству - отныне "бубочке" путь в Израиль намертво закрыт.
Во-первых, после его "шуточки" про Бабий Яр.
Во-вторых, после того, как дед Антоненко оказался польским евреем.
Забыли вы, что элита Израиля - это именно польские евреи (это же они Израиль построили) и их родственники гибли в Бабьем и прочих ярах.
Так что остается ветролет на Ростов, но вот незадача - на Ростов вертолеты не заправляют горючим.
"Золотые зубы"(С) велосипед или самокат есть?
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Надіюсь це правда про закритий шлях до Ізраїлю. Наші уроди ( чиновники) тікають в Європу, Ізраїль, та козлорилію. Значить лишається тільки Європа.
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Может, принять то и будут обязаны по закону, но не закончится ли прием "пыльным мешком по голове"? Или можно "подавиться бараньим хрящиком" (С)
Всему же есть предел, но Квартал - беспредельщики.
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Терминология совершенно одинаковая.
Я ниже привела пример.
Более того, все написано одними и теми же авторами в ведомстве Суркова (канонизированного) и ГРУ МО РФ.
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Алла,я по сей час ще сумніваюсь у справі Шеремета,а тут таке
Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - Песков - Цензор.НЕТ 183
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А это что еврейский хебил - карл волох? Чмо какое-то.
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Простой вопрос какое убийство имело больший резонанс Кати Гандзюк или Шеремета ? Ага напряги мозги
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С этой пятеркой уже все ясно. Волнует другой вопрос, кто ж заказазчик в высших эшелонах власти? Думаю, скоро узнаем. Судя по поведению бабы в суде, сидеть долго ей очень не хочется, поэтому думаю сдаст всех с потрохами, а суд учтет этот поступок
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Мені не потрібні тлумачі. Я намагаюсь робити висновки сама.
Прокурори шиють затриманим націонал-радикалізм. Де докази цього?

І вчергове повторюю свій коментар, на який ще ніхто не дав відповіді, яка би пояснила недолугість тексту звинувачення прокурорів.

" Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".
Где доказательства их национал-радикализма?
После убийства НИКТО не сделал никаких заявлений для привлечения внимания к национал-радикальным идеям."
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А півпакета градів для Києва,це патріотизм чи радікалізм?
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цэ героизм! А то Алла Новосад что то сильно спокойно сидит, надо немножко ее расшевелить
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"Эй, русский"(С) скажи мне, сколько у вашего государства на руках мусорных украинских облигаций, выпущенных при Квартале?
Денег то вы потратили на них столько, что для "своих" деньги пришлось впервые занимать зарубежом. Нельзя же сказа, чтобы дали денег на облигации мусорные, не дадут, потому занимают на инфраструктуру.
"Сядем усе вместе"(С) - это ваш грядущий вместе с Кварталом дефолт, как в 1998, только теперь по украинским облигациям.
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За национал-радикализм оправдать(и наградить), за убийство расстрелять. Все просто.
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Нужно ДОКАЗАТЬ приверженность национал-радикализму обвинемых, а убиство Шеремета именно ними, тем более.
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С этой пятеркой уже все ясно. Волнует другой вопрос, кто ж заказазчик в высших эшелонах власти? Думаю, скоро узнаем. Судя по поведению бабы в суде, сидеть долго ей очень не хочется, поэтому думаю сдаст всех с потрохами, а суд учтет этот поступок
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Он тоже, как и Аваков, прокуроры и no mercy c95d474b увидел доказательства ультра-национализма обвиняемых, к которому привязано все обвинение?
Продемонстрируйте их.
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Огласили только десять процентов, а еще будут выводы экспертов и пр. Ну ладно, торопиться не будем, на то есть суд. Может убийство было и за просто так, без всяких идей(по привычке).
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Пороть чушь вы можете и на своих форумах.
Не нужно загаживать украинские.
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Для бота поставить аватарку и левое имя-раз плюнуть.
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они используют разную терминологию Источник: https://censor.net.ua/n3165442
Один называет это роялем, другой пианино
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Пукин хочет получить свое сразу и быстро, а преЗЕденту надо сначала с патриотами разобраться, так как страшновато еще...
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"Говорящая голова Царя"(С) и "говорящая ж*па Бени"(C) используют одну и ту же терминологию и я вам сейчас это продемонстрирую.
Радио "Комсомольская Правда" полгода назад (агентура донесла):
"Бандеровцы пришли из Молдовы и сожгли Хатынь".
Ведомство Авакова вчера: "Антоненко взорвал беларуса Шеремета, чтобы продемонстрировать свое арийское расовое превосходство".
В чем отличие?
Только в том, что "ариец" оказался евреем!
Потому и не "голова" говорящая, а ж*па!
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Быстрее так- Путен и Зеленский далеки от согласия благодаря украинским патриотам. Бубочка немного ссытся, ведь ему возвращаться не в Ростов а в Киев.
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Послушать этого педика , так вся разница между Украиной и ордой лишь в терминологии ...
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Вони не сприймають нас як державу, а я не сприймаю козлорилий за людей.
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Порохоботы задумались, ждут новы методички.
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В спам, троллятина тупорылая
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Чекаємо грошей від Мінцифри. Тепер Федорова-наш тато. 😁
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Какой же это тет-а-тет, если по словам Зеленского, там было ещё душ 7-8 с каждой стороны? Не позволили гады Вовику "распоясаться" и с близкого расстояния дать взглянуть в брехливые щелки *****! А уж обозвать оккупантом и подавно!
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Пока кацапня в Крыму и на Донбассе , разговаривать не о чём крапка !
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Вот и не разговаривай, все равно твой глас ни кого не интересует, даже Пескова.
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.Так я с х.йлом и не разговариваю , и мне пох письков .

С х.йлом трезвонит идиот с Банковой Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6582 ,, в то время когда должен бы послать его по известному адресу , и сказать то ,что сказал я в первом комменте .
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Все верно в части терминологии. Для Украины на Донбассе есть российские военнослужащие (оккупанты) , а для России - "ихтамнеты".
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Ну ершик говорит не про Украину а про зеленского. У зеленского тоже на Донбассе "повстанцы"
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ага, терминологию используют разную, а итог один - сдача Украины!!!!!!!(((( просто «терминологию» нужно разную, это да, чтоб угодить Путлеру в Параше, Зелебобику в Украине!!!!
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Ермак, который со стороны Зе!******** вел предварительные переговоры, как кадровый ФСБшник, просто "подставил" своего конкурента - Суркова, пообещав тому шо "клиент на все согласный", отсюда и истекика Суркова "мы ТАК не договаривались". Зелика разыграли втемную две "конкурирующие башни Кремля".
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Кардіохірург Охматдиту+легендарний співак. Саме вони мають бути вбивцями задля підвищення рейтингу вже трохи набридшого всім Зешоу
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Как может надоесть то , что никогда не нравилось ?
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Путин-*****, Крым- это Украина, россия- агрессор и оккупант, русский - черт и мразь. Какая тут может быть еще трактовка? Все ясно однозначно Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4572
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По-моему путинская шобла спецом втирают,что на разных они с клоуном позициях! Отключить внимание,а потом перед фактом как вье..ать:,нате вам..все уже договорено!!
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от так от, у кацапів і у нас різне розуміння значень одних і тих самих слів, а ви кажете типа кацапський має якесь відношення до слов'янських мов, та ніякого, я вже давно здогадувався, що кацапські слова як ми їх розуміємо, означають зовсім не те. От наприклад по діскавері був цикл передач "Brothers in arms" пок ацапськи переклали як "чОерньіе небеса", але якщо з англійської на українську, то буде "брати по зброї" чи "брати в армії", таким чином, якщо словосполучення "брати по зброї" перекласти на кацапську, от всі подумали "братья па аружьію", а от і ні - "чОерньіе небеса". от вам і коли говорищ з кацапом їхнім піджином, то ти думаєш ніби ти говориш те, що ти хотів сказати, а кацапи розуміють зовсім інше.
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Лише стадо зєбілів може бажати щось одразу саме в цю мить і дуже багато.
Мóцквалі не зєбілі. Вони розраховують на проміжок в часі. І впевнено до них (домовленостей) йдуть. Зєбілам залишається теліпатися позаду.
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лукавое лицемерие-(разводим Украинский народ на противоречиях и взвимных обвинения.но идем к единой цели- уничтожении Украины)-по- делам их видно.дела их выдают
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Порохососы налетай,надо все опоровергнуть,и лишь Пеца настоящий патриот
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ну что ты. вот настоящий патриот. ваш
Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7159
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Да , он действительно патриот . И это вас зебизян , приводит в бешенство . Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5195 .
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Не может быть. Я просто не верю. Было заявлено, что фсье хорошо. И даже оценка была - твердая четыре. Откуда разные терминологии? Откуда провал?
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Правильно замочить в сартире и всего то делов
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Оно и понятно.

У ***** есть цель, а у ЗЕлюпы только Коломойский.
***** надо было Коломойского в Париж звать. Тогда бы обо всем точно договорились.

А то, шо ЗЕлюпу после этого в Украине за яйца подвесили бы - та кому та дурилка нада вобще, кроме никчемных зебилоидов.
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Судячи по рвінню, з яким бубочка виконує "домашнє завдання", то це щирі однодумці
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В лексиконе Зеленского очень не хватает термина "ракетьі средней дальности" , появятся , и переговорьі с РФ пойдут конструктивнее.
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Ниче у него не появится. Оно ссыкливое Ч М О.
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Где эти сук и зелебобики? Перед візитом Зеленського до Алієва Україна видала Баку азербайджанського активіста. Шо за херня, типиллы? Как вы можете ето прокомментировать?
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Вы же этого питера выбрали. Так шо давайте отвечайте за свои действия.
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Почему же далеки ? Они прекрасно договорились: ********* уже приступила к ликвидации закона об украинском языке и начала репрессии против добробатов и волонтеров.
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Пока Путин у власти Украина ничего не вернет! Нужно ждать, когда Путин сменится, а за это время нужно использовать захваченный РФ Донбасс и Крым в свою пользу и добиваться усиления санкций!
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"...президенты РФ и Украины проговорили с глазу на глаз в Елисейском дворце "минут 10-15, что не так коротко". За 10-15 минут Моника только успела выучить свою новую агентурную кличку. Источник: https://censor.net.ua/n3165442
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