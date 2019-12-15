EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 За рубежом
  2780  109
Все про:Германия (3491) Меркель (1732) заробитчане (386)

 Германия будет привлекать квалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС, - Меркель

Германия будет привлекать квалифицированных работников из стран, которые не являются членами Евросоюза.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - сказала Меркель.

Кроме кадров "академического уровня" не хватает также квалифицированных рабочих, а без таких кадров невозможно развитие экономики, добавила канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры"

По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает 3 пункта: использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки, во-вторых, привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн) и, наконец, приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Специалисты из стран — не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года. Задача — найти кадры, отметила Меркель.

Также читайте: За 10 месяцев этого года заробитчане перечислили в Украину 9,7 млрд долл, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3165441
 
   
 Топ комментарии
 
а нафіга було пускати різних чумагезів..? тепер їх нікому годувати..?
 показать весь комментарий
 
Украинцы добросовестно работают за мизерные зарплаты.
А чумазые сидят на пособии, учиться не хотят, работать тоже. Еще и криминалом промышляют.
Ходить по улицам страшно
 показать весь комментарий
 
я про тих,що не працюють..каци мутять у Сирії, а приймає Європа..потім, якось несподівано, теракти та інші бонуси арабо-африканського пошибу..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Одним словом - років через десять на Україні залишаться одні пенсіонери...
 показать весь комментарий
 
 
Адік ще тоді хотів всіх славян перетворити на рабів та не встиг. Історія повторюється, тільки вже не примусово, а добровільно. Знаю ЗЕбілів, які вже зібрались до Польщі. Кажуть: ми тут жити більше не хочемо, нас абманулі.
 показать весь комментарий
 
Ситуация в Украине-скверная. По сему и народ с мозгами и руками , выезжать будет...В Германии, полезно пожить и поработать..Поучиться есть чему. Пока, наплыв поляков наблюдаю.
 показать весь комментарий
 
 
Больше арабов хороших и разных! И если серьезно - Германия вымирает. А пенсионеров нужно кормить, и хорошо кормить. Они к хорошей жизни привыкли. Вот и приходится завозить. Я вот только не пойму, почему тут все так обрадовались. Она ведь не произнесла слово "Украина". Німеччина залучатиме кваліфікованих працівників із країн, що не входять до ЄС, - Меркель - Цензор.НЕТ 9366
 показать весь комментарий
 
А що тут не зрозуміло?
Запрошує гастарбайтерів із країн третього світу які не входять в ЄС. А хто основний постачальник дешевої робочої сили для ЄС?
Ото ж бо й воно...
 показать весь комментарий
 
Зато в Украине исчезнут пробки против которых тут некоторые борются повышением цен на бензин, запретом на евробляхи и повышением цен на автомобили, вместо постройки дорог, развязок и умных светофоров.
 показать весь комментарий
 
зато появятся китайцы и пробки останутся на месте и цены на бензин не будут падать ...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх