 Германия будет привлекать квалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - сказала Меркель.

Кроме кадров "академического уровня" не хватает также квалифицированных рабочих, а без таких кадров невозможно развитие экономики, добавила канцлер.

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По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает 3 пункта: использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки, во-вторых, привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн) и, наконец, приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Специалисты из стран — не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года. Задача — найти кадры, отметила Меркель.

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