 На телеканале "Россия-1" во время трансляции из песни группы Би-2 вырезали слово "протесты"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
Вручение премии показывали вечером 13 декабря.
В оригинальной версии песни звучат слова:
"Если чуть светлей проспекты/ И нежней протесты/ Юношей в пуловерах/ Смейся на таких контекстах".
Однако в эфире "России-1" на слове "протесты" заглушили звук.
Там и без него знают, что ему нравится!
Полковник обідєлсо.
Звідкісь повиплигували поліцаї в балаклавах, і тягнуть діда до зєФюрера.
Той сидить , колупається в носі, і жере шаурму.
Так і так, докладають пси авакяновські, голосно лаяв прєзєдєнта!
,, Ви на каво ето сказалі?" питає термос.
,, Що не ясно? На Путіна, на кого ж ще? Це ж він на Україну напав!"
,, Ясна. Атпустітє дєдушку. ДУЖЕ ДЯКУЮ!"
Далі, звертаючись до вєртухаєв:
,, А ви на каво падумалі???"
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/749295
""Би-2" крымнашисты, и поклонники Путина, видел видео с их воплями "крымнаш !" лично в 2014.