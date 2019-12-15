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 На телеканале "Россия-1" во время трансляции из песни группы Би-2 вырезали слово "протесты"

На телеканале "Россия-1" из песни группы Би-2 "Люди на эскалаторах", которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии "Виктория", вырезали слово "протесты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Вручение премии показывали вечером 13 декабря.

В оригинальной версии песни звучат слова:

"Если чуть светлей проспекты/ И нежней протесты/ Юношей в пуловерах/ Смейся на таких контекстах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из российской версии сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло". ВИДЕО

Однако в эфире "России-1" на слове "протесты" заглушили звук.

Источник: https://censor.net.ua/n3165439
 
 
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Крах США наминучий - РИА Новости
На телеканале "Россия-1" во время трансляции из песни группы Би-2 вырезали слово "протесты" - Цензор.НЕТ 112
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Хуйло боїться протестів не менш як Зеленський...
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Омериге кердык. Вечерний соловьиный помет не даст сбрехать.
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***** боїться протестів не менш як Зеленський...
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Нє! Ви шо! Зе не боїться протестів. Він та його "новьіє ліца" роблять все, щоб протести почалися якомого швидше. Ось тілько питання: вони самі це розуміють?
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Біцся протестів, не бійся протестів, але кацапи самі завжди ******* говорити: "Із пєсні слоа нє викінєшь". Тому пуцину потрібно змиритися. 😁
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"железный занавес 2.0." неумолимо опускался на эту заражённую территорию под названием "Пидороссия", населенную биоматериалом под названием "россияне"..
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Скорее название Московия, населенную биоматериалом под чудным названием "россияне".(народы колоний)
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Омериге кердык. Вечерний соловьиный помет не даст сбрехать.
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Ну да, правильний авіаносець має лякати всіх чорним димом з труби як Кузя)))) А американські атомні взагалі не димлять!
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Намедни США спустили на воду новый авианосец.
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скоро вырежут все слова из всех песень На телеканале "Россия-1" во время трансляции из песни группы Би-2 вырезали слово "протесты" - Цензор.НЕТ 7856
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Кацапы рабы. Надо замутить майдан против ватника Зели и показать кто тут нерабы. Ну или хотя бы объявить ультиматум. Где Билецкий?
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Та де хто не те що "розучился" а навіть не навчився,бо за життя не побудував жодного авіаносця На телеканале "Россия-1" во время трансляции из песни группы Би-2 вырезали слово "протесты" - Цензор.НЕТ 2924
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Цензор сообщает о цензуре в режимной зоне-*********. Однако...
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Ой, Путин....
Там и без него знают, что ему нравится!
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Би-2 самі винні. Бо нефіг було співати: Полковніку нікто нє пішет.
Полковник обідєлсо.
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"Машину Времени" тоже "попросили"спеть-"..но всем бунтарям не хватает ума,кого ты хотел удивить?.." В оригинале звучит: ".но всех бунтарей ожидает тюрьма,кого ты хотел удивить.."Но это было давно(70-80г.)
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"Машину Времени" тоже "попросили"спеть-"..но всем бунтарям не хватает ума,кого ты хотел удивить?.." В оригинале звучит: ".но всех бунтарей ожидает тюрьма,кого ты хотел удивить.."Но это было давно(70-80г.)
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"Машину Времени" тоже "попросили"спеть-"..но всем бунтарям не хватает ума,кого ты хотел удивить?.." В оригинале звучит: ".но всех бунтарей ожидает тюрьма,кого ты хотел удивить.."Но это было давно(70-80г.)
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"Машину Времени" тоже "попросили"спеть-"..но всем бунтарям не хватает ума,кого ты хотел удивить?.." В оригинале звучит: ".но всех бунтарей ожидает тюрьма,кого ты хотел удивить.."Но это было давно(70-80г.)
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Пенсіонер в маркеті дивиться на ціни, і голосно каже : ,, Це все з-за цього карликового гівнюка , Вови!"
Звідкісь повиплигували поліцаї в балаклавах, і тягнуть діда до зєФюрера.
Той сидить , колупається в носі, і жере шаурму.
Так і так, докладають пси авакяновські, голосно лаяв прєзєдєнта!
,, Ви на каво ето сказалі?" питає термос.
,, Що не ясно? На Путіна, на кого ж ще? Це ж він на Україну напав!"
,, Ясна. Атпустітє дєдушку. ДУЖЕ ДЯКУЮ!"
Далі, звертаючись до вєртухаєв:
,, А ви на каво падумалі???"
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то ще сралинский анекдот. про сорта з вусами.
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Угорщина з х#йарто зараз на весь світ галас здійме
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/749295
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Помните как в 2014году московская Орда на каждом углу пела песню про Украину ...."с фашистской силой тёмною с проклятою Ордой"...потом в Кремле поняли ,что Орда это и есть московская Орда с фашистскими корнями и после перестали исполнять эту песню...
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Краще б кацапи один одного порізали.Толку було б набагато більше...
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Как там живут протестанты? Хрен его знает.
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и таким чином песня протеста звучить як "песня про тесто"
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Знаете как сейчас кацапы называют свою столицу - москву? Москвачкала На телеканалі "Росія-1" під час трансляції з пісні групи Бі-2 вирізали слово "протести" - Цензор.НЕТ 6327 Бородатые горцы овцеебы из Дагестана и Чечни оккупировали мокселей). Так шо козломордые - еще пару лет и все у вас будет Москвачкала
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"Масквабад" попривычнее для кацапского уха будет.
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Одмин, не шали, повторюсь уже цензурнее :
""Би-2" крымнашисты, и поклонники Путина, видел видео с их воплями "крымнаш !" лично в 2014.
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