 Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им сложно поддерживать семьи, - Дубилет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью одному из телеканалов.
"Я вам так могу сказать - на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - сказал Дубилет.
По его словам, ситуация сложная, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.
Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.
Дмитрий Дубилет - украинский бизнесмен, IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка, советник нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. С 29 августа 2019 года - министр Кабинета министров Украины.
Вон и министр юстиции,шатаясь от недоедания,пришел на работу дежась за стены и слабеющим голосом попросил зарплату хотя бы 80 000 грн.
Пенсы,надо бы затянуть пояса и скинуться неимущим министрам на достойную жизнь.
З.Ы.
ДЕбилет,****, совсем народ за дураков держит?******* с власти,если там уж так невмоготу.
Это все что нужно знать про команду клоуна. Люди, тратящие 5000 баксов никогда не поймут основное население страны.
А значит нефиг
Шоколадный мародёр перестал грабить страну и украинский ЦИК смог, наконец, прикупить себе нормальную тачку.
На койке в СИЗО.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Количество клоунов в цирке "падает стремительным домкратом"(С).
То ли бюджет не сходится, то ли отсиживать за грядущие репрессии 37 года, против волонтеров и ветеранов АТО, неохота.
Какие сильные реверберации пошли после дела Авакова о "еврее, взорвавшем белоруса, чтобы продемонстрировать свое арийское расовое превосходство".
з.ы. Дайте номер карточки, мы поможем копейкой трудовой.
І це не все: за основну роботу все в тому ж Університеті Піттсбурга Милованов отримав 2,7 млн гривень, і заробив чималу суму у "Київському економічному інституті" -
Міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Милованову нарахували премію за листопад 2019 року у розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень, за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень - 587,5%.
І це не все: за основну роботу все в тому ж Університеті Піттсбурга Милованов отримав 2,7 млн гривень, і заробив чималу суму у "Київському економічному інституті" - 1,9 млн гривень. Також йому за важку працю віддячили в Національному банку - як член Ради НБУ він отримав винагороду у розмірі 842 тис. гривень.
У нещодавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/premiya-milovanova-mozhe-sklasti-236-tisyach-novini-ukraini.htm