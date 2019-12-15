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Все про:зарплата (1944) Дмитрий Дубилет (59)

 Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им сложно поддерживать семьи, - Дубилет

Некоторые министры просят бОльшую официальную зарплату, потому что многие из них пришли из частного сектора и им трудно содержать свои семьи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью одному из телеканалов.

"Я вам так могу сказать - на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - сказал Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, - глава Минюста Малюська

По его словам, ситуация сложная, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Дмитрий Дубилет - украинский бизнесмен, IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка, советник нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. С 29 августа 2019 года - министр Кабинета министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Источник: https://censor.net.ua/n3165437
 
 
 Топ комментарии
 
слезы мешают мне подбодрить их (матом)... ))))
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О Божечки! У мене аж сльоза виступила. Я можна міністра посадити на мінімалку в 3700 гривень?
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Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас.

А пошли ж в министры. Как в ссылку. Всё для народа. Святые люди.
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А шо йому плакати у його віртуальний банк МММ Монобанк лохи несуть гроші, шо йому нарікати?!
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Финансовая подушка - это повод проверить законность ее накопления. Но проверяющие конечно не НАЗК с корчачкой в составе. А министрам неплохо бы окунуться в реальный социум, почувствовать как живут граждане страны, для которых они как раз работают. И прекращайте уже воровать из бюджета, гады!
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Во всем виноваты пенсионеры.Жируют на свои пенсии,а семьи министров с голода пухнут.
Вон и министр юстиции,шатаясь от недоедания,пришел на работу дежась за стены и слабеющим голосом попросил зарплату хотя бы 80 000 грн.
Пенсы,надо бы затянуть пояса и скинуться неимущим министрам на достойную жизнь.
З.Ы.
ДЕбилет,****, совсем народ за дураков держит?******* с власти,если там уж так невмоготу. Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет - Цензор.НЕТ 590
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Не треба скиглити министрики, эпоха бидности скинчилася☝️☝️☝️😁😁😁
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Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц...

Это все что нужно знать про команду клоуна. Люди, тратящие 5000 баксов никогда не поймут основное население страны.
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вДупульот, зарплати міністрам підвищувала ще Юлька щоб не крали, ти не відкрив Гамерику. І шо, допомогло? Як крали так і крадуть. Людський розум має свої межі, але жадібність людська безмежна.
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...так с этим вопросом может помочь "земинистр здравоохранения" Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4748
Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4874
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А другие украинцы отдыхают на молочных берегах и купаются в кисельных реках
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Эх! Весело в стране зетипиллов жить! Шо не день - то прикол, то фишечки, то сделали себя вместе в же, то могут повторить! Все с шутками-прибпутками. Красота!
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А не жирно снимать квартиру за 2500у.е. в нищей стране, где пенсионеры и раненные покупают себе бинты и йод в больнице? Хотите чтобы народ который живет на 100-300у.е. в месяц скинулся министрам чтобы они жили на 5000у.е.? Вы там вообще с*ки страх потеряли? Уровень жизни простых людей напрямую зависит от работы министерства, так за что етим бездарным с*кам-министрам платить зарплату как за сто простолюдинов?
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А вот Президент или Премьер могут теперь объяснить народу - зачем и в связи с чем ЦИКу потребовалось покупать автомобиль Лексус за более, чем 1 млн.грн. ( ~ 40 тыс.баксов!!!)? Может члены ЦИК в отличие от министров, кроме зарплат, ещё не могут "поддерживать" свои семьи на более скромных служебных автомобилях? Президент получает зарплату 84 тыс.грн. и приезжает на Нормандский саммит в отличие от других Президентов на более чем скромном Пежо. А эти чиновники в конец оборзели, как только дорываются до власти, начинают сразу обсыпать себя золотыми россыпями - за народный счет! Сталин жил аскетом и его похоронили в том же одном мундире. Известный писатель Э.Тополь пишет, по-моему в романе "Красная площадь" - когда чекисты после самоубийства маршала С.Ф. Ахрамеева зашли в его квартиру на Кутузовском проспекте, то обнаружили только кровать с инвентарным номером на спинке, т.е. казенная, и в старом шкафу парадный мундир и несколько комплектов военного белья и рубашек. Разница в образе жизни видна? Поэтому и не хватает бабок для народа!
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ЗЁ дебилам денег на проституток не хватает?
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Как у нас ети самые министры любят говорить, не можешь растаможить евробляху- ходи пешком. Не можешь оплатить за комуналку и за газ- продай свой дом или квартиру. Не можешь прокормить семью- иди строй будки. Вот и вы продайте свои рейнджроверы, и мерседесы и идите жить в общагу и ездите на общественном транспорте.
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А как умудряются "поддерживать" свои семьи пенсионеры, у которых "финансовая подушка" образуется разово в месяц в виде пенсии не более 2 тыс.грн., из которых 1,5 тысячи нужно отдать за ЖКХ? Эти министры, наверное, справедливо требут европейских зарплат, тогда и у пенсионеров должна быть европейская пенсия. Министры могли бы это требовать, если бы они давали подписку о конкретных действиях, которые могли бы привести к росту уровня доходов населения. Если не получилось, то обязан всё вознаграждение за такой труд возвратить. А на деле получается совсем не так - дорвался до должности министра, придумал и сотворил пару вариантов подерибанить бюджет и свалил, многократно перекрыв недостающую ему сумму по зарплате. И главное - никакой ответственности!!! Правоохренители ищут убийц Шеремета и это правильно. Но почему за 28 лет ни одного дерибанщика по-серьезному не осудили и не посадили? Потому что любая власть - это кодло дружбанов, начиная ещё с царских бояр.
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Оговорился чувак. Большую "официальную" зарплату. Значит есть и неофициальная.
А значит нефиг
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Почему я, получая определенную сумму, рассчитываю ее по своим возможностям, исходя из имеющегося? Вот пусть и министры живут по средствам. А как же вы хотели, зебобики?
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Ну конечно, у нас же министры равнее других.
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Всем министрам кому не хватает, минимальную пенсию пенсионера и пусть попробуют пожить посмотрим как они тогда запоют.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 15 ч.15 часов назад

Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8125

Шоколадный мародёр перестал грабить страну и украинский ЦИК смог, наконец, прикупить себе нормальную тачку.


Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2973
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У него будет масса возможностей.
На койке в СИЗО.
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Нєхєр було лізти в міністри! Поки вони не будуть получати мінімалку, вони не спроможні будуть думати як підняти її!
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Лулз. Давайте гривню назад по 5, тогда в баксах ваша ЗП скаконет ого-го !
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Из текста следует, что министр обеспокоен не собой, а арендодателем квартиры. И кто же этот арендодатель?
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Зажравшимся пенсам с пенсией в 2500 должно быть стыдно за такие низкие зарплаты министров.
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Чим більший розрив в зарплатах,тим більший пофігізм по відношеню до звичайних виборців.
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то нехай ідуть працювати на залізницю...потягають шпали, рейки...там краще підтримувати сім"ї
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Дайте номер рахунку я ж йому сердешному хоч пару гривеньок перекину, аби падло не подохло з голоду 😪
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Товарищ Дубилет - а ты поинтересуйся как "выживают" десятки тысяч обычных госслужащих, получающих зарплату 10-12 тыс. грн. в месяц и проживающих в Киеве.
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Українці просять більші зарплати і пенсії, бо не у всіх у них є фінансова подушка. Ьим більше, майже ніхто з них не може лікуватися в Феофанії.
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А в хостеле или общаге не пробовал,ни хера себе 2500 у.е на жилье,для большей половины людей это годовой заработок
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Поддерживаю..... Надо помочь несчастным ! Всем неравнодушным могу назвать номер счета для перечислений. Страдают лучшие из нас - СЛУГИ НАРОДА !
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"Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Количество клоунов в цирке "падает стремительным домкратом"(С).
То ли бюджет не сходится, то ли отсиживать за грядущие репрессии 37 года, против волонтеров и ветеранов АТО, неохота.
Какие сильные реверберации пошли после дела Авакова о "еврее, взорвавшем белоруса, чтобы продемонстрировать свое арийское расовое превосходство".
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Пускай разучивает незабвенное "вже нема впасти в жур", или биткоины идет майнить.
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..и да - незабвенный совет "не скавчаты, а браты лапаты, и какапы кипусты", как завещал им Киля Бимба.
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Міністрів вони чують відразу,а звичайних українців чомусь ні.
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Уборщиця у райвіділу управління праці "шикує" на свою зарплату, терміново потрібно поміняти її з зарплатою міністра. Простолюд взагалі охренів, ніякої поваги до "трудяг" народу.
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Что теперь нам делать ? )Сочувствовать или скинуться всем миром на их зарплаты? Они ведь "слуги народа", вот пусть вначале повысят благосостояние народа а потом свое.
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Предлагаю министрам пожить на ту мин зарплату или мин пенсию!!!чтоб были ближе к народу.и принять закон..взяточников не выпускать под залог а пускай сидит в сизо до окончания следствия!!! Ато брилиантовые прокуроры разгуливают по Киеву а следствие идет какой уж год.!!!
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У сороса на грантах больше было.Европейские цености с 10 минимальных зарплат для минисстра. Это аккупанты какие то а не правительство.Шо хотят то и берут.
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Да ладно. Это напоминает "рассовый конфликт" дезертира Тайсона... Министр, как и хитрожопый Тайсон, очень хотят свалить с Титаника с капитаном самокатчиком, но просто свалить не камильфо, - вот и пошел проброс про маленькую ЗП..(в случае с Тайсоном, - дискриминация на рассовой почве)... И уже вроде не просто побег, а борьба за какие-то идеалы
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клевый ник. Как там, Мугабе, отлили уже в граните, не в курсе ? Шо в бронзе он при жизни был, я знаю.
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Зарплата колишнього журналіста та нардепа 8-го скликання від БПП Мустафи Найєма на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром становить 310 521 грн. Першу зарплатню Мустафа отримав 2 грудня 2019 року.
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Вы знаете господин Дубилет, когда то вы пришли в бизнеси получали минималку, но потом вы показали результат, положтельный результат и вам стали платить больше, потом вы сами начали бизнес и получать стали еще больше, так вот к чему я... я согласен что зарплаты должны быть выше , но для начала пусть министры покажут положительный результат своей работы , положительный для всей страны для каждого жителя Украины и вот только после результата можно говорить о повышении з/п! Вы же человек бизнеса и должны понимать, прежде что то получить нужно вложить и заработать!! Так что давайте так - министры своей работой процветание каждому гражданинуУкраны, а мы как ваши работодатели, подумаем о повышении вам зарплаты! А то получается и не работают и зарплату им дава, вы бы платили своим работникам которые не работают или не дают положительный результат своей работой, думаю что вы бы не то что бы не платили вы бы их на БУЙ уволили!
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Вот здесь все возмущаются, что этот кадр про маленькие зарплаты министров рассказывает. А никого не смущает, что, как он говорит, они все пришли из частного сектора, соответственно, не имеют опыта управленческой работы в государственных структурах и едва ли вообще представляют, как работает государственная машина? Абсолютная некомпетентность всех этих нынешних министров, начиная с премьера, уже просто кричит, но вместо того, чтобы её признать и удалиться назад в свой частный бизнес, они продолжают разрушать экономику и государство вообще, да еще и требуют за это высокие зарплаты. Так и хочется спросить зеизбирателей -вы именно этого хотели?
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Странно, и ни один комментатор не посочуствовал, не поддержал. Злой народ у нас. Они для нас всё, а мы просто свиньи неблагодарные.
з.ы. Дайте номер карточки, мы поможем копейкой трудовой.
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Міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Милованову нарахували премію за листопад 2019 року у розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень, за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень - 587,5%.
І це не все: за основну роботу все в тому ж Університеті Піттсбурга Милованов отримав 2,7 млн гривень, і заробив чималу суму у "Київському економічному інституті" -
Міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Милованову нарахували премію за листопад 2019 року у розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень, за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень - 587,5%.
І це не все: за основну роботу все в тому ж Університеті Піттсбурга Милованов отримав 2,7 млн гривень, і заробив чималу суму у "Київському економічному інституті" - 1,9 млн гривень. Також йому за важку працю віддячили в Національному банку - як член Ради НБУ він отримав винагороду у розмірі 842 тис. гривень.
У нещодавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/premiya-milovanova-mozhe-sklasti-236-tisyach-novini-ukraini.htm
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какие же гнойные пипипи.....сы ваши зелёные министры и вся ************
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дубилет, ну что же ты врешь! вы же все министры каждый месяц к зарплате такие премии и бонусы выписуете что просто мама не горюй! второе - лично ты бы дубилет, учитывая происхождение и подушки (о которых ты сам рассказал) постеснялся бы просить прибавку. или это чисто по еврейски - "много денег не бывает"? в-третьих - идя на эту посаду все вы знали размер зарплаты и всеравно дали згоду и обещали плидно трудиться на благо Украины!!!! ну вот трудитесь теперь не нойте и не киздите! в-четвертых - а давайте проверим у кого из вас и сколько квартир, маетков, шикарных авто, яхт, самолетов и т.д. имеет? только потом не нойте!!! высновок - если вам повышать то и пересичным украинцам тоже!!! а то как то по еврейски получаеться - типа тильки для себе!
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Суки зеленые , вы забыли как мы при Барыге выживали и не позорили Україну.
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