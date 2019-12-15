 В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Таким образом в стране готовятся к общеукраинскому опросу, который и покажет, насчитывается ли украинцев 45 миллионов. Сейчас жители уже внесли всю информацию о себе онлайн, поэтому сегодня начали ходить переписчики, которые зачитывают с полтора десятка вопросов, разработанные заранее в управлении статистики, а все данные вносят в специальную программу в планшете. Все, чтобы потом выяснить, какое количество населения и его возрастная и социальная структура.
"Перепись населения дает вообще уникальную информацию. Ну допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где родился, его гражданство, родственные отношения, семейное положение, образование, источник существования человека и большой блок вопросов по миграции", - рассказала руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук.
Пробная перепись населения продлится до 23 декабря. Уже в феврале обещают показать результаты. По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопрос в доме, можно заглянуть на специально оборудованный участок, адреса которых есть в подъездах домов.
Напомним, провести общеукраинскую перепись в Кабмине планируют в декабре следующего года, но пока точная дата неизвестна.
ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ КТО СПОНСОР
11 миллионов - минус, это не голодомор, а геноцид украинского народа бенями, вальцманами, капительманами, гройсманами, кернесами, розенблатами и всей ихней чужеродной кодлой
не-не? та ну!...так на это рассчитывали... (а да! еще когда вас дома не бывает...только точно!))
Впевнений, що і всі мої знайомі теж !
Это "фотография" страны на определенный день определенного года.
Вопрос в том, что Квартал собирается делать с полученной информацией и какой ожидается эффект на затраченные деньги (сенсус недешев, мягко говоря).
Судя по IQ Квартала, продемонстрированному вчера Аваковым ("еврей взорвавший беларуса чтобы доказать свое арийское превосходство"), результат будет не нулевым, а отрицательным.
Від числа населення залежить фінансування, а також гуманітарні питання. Слід знати, ким за національністю себе вважає людина, яка мова для неї рідна, тощо.
І/Н про це не розповість.
Хоча, щось мені підказує, що питання про національність та мову з опитування видалять.
Она не может быть получена по выданным паспортам.
... если "джедай", значит заказчик Шеремета, обязательно ехать!
Так как при парашенке с его потужными рехвормами нас стало вдвое меньше и эта тенденция продолжается при коломойше