 В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом в стране готовятся к общеукраинскому опросу, который и покажет, насчитывается ли украинцев 45 миллионов. Сейчас жители уже внесли всю информацию о себе онлайн, поэтому сегодня начали ходить переписчики, которые зачитывают с полтора десятка вопросов, разработанные заранее в управлении статистики, а все данные вносят в специальную программу в планшете. Все, чтобы потом выяснить, какое количество населения и его возрастная и социальная структура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких угроз перепись никому не создает, вся информация будет обезличена: вопросов о религии и политике не будет, - директор Института демографии Либанова

"Перепись населения дает вообще уникальную информацию. Ну допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где родился, его гражданство, родственные отношения, семейное положение, образование, источник существования человека и большой блок вопросов по миграции", - рассказала руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук.

Пробная перепись населения продлится до 23 декабря. Уже в феврале обещают показать результаты. По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопрос в доме, можно заглянуть на специально оборудованный участок, адреса которых есть в подъездах домов.

Напомним, провести общеукраинскую перепись в Кабмине планируют в декабре следующего года, но пока точная дата неизвестна.

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