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Все про:Киев (18314) перепись населения (75)

 В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения. ВИДЕО

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения, который проводят в части Оболонского района столицы и в поселке Песковке Киевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом в стране готовятся к общеукраинскому опросу, который и покажет, насчитывается ли украинцев 45 миллионов. Сейчас жители уже внесли всю информацию о себе онлайн, поэтому сегодня начали ходить переписчики, которые зачитывают с полтора десятка вопросов, разработанные заранее в управлении статистики, а все данные вносят в специальную программу в планшете. Все, чтобы потом выяснить, какое количество населения и его возрастная и социальная структура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких угроз перепись никому не создает, вся информация будет обезличена: вопросов о религии и политике не будет, - директор Института демографии Либанова

"Перепись населения дает вообще уникальную информацию. Ну допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где родился, его гражданство, родственные отношения, семейное положение, образование, источник существования человека и большой блок вопросов по миграции", - рассказала руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук.

Пробная перепись населения продлится до 23 декабря. Уже в феврале обещают показать результаты. По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопрос в доме, можно заглянуть на специально оборудованный участок, адреса которых есть в подъездах домов.

Напомним, провести общеукраинскую перепись в Кабмине планируют в декабре следующего года, но пока точная дата неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепись населения - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет, - директор Института демографии Либанова

Источник: https://censor.net.ua/n3165435
 
 
 Топ комментарии
 
ФАМІЛІЮ І РІК НАРОДЖЕННЯ!..БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ СКАЖУ!
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Ну у Львові повно сєпарні повтікало від руцкава міра. Цілі під"їзди поскупляли і сидять в теплі. Тепер вони тіпа теж львів"яни! В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения - Цензор.НЕТ 7932
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А что тут переписывать если практически все население имеет индефикационные номера
11 миллионов - минус, это не голодомор, а геноцид украинского народа бенями, вальцманами, капительманами, гройсманами, кернесами, розенблатами и всей ихней чужеродной кодлой
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Нашли ГДЕ проводить. Там переселенцы с ЛУГАНДОНа поселились ВЫ во львовскую область едьте
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У Львівській області х....й ложили на цей перепис !
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Но на каком языке местные ПОСЫЛАЮТ переписчики бы смогли отметить 😀😎😀
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Ну у Львові повно сєпарні повтікало від руцкава міра. Цілі під"їзди поскупляли і сидять в теплі. Тепер вони тіпа теж львів"яни!
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😀😀😀А ЖЕЛТЫЙ ЖИЛЕТ ЗНАЧИТ ИЗ ЗАПАСОВ ****?
ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ КТО СПОНСОР
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А что тут переписывать если практически все население имеет индефикационные номера
11 миллионов - минус, это не голодомор, а геноцид украинского народа бенями, вальцманами, капительманами, гройсманами, кернесами, розенблатами и всей ихней чужеродной кодлой
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зеленскими. По поводу вальцмана - генеалоги уже проверили. До 5 колена в роду Порошенко были украинцы, русские, молдаване и ни одного еврея. Но даже если бы и были - какое это имеет значение ? Среди украинцев полно манкуртов, особенно в мордоре.
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ФАМІЛІЮ І РІК НАРОДЖЕННЯ!..БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ СКАЖУ!
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а источники существования? а пин-код банковской карты? а шифр кодового замка сейфа?
не-не? та ну!...так на это рассчитывали... (а да! еще когда вас дома не бывает...только точно!))
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Сейчас полную информацию о тебе можно узнать по твоему смартфону. Так что зря скрываешься.
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Задовбали мля. Давайте вже без пробніків, просто проведіть перепис. Може менше крастимуть через мертвих душ.
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Я і моя сім"я болт ложили на той перепис !

Впевнений, що і всі мої знайомі теж !
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Лучше бы зелебобики к гадалкам обратились по вопросам переписи населения😄
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А если половина людей двери не откроет левым людям и получится, что 20 миллионов в стране??? с типа проорал, который выбежал орать. ТСН не могли его вырезать в таком сюжете. ну капец! Украине лучше создать систему Big Date, чтобы собирались данные отовсюду в одно место и можно будет видеть число людей. А если полностью убрать наличку в стране и сделать, чтобы у всех были карточки, то так вообще будет легко подсчитать людей.
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Почему Вы решили, что перепись населения - это просто "подсчет людей"?
Это "фотография" страны на определенный день определенного года.
Вопрос в том, что Квартал собирается делать с полученной информацией и какой ожидается эффект на затраченные деньги (сенсус недешев, мягко говоря).
Судя по IQ Квартала, продемонстрированному вчера Аваковым ("еврей взорвавший беларуса чтобы доказать свое арийское превосходство"), результат будет не нулевым, а отрицательным.
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Какой смысл в етих переписях? Вы что не можете пересчитать народ по украинским паспортам и свидетельствам о рождении? Кроме того каждый имеет идентификационный код
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беда в том, шо с теми паспортами, свидетельствами и с их кодами разом, народ выехал к едрене фени с этой державы и многие на завжди
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Питаня де конкретно ця людина зараз живе! Зареєстрований у с. Ситисько, а живе у Житомирі чи Хмельницькому.
Від числа населення залежить фінансування, а також гуманітарні питання. Слід знати, ким за національністю себе вважає людина, яка мова для неї рідна, тощо.
І/Н про це не розповість.
Хоча, щось мені підказує, що питання про національність та мову з опитування видалять.
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Перепись населения - это "фотография" страны на определенный день определенного года.
Она не может быть получена по выданным паспортам.
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Квартал, передайте Авакову, что если кто по приколу напишет в графе "вероисповедание" (такая обычно присутствуе) "джедай" - то Аваову арестовывать приколиста ехать не нужно...
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почему?
... если "джедай", значит заказчик Шеремета, обязательно ехать!
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А может, прежде чем ехать, галоперидолу им, в ведомстве Авакова?
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его там получают регулярно, это же видно даже не вооруженным глазом.
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Как раз хорошая возможность для воров обойти все квартиры посмотреть есть ли кто дома и что можно спи..ть.
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кто же их пустит до квартиры или дома?
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Походу, нас всіх підрахують. Нема куди гроші їм дівати.
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Пробной да, чтоб если что и пребрехать
Так как при парашенке с его потужными рехвормами нас стало вдвое меньше и эта тенденция продолжается при коломойше
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