 УПЦ КП заявила, что не является юридически ликвидированной

Напомним, накануне глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил о юридической ликвидации религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "УАПЦ".
Как передает Цензор.НЕТ, в заявлении юридического отдела УПЦ КП указано, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению, Киевской патриархии, является незаконным.
"Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" не имеет. Ни ней, ни ее основателем - Поместным Собором, решение о прекращении [регистрации] не принималось", - говорится в заявлении.
В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации.
"Никакие решения, направленные на лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским Патриархатом, способом избавления церкви от ее религиозного центра - выполняться не будут", - сказано в заявлении.
Напомним, 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
На сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.
Отметим, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.
Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.
После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.
4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.
От этого так бесится РПЦ и делает все, чтобы за это уничтожить Порошенка.
Но ничего у них уже не получится. УПЦ быть!
Не в останню чергу"завдяки" особі Філарета.
Порошенко ПРИШВИДШИВ цей процес.
І особисто ЛИШЕ З ВДЯЧНОСТІ ЗА ЦЕ Я ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАВ(прошу не дивуватись ),навіть знаючи,що для Бариги це була просто "фішка" для виборів...
Але РПЦ біситься зовсім не по причині Порошенко,та й знищити його "руки закороткі"(навіть можна сказати ,що за винятком кількох "фішок " -Мови і ВІРИ і Армії .барига був дуже зручний Пуйлу...
его гордыня и маразмы забудутся в человеческой памяти, а его имя будет почитаться в Православной Церкви Украины..
Єдине -ЗМІ НЕОБХІДНО ПРИПИНИТИ ВЗАГАЛІ ЙОГО ЗГАДУВАТИ.
там куди воно сунулося - безлад та непорозуміння...
гарний томос вийшов
«По-перше, Патріарха Філарета з усього єпископату підтримали два єпископи з Росії, все. З їхньою допомогою він висвятив двох нових єпископів - харківського і київського. Харківський має одну громаду, київський - жодної. Це оточення невдах і абсолютних лузерів, кількох священнослужителів, які або персонально зобов'язані Філарету, або мають місце служіння в Володимирському соборі і бояться його втратити. Є ще оточення з кількох родичів, племінників тощо. Коло надзвичайно вузьке. За патріархом Філаретом пішло не більше 15 громад по всій Україні, які задекларувати йому підтримку», - зазначив експерт.«14 травня, коли на день святого Макарія Київського, маючи впевненість у своєму авторитеті, він скликав весь єпископат до себе на служіння, як це було попередніх 52 роки його служіння на Київській кафедрі, він думав, що це перетвориться на якусь маніфестацію його підтримки. А приїхало всього чотири єпископи з Росії, два з них в процесі відмовилися від участі. Тобто залишилося всього двоє. Для нього це була трагедія. Він зрозумів, що він не впливає на процеси. Але це є очевидним позитивом для всього єпископату, який зрозумів, де є Помісна Церква і де ті комунікації, завдяки яким вони можуть бути адекватними в контексті світових еклезіальних процесів.І це винятково важливий для мене факт, який підтверджує, що в нас здорове суспільство, яке розуміє, що відбувається», - додав експерт. (Релігієзнавець Андрій Юраш).