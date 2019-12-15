 Возле придорожного кафе в Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.
"В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии - полиция проводит расследование обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.
14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул.Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.
При осмотре его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане из Винницкой и Черниговской областей.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.
Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.
Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 УК "Умышленное убийство".
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
я понимаю что очень мало (или даже никак)))....ибо травонулись шмурдяком...
но сдается мне, что это не последний (типун мне на изык) случай
(мужиков жаль.. по любэ жаль!)
Дешево и сердито.
а может и перепутал чет, разбавляя, как в Харькове было
Отхлебнеш - протянеш ноги...