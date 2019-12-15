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Все про:Николаев (1227) отравление (1321) Нацполиция (10564) смерть (6292) дальнобойщики (36)

 Возле придорожного кафе в Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице, - Нацполиция

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков из Винницкой и Черниговской областей, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии - полиция проводит расследование обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.

14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул.Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.

При осмотре его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане из Винницкой и Черниговской областей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

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Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 УК "Умышленное убийство".

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3165432
 
 
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Похоже употребили сакрально-скрепной истинно сруский напиток - "Настойка боярышника" на метаноле
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Дальнобойщики люди не бідні - усяку хєрню не питимуть. Да і шонібуть не їстимуть. Тут щось інше.
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Буває, що конкуренти могли отруїти їжу чи пойло у цьому кафе😏
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Такої масштабної контрабанди спирту з РФ ще ніколи не було.
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Подивимось, що скаже поліція Авакова. Напевне хтось із АТОшників вибробовував засоби для створення паніки і де табілізації ситуації в державі. Тренд нині такий.
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метиловий спирт зробив свою чорну справу... пить все, що горить не завжди безпечно..
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просто знаю одну истину .зеленого змия еше никто не победил .и никогда не победит . эта херня всегда возмет верх на человеком . прошел через это ,вспоминаю как страшный сон . не пейте люди . жизнь интересна и без водки .
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це за кермом можна робити, куди гаваковські собаки дивляться, за непристегнутий пасок ?
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Дайош к каждому водиле по полицейскому в кабину! Возле придорожного кафе в Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9495
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и вот, те кто избавился от ЭТОГО греха ,сочувственно понимают, кто же во власти оного - осуждают и смеются
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Тоді таку практику треба застусувать по всій країні по всіх магазинах і тоді п"яних не буде взагалі. Возле придорожного кафе в Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9768
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гаваков наших людей хімічною наркотою вбивають, це твоє рило не бачить, падло ???
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А виновата будет официантка- волонтер. У гавакова это уже палочка- выручалочка
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Ты думаешь в волонтерском движении все чики-пики? Там тоже говна хватает... К сожалению...
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Ось кого треба саджати по життєво з конфіскацією майна. А у нас в Україні за умисний продаж прострочених і отруйних продуктів,штраф як для пішохода. Возле придорожного кафе в Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7147
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Я теж чув, що по Києву є наливайка, які продають 100 гр. поганої горілки за 8 грн😏
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проститутки-клофелинщицы переборщили ?
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а это никак не намекает на снятие монополии государства со спирта?
я понимаю что очень мало (или даже никак)))....ибо травонулись шмурдяком...
но сдается мне, что это не последний (типун мне на изык) случай
(мужиков жаль.. по любэ жаль!)
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Пить нужно свой домашний чистый самогон!
Дешево и сердито.
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Для рукожопых есть айс модели на Алиэкспрессе.
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владелец кафе наверное нехило подобосрался - думает: если не "занесу", могут подбросить образцы отравленные, пойду ишякам хвосты крутить.
а может и перепутал чет, разбавляя, как в Харькове было
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Лучший кофе на дороге!
Отхлебнеш - протянеш ноги...
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