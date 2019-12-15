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Все про:подводная лодка (147) Севастополь (1468) Черноморский флот РФ (1119)

 В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ

В оккупированном Россией Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информационные агентства "ТАСС" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. При этом, по данным "Интерфакса", подводная лодка уже всплыла.

Источник "Интерфакса" считает, что причина затопления – техническое состояния дока. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

По данным одного из собеседников агентства "ТАСС", инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Другой источник пояснил, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота РФ уже не принадлежали.

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По информации источника "Крыминформа" в структурах Черноморского флота, никаких работ на объектах не проводилось.

"Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву", – уточнил источник.

О пострадавших пока не сообщается. Минобороны России и Черноморский флот данную информацию пока не комментировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3165431
 
 
 Топ комментарии
 
"кузя" с удалённого доступа достал таки док ))
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"Отец Онуфрий на момент совершения ДТП был не при исполнении, и в Бога не верил..."
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"Отец Онуфрий на момент совершения ДТП был не при исполнении, и в Бога не верил..."
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Главное у орков , это традиции ☝️🧐
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"кузя" с удалённого доступа достал таки док ))
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При этом, по данным "Интерфакса", подводная лодка уже всплыла. Лайно не тоне. В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 4513 Источник: https://censor.net.ua/n3165431
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главное плавдок угандошила, - задание правого сектора выполнено!
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Головне те що це лайно плаває в Українському Криму,і радості від цього ніякої нема. В окупованому Севастополі потонув плавдок із підводним човном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8016
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Ну, фсьо, теперь до вечера праздновать будем!!
Не чокаясь )))))
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А може навпаки,цокаючись і з тостом щоб не останній і кожного дня
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они и флот - это как бы безногий упорно учился бегать(на ягодицах то)
это насколько бы лучше(ну, то есть не в таком говне) жили бы скрепожопые, если бы не перлись к вяличию - смешить флот НАТО своими жестянками?
даже эти "отмиралы кузнецовы" - это же позор, налепили такого что просто ужас и "гордятся".
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так им же там ничего не говорят про "ужас"))
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ну так вата в голове, тут говори не говори что авианосец это 90 ЛА, среди них ДРЛО и т.д.
и да, на авианосце нет пожарных машин и тракторов.

а у них говно, которое еле движется и имеет чет 24 говнолета, которые еле взлетают.

а теперь представь сколько рублей совок угрохал в этот отстой весь, в то время когда рабы радовались если удавалось "достать" рулон туалетки, мыло и "суповой набор" В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 7061
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Лодка носила незабвенное имя "Лужкофф"
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При этом, по данным "Интерфакса", подводная лодка уже всплыла.

Говно не тонет?
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Сьогодні я слухав відповіді севастопольців, які отримували закордонні українські паспорти. Мабуть вони не просто вата,а велике лайно.
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Велике лайно те, що роздає цій 3,14-ті наші загранпаспорти.
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Если украинская "элита" реально бесит безпределом, то хорошо хоть российская радует В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 3319
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Какой там шеремет, у соседа корова сдохла!
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То от чому ти на українських форумах трешся?!
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У цій новин глибокий зміст - проти парашки ополчилися навіть сили природи і сам фатум. І лише не далекі люди, деякі з яких випадково стали владою в Україні хочуть "інтегруватися" з потопаючим кораблем. Це все одно, що після зустрічі з айсбергомне полишати "Титанік", який йде на дно, а з усіх сил гребсти до нього.
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Затонул ржавый док со ржавой подлодкой. У меня на даче на соседнем участке заброшенный домик рухнул.
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Не порівнюй хєр з пальцем... Яка Різниця - запитай в жінок
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Это ваше будущее... падающие вертолеты, тонущие и горящие лодки
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Интересно, что тот самый адмирал Кузнецов, в честь которого назван несчастный российский авианосец, был обвинён в 1947 в передаче Британии военных секретов и понижен в звании. А позже, уже при Хрущеве, с позором изгнан из ВМФ в отставку. Реабилитировали его только на закате СССР.

Во сутба, да? Как вы лодку назовёте, дык так она зигзугами и поплыветъ!!!
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Великая руЗькая традиция что-нибудь утопить в Ватостополе, начиная с Крымской войны.
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Усе що москалям в мінус - нам автоматично в плюс.
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В России снова оконфузились с космическим кораблем.
Дело в том, что его попросту не смогли запустить в космос по причине превышения веса. Инцидент произошел с космическим кораблем под гордым названием «Орел».
Его вес оказался на две тонны больше, чем было заявлено в самом начале разработок. Как говорится в документах космического корабля, свыше нормы весят практически все его системы . По последним данным разработчиков, финальная версия корабля будет весить 22 тонны 350 килограмма, в то время как в Роскосмосе указали необходимость уложиться в критичесий максимум - 19 тонн 850 килограммов. К слову, как так произошло никто не может ответить. Но и это еще не самое интересное. Оказывается, что разработкой этого корабля инженеры занимаются на протяжении уже 10 лет. Первый пробный полет на Луну был запланирован на 2023 год. На 2024 год уже наметили беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС...И еще интересное - по мнению спецов они поставлены в тупик, так как лишнего там нет и на килограмм. Тупик.
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В данном случае рукожопость больше положительное качество, чем недостаток. ))
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Росіяни йдуть під воду. Мабуть вони щось знають? В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 8373 В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 7435
Хм.
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Попытка приварить ворованные украинские унитазы к русскому авианосцу закончилась пожаром

В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ - Цензор.НЕТ 5671
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Все как-то наоборот, все как-то навыворот...
Плавучий док - неожиданно тонет.
Подводная лодка - самовольно всплывает.
Подозрительно как-то...

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Що сталося з підводним човном? Відповідь: " он утонул"😁
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москалота позасирає там все. а потім Україні то все розчищати))
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