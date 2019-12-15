 В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информационные агентства "ТАСС" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. При этом, по данным "Интерфакса", подводная лодка уже всплыла.
Источник "Интерфакса" считает, что причина затопления – техническое состояния дока. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
По данным одного из собеседников агентства "ТАСС", инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Другой источник пояснил, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота РФ уже не принадлежали.
По информации источника "Крыминформа" в структурах Черноморского флота, никаких работ на объектах не проводилось.
"Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву", – уточнил источник.
О пострадавших пока не сообщается. Минобороны России и Черноморский флот данную информацию пока не комментировали.
Не чокаясь )))))
это насколько бы лучше(ну, то есть не в таком говне) жили бы скрепожопые, если бы не перлись к вяличию - смешить флот НАТО своими жестянками?
даже эти "отмиралы кузнецовы" - это же позор, налепили такого что просто ужас и "гордятся".
и да, на авианосце нет пожарных машин и тракторов.
а у них говно, которое еле движется и имеет чет 24 говнолета, которые еле взлетают.
а теперь представь сколько рублей совок угрохал в этот отстой весь, в то время когда рабы радовались если удавалось "достать" рулон туалетки, мыло и "суповой набор"
Говно не тонет?
Во сутба, да? Как вы лодку назовёте, дык так она зигзугами и поплыветъ!!!
Дело в том, что его попросту не смогли запустить в космос по причине превышения веса. Инцидент произошел с космическим кораблем под гордым названием «Орел».
Его вес оказался на две тонны больше, чем было заявлено в самом начале разработок. Как говорится в документах космического корабля, свыше нормы весят практически все его системы . По последним данным разработчиков, финальная версия корабля будет весить 22 тонны 350 килограмма, в то время как в Роскосмосе указали необходимость уложиться в критичесий максимум - 19 тонн 850 килограммов. К слову, как так произошло никто не может ответить. Но и это еще не самое интересное. Оказывается, что разработкой этого корабля инженеры занимаются на протяжении уже 10 лет. Первый пробный полет на Луну был запланирован на 2023 год. На 2024 год уже наметили беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС...И еще интересное - по мнению спецов они поставлены в тупик, так как лишнего там нет и на килограмм. Тупик.
Хм.
Плавучий док - неожиданно тонет.
Подводная лодка - самовольно всплывает.
Подозрительно как-то...