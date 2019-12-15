 В оккупированном Севастополе утонул плавдок с подводной лодкой, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информационные агентства "ТАСС" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.



Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. При этом, по данным "Интерфакса", подводная лодка уже всплыла.



Источник "Интерфакса" считает, что причина затопления – техническое состояния дока. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

По данным одного из собеседников агентства "ТАСС", инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Другой источник пояснил, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота РФ уже не принадлежали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане

По информации источника "Крыминформа" в структурах Черноморского флота, никаких работ на объектах не проводилось.

"Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна. Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву", – уточнил источник.

О пострадавших пока не сообщается. Минобороны России и Черноморский флот данную информацию пока не комментировали.