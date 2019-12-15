 Конгрессмен Китинг о встрече Трампа с Лавровым: Лучше бы он встретился с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

На просьбу оценить недавнюю встречу Трмапа с Лавровым Китинг ответил: "Я должен сказать, что эта встреча вызвала мой интерес в связи с тем, что она состоялась через несколько часов после парижских переговоров в "нормандском формате", и своим форматом – обычно встречаются министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство - мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать остальному миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине.

Я бы предпочел, чтобы такая встреча прошла с президентом Зеленским."

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