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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (528) Лавров (1667) США (15911) Трамп (2692)

 Конгрессмен Китинг о встрече Трампа с Лавровым: Лучше бы он встретился с Зеленским

Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг, в чьем ведении находятся в том числе отношения с Москвой, считает, что было б лучше, если бы президент Дональд Трамп встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чем с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки"

На просьбу оценить недавнюю встречу Трмапа с Лавровым Китинг ответил: "Я должен сказать, что эта встреча вызвала мой интерес в связи с тем, что она состоялась через несколько часов после парижских переговоров в "нормандском формате", и своим форматом – обычно встречаются министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство - мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать остальному миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине.

Я бы предпочел, чтобы такая встреча прошла с президентом Зеленским."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео заявил, что версия Лаврова относительно содержания встречи с Трампом не соответствует истине

Источник: https://censor.net.ua/n3165430
 
   
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І про що цей Кітінг буде розмовляти?
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Коли знайдеш "Тиампа" напиши мені😊
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Буває. Але про Кітінга у цій статті є, який розмовляє та надає поради щодо перемовин.
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Китинг, якый розмовляе? ггг... Говорящий Китинг Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським - Цензор.НЕТ 4925 Це ж треба
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Зеленский, Рюкзаков, Коломойский - предатели, изменники Родины, котор продали Украину за вонючий медведчуковский газ, за то чтобы не отвечать перед законом за все совершенные преступления их нужно немедленно сносить и расстрелять!
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А ще краще щоб Трамп до нас в Україну приїхав з 6-им флотом та зброєю
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Після того, як закінчиться суд по справі Шеремета до нас окрім росіян ніхто не захоче їхати😯
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Ну до вас шестой флот по-любому не зайдет Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським - Цензор.НЕТ 5344 Хиба что в Иссык-Куль Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським - Цензор.НЕТ 9333
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Билл Китинг демократ-маразматик очень хочет как Шариков взять всё и поделить.
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