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Все про:Грэм (7) Джулиани (87)

 Сенатор Грэм призвал Джулиани дать показания о поездке в Украину: "Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, призвал Рудольфа Джулиани прийти и дать показания о недавней поездке в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Грэм заявил в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.

"Руди, если ты хочешь прийти и рассказать нам, что ты нашел, я буду рад поговорить с тобой. Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди, что есть у Джо Байдена, Хантера Байдена, - на все, что вы хотите посмотреть уже после (завершения дела. - Ред.) импичмента. Но если Руди хочет прийти в юридический комитет и дать показания о том, что он нашел, он может это сделать", - отметил Грэм.

При этом он уточнил, что на само деле не знает, какую именно информацию собрал Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани: Я "накопал" в Украине больше, чем Трамп мог себе представить

Отметим, 4-6 декабря Рудольф Джулиани встречался с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, депутатами Александром Дубинсиким и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, а также другими лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов"

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Источник: https://censor.net.ua/n3165428
 
 
 Топ комментарии
 
Та все нормально було до приходу бубочки. А щодо зальотів Трампа- хто ж йому винен. Трамп взагалі виграв тільки дякуючи підтримці Хуйла.
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Конгресс США призвал Майка Помпео признать россию вонючку спонсором мирового терроризма.Срок 90 дней.
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Сову на глобус не натягнеш.Адже по факту.втручанням у вибори в США займались Сєруня Лєщєнко і Улюбленець послиці Сцитник. Втім.свідчення Джуліані (чи його фільмець) це продемонструють.
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Луцик с Петей втянул страну в американские разборки так ,что до сих пор с их вылезти не могут.. Сенатор Грэм призвал Джулиани дать показания о поездке в Украину: "Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди" - Цензор.НЕТ 2046
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Та все нормально було до приходу бубочки. А щодо зальотів Трампа- хто ж йому винен. Трамп взагалі виграв тільки дякуючи підтримці *****.
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Сову на глобус не натягнеш.Адже по факту.втручанням у вибори в США займались Сєруня Лєщєнко і Улюбленець послиці Сцитник. Втім.свідчення Джуліані (чи його фільмець) це продемонструють.
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Конгресс США призвал Майка Помпео признать россию вонючку спонсором мирового терроризма.Срок 90 дней.
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90 дней... Ну прямо резкие как забор. Плуги чёртовы! А почему не 390 или 1290?
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Спроси у Конгрессменов США,они тебе вкинут статью Конституции.Начитаешься вдоволь
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А... всё нормально, да? Оперативно. Адекватно ситуации и вменяемо.
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Пол Манафорт сотрудничал с ФСБ еще на выборах Витьки дважды не сидевшего в 2004 году.Короткая у вас память.
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Було би непогано, щоб американські змі висвітлювали хід суда щодо справи Шеремета.
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Алі, кілька років тому повернувся товариш... Пропрацював у США майже десять років, по контракту. Так розповідав, що у американців пересічних майже відсутня цікавість до новин міжнародних... У них основна частка ЗМІ (крім деяких загальнодержавних), левову частку інформації присвячують новинам штату... Для них цікавіші наслідки збитої фурою, на дорозі, корови в Техасі, торнадо в Арізоні чи неочікуваного снігопаду на Алясці, ніж війна у Сирії, чи Україні...
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вообще прикольно выходит. гражданин другой страны приезжает к нам, и допрашивает бывших генпрокуроров, нардепов и т.д. независимая страна. ага....
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"....Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом
перевертні нехай підростають Та поможуть москалеві (американцям) господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати." - Т. Г. Шевченко. кулики, шокины, луценки,....за вмешательство в выборы США
- должны быть наказаны. Это же надо быть
таким дураком, чтобы в политической борьбе за пост Президента США, между двумя
дружественными к Украине партиями, стать на сторону одной из них, когда исход
борьбы ещё неясен. "У дурака и счастье глупое" - Восточная пословица.
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Соевый жмых поставил на клинтон,, он же всегда все через одно место делал
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Дональд Трамп предложил выделить Украине военную помощь в 2020 финансовом году в сумме 250 млн.долларов.
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А толку, все равно растырят.
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У амерів хєр скомуніздиш. Там за кожного долара доведеться відчитатись.
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Трамп сказал, растянули все, что 5 лет давали
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Тебе лично "сказал"? Или твоему куратору на "Лахте", "бяларус далгапрудненскай"?
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А вот в ЭТОМ-то, и "проблема"... "Грозиться показать..." и "показать" -это, как говорят в Одессе - "две большие разницы..."
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Чи зацікавить хоч когось з, 100% зеленських, силовиків, для чого шокін зберігав дома ці документи? Як він планував їх використовувати, скільки заробити і вже заробив? Чи відсутність реакції свідчить про те, що 100% в долі?
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