 Сенатор Грэм призвал Джулиани дать показания о поездке в Украину: "Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Грэм заявил в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.

"Руди, если ты хочешь прийти и рассказать нам, что ты нашел, я буду рад поговорить с тобой. Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди, что есть у Джо Байдена, Хантера Байдена, - на все, что вы хотите посмотреть уже после (завершения дела. - Ред.) импичмента. Но если Руди хочет прийти в юридический комитет и дать показания о том, что он нашел, он может это сделать", - отметил Грэм.

При этом он уточнил, что на само деле не знает, какую именно информацию собрал Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани: Я "накопал" в Украине больше, чем Трамп мог себе представить

Отметим, 4-6 декабря Рудольф Джулиани встречался с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, депутатами Александром Дубинсиким и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, а также другими лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов"

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.