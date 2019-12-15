 Воин ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов наемников РФ в субботу на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 7:00 воскресенья.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.
"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.
Уже передали списочок наступних пунктів. Поспішають. До кінця березня треба встигнути.
Вы в 9.00, когда писали свой коммент не могли ее не заметить. Как Вы относитесь к ней?
Пайка от Вас я не заметил. Почему-то. Есть шанс исправиться.
Достала ваша пропаганда.
Тем более вы совсем не палитесь _ НА Украине.
Людина мала на увазі п(роклятая) або якось гостріше параша (рашка, мордор) ...
А ви Порошенка тулите.
Ото рівень і асоціації.
Светлая память погибшим и скорое выздоровление раненым.
СЛАВА УКРАИНЕ.
Молчание - убивает.
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства"?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
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На какого работает "рябая шапка"?
Каждый день напоминать "рябой шапке" и "бубочке".
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И после него пошло все так же - безнаказанно тренируются орки на наших воинах, второй день погибшие и раненные. Долго так не должно продолжаться!
Царствие Небесное погибшему, раненным - жить и выздороветь максимально...