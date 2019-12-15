EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
  2340  77
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8509) потери (1744) операция Объединенных сил (1891)

 Воин ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов наемников РФ в субботу на Донбассе, - штаб ООС

В течение субботы, 14 декабря, наемники российско-оккупационных войск 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще раз уже с начала текущих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 7:00 воскресенья.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов погибли на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3165426
 
 
 Топ комментарии
 
Царствие небесное парню.А теперь скажите - ка можно говорить о достигнутом прекращении огня когда такие потери?ЦИНИКИ и ЛЖЕЦЫ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще ні.
Уже передали списочок наступних пунктів. Поспішають. До кінця березня треба встигнути.
 показать весь комментарий
 
 
Нет сомнений, тройка даже успеет вынести приговор по делу Шеремета.
 показать весь комментарий
 
 
Надо успеть продать еще землю и свалить в Европу, Вот и спешат, без бабла не поедешь, а 73% пусть смотрят сказки в светлое будущее и сериалы Сваты
 показать весь комментарий
 
 
Опасаюсь что, продадут землю в розницу, потом еще раз оптом продадут путена,а потом путен зайдет и вернет свои деньги.Постраждают лохи,кто купил землю или у кого она была, жаль лохов
 показать весь комментарий
 
 
Только что какое то тело из Слуг урода на радио НВ в дискуссии с Гаем сказало, что не знает об обстрелах. Зебилы живут в другой стране, где нет пяти лет войны.
 показать весь комментарий
 
 
Чуть ниже в 8.16 старый форумчанин Люцифкр разместил картинку


Вы в 9.00, когда писали свой коммент не могли ее не заметить. Как Вы относитесь к ней?
Пайка от Вас я не заметил. Почему-то. Есть шанс исправиться.
 показать весь комментарий
 
 
Тут вопрос не рейтинга, а того, как украинское общество, и данный форум, как его часть, относится к России. И насколько действия Зеленского отвечают этому отношению.
 показать весь комментарий
 
 
Странно вот что вас тут на цензоре не банят.
Достала ваша пропаганда.
Тем более вы совсем не палитесь _ НА Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Царствие небесное парню.А теперь скажите - ка можно говорить о достигнутом прекращении огня когда такие потери?ЦИНИКИ и ЛЖЕЦЫ!
 показать весь комментарий
 
 
Они идут к своей цели продажа Украины парашостану, а какие задачи решают при достижении этой цели: это и деградация армии заметь восстановленной с нуля (Порошенко-Яценюк и волонтерским движением), понижение до нуля рейтинга волонтеров и АТОшников, несправедливые судилища за бабло и.т.д
 показать весь комментарий
 
 
при совку у книгах була мантра-фашиські окупанти, зараз вже інше-рашиські окупанти!! ото, історія змінюється... треба щоб у книжках таке було прописанно!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Що Ви несете Влад. Я теж ненавиджу Пе, але гинуть наші воїни із-за *****, радистів і лугандонців.
 показать весь комментарий
 
 
Ви вже зовсім звихнулися.
Людина мала на увазі п(роклятая) або якось гостріше параша (рашка, мордор) ...
А ви Порошенка тулите.
Ото рівень і асоціації.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко не святий, але він за Україну воював і воює, а зелень пузата здає Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не паРаша с ее войсками то наши выбили бы сепаров еще до осени 14-го.
 показать весь комментарий
 
 
если бы не РФ некого было бы выбивать в принципе.
 показать весь комментарий
 
 
Отключить им свет, воду и украинские пенсии, перекрыть российские гумкомвои и "шахтеров" сибирских - и выбивать то никого не придется, сами за гречку и сыр сдадутся, после того, как друг друга пережрут (частично).
 показать весь комментарий
 
 
Це точно, якщо раші не було б, то сепаров щеб до кінця року тоді б вибили!! смерть клятой расіянськой *********!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Як там Тарас Бульба казав - Ну що, допомогли тобі твої ляхи (кацапи з норманами)?
 показать весь комментарий
 
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним Воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да какие обстрелы,в Украине перемирие и все исполняют Минские соглашения.СУКИ.
Светлая память погибшим и скорое выздоровление раненым.
СЛАВА УКРАИНЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Что значит " вследствии обстрелов!? Правильно писать " несоблюдения режима прекращения огня". Непорядок! Хлебное перемирие, туды его в качель. Кстати, зебилы, кто сейчас барыжит на крови, если вна России показывают сериалы Зеленского? А арест с липецкой фабрики сняли?
 показать весь комментарий
 
 
Наш бубочка зустрівся з путіним, подивився в очі і настав мир і "брати " обнялись. Треба бути ідіотом,щоб в це вірити. Але я думаю,що він не ідіот--він ворог України і продажний ,як коломойському. так і путіну.
 показать весь комментарий
 
 
Дик Бак

Молчание - убивает.
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства"?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
@
 показать весь комментарий
 
 
Почему "рябая шапка" не открыл до сих пор уголовного дела против предполагаемых убийц Романа Беспалого?
На какого работает "рябая шапка"?
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день им напоминать о Романе Беспалом.
Каждый день напоминать "рябой шапке" и "бубочке".
 показать весь комментарий
 
 
это сводка оос, а минобороны заявляет "14.12.19 14:29Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны"-----бубочка дал команду скрывать потери-перемирие же!
 показать весь комментарий
 
 
Кто знает, чем ранение отличается от боевого травмирования и боевой травматической ампутации
 показать весь комментарий
 
 
формулировкой в сводке (если не брать мед. различия), которая выглядит по-мнению не воевавших ...приличнее....
 показать весь комментарий
 
Царство небесне, Слава герою... А в нас що снайперів нема? чи стріляти не чим?
 показать весь комментарий
 
 
В нас "просто треба перестати стріляти"
 показать весь комментарий
 
 
Штаб опору капітуляції, як наразі єдина об'єднавча сила має підготувати й розпочати процес усунення від влади ворога України зєлєнського та його поплічників і судити їх за статтею 111 державна зрада. Всі небайдужі мають долучатися. Як казав один класик, "Зволікання смерті подібне".
 показать весь комментарий
 
 
А сколько погибло и покалечено воинов безнаказанно от огня кацапов ради проведения пустопорожнего позорного "нормандского формата"!
И после него пошло все так же - безнаказанно тренируются орки на наших воинах, второй день погибшие и раненные. Долго так не должно продолжаться!
Царствие Небесное погибшему, раненным - жить и выздороветь максимально...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх