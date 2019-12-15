 Facebook в 2020 году запустит программу противодействия дезинформации в Украине, - менеджер по публичной политике Крук

Об этом, отвечая на вопрос журналиста "Детектор медиа", заявила менеджер по публичной политике в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам", - отметила Екатерина Крук.
По ее словам, у Facebook есть 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нету.
"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", - сказала Крук.
Проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно. Екатерина Крук отметила, что Facebook не вмешиваться в работу локальных фактчекеров.
Facebook также будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.
"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф", - отметила Екатерина Крук.
У них один бог - Мамона.
5(!) квартир "бубочки" в одном (!) городе сказали мне о "бубочке" все, седалище то у "бубочки" одно, и его на 5 толчков в одном городе одновременно не хватит.
Это просто мелкие рантье.
Просто мелкие гопники.
Просто мелкие гниды.
И их ненависть к таким людям, как Порошенко или Турчинов - это ненависть классовая.
В лагере презЕдента идет активное обсуждение того, как «приглушить» свободу слова. Сегодня издание «Детектор медиа» опубликовало полный текст законопроекта о медиа, с помощью которого действующая власть на полном серьезе собирается модерировать информационное пространство. Дьявол кроется в разделе «Ограничения, связанные с вооруженной агрессией». В связи с агрессией России наше информационное пространство нуждается в дополнительной защите со стороны государства. А точнее - со стороны власти, которая собирается закупать газ у этого самого агрессора и которая приглашает российских пропагандистов. Зачем? Вроде как украинские СМИ до сих пор как-то справлялись, и в своей массе по темникам Суркова не работали. Надо. Мы вас защитим.
......
Как? А мы запретим публиковать «дезинформацию», и даже хотим за это сажать. Ух ты. А кто же будет решать, что дезинформация, а что нет? Суд? Закон? Нет, решать будет наша Нацрада с помощью, уж извините, «органа общего регулирования», парткома, который будет выявлять дезинформаторов-врагов народа, и отправлять их на народный суд. Подпасть под действие закона может любая публикация, где содержится критика власти. Потому что вот как трактуется в законе понятие дезинформации, которую «запрещено распространять медиа»: «ложная или вводящая в заблуждение информация, которая распространялась намеренно и систематически с целью получения экономической или иной выгоды и причинения вреда публичным интересам, в частности общественному порядку, национальной безопасности, территориальной целостности, защите окружающей среды, охране общественного здоровья».
.....
То есть, например, даже статью, которую вы сейчас читаете, можно оценить как «угрожающую публичным интересам» и даже - «национальной безопасности», поскольку мы высказываем сомнения в искренности патриотизма президента и самостоятельности его действий.полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2176410842663855?__tn__=K-R
Министр говорит, что цена газа повысится, а допустим президент говорит, что понизится!
И кто кому предъяву бросит? Кто дезинформирует обЧество?
Мировое светило по Конституционному Праву, Портнов, прекрасно справится с поставленной задачей.
Что не сделает для сослуживцев "Портнов - уроженец города Луганска" (Википедия)
Пусть все его сотрудники в баночки пописяют (и начальник тоже)
Тогда мы и узнаем, что это было: трава, грибы или клей со стекломоем, после употребления которых Аваков записал еврея в "арийца, пропагандировавшего расовое превосходство".
Она Авакяну близкая.
"Шпили-вили"(С)