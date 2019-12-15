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Все про:Facebook (290) дезинформация (120) фейк (240) медиагигиена (8) Крук Екатерина (1)

 Facebook в 2020 году запустит программу противодействия дезинформации в Украине, - менеджер по публичной политике Крук

В первой половине 2020 года Facebook запустит в Украине фактчекинговую программу и будет обозначать потенциальные манипуляции в ленте новостей.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста "Детектор медиа", заявила менеджер по публичной политике в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам", - отметила Екатерина Крук.

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По ее словам, у Facebook есть 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нету.

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", - сказала Крук.

Проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно. Екатерина Крук отметила, что Facebook не вмешиваться в работу локальных фактчекеров.

Facebook также будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф", - отметила Екатерина Крук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165421
 
 
 Топ комментарии
 
кстати, насчет цензуры:
В лагере презЕдента идет активное обсуждение того, как «приглушить» свободу слова. Сегодня издание «Детектор медиа» опубликовало полный текст законопроекта о медиа, с помощью которого действующая власть на полном серьезе собирается модерировать информационное пространство. Дьявол кроется в разделе «Ограничения, связанные с вооруженной агрессией». В связи с агрессией России наше информационное пространство нуждается в дополнительной защите со стороны государства. А точнее - со стороны власти, которая собирается закупать газ у этого самого агрессора и которая приглашает российских пропагандистов. Зачем? Вроде как украинские СМИ до сих пор как-то справлялись, и в своей массе по темникам Суркова не работали. Надо. Мы вас защитим.
......
Как? А мы запретим публиковать «дезинформацию», и даже хотим за это сажать. Ух ты. А кто же будет решать, что дезинформация, а что нет? Суд? Закон? Нет, решать будет наша Нацрада с помощью, уж извините, «органа общего регулирования», парткома, который будет выявлять дезинформаторов-врагов народа, и отправлять их на народный суд. Подпасть под действие закона может любая публикация, где содержится критика власти. Потому что вот как трактуется в законе понятие дезинформации, которую «запрещено распространять медиа»: «ложная или вводящая в заблуждение информация, которая распространялась намеренно и систематически с целью получения экономической или иной выгоды и причинения вреда публичным интересам, в частности общественному порядку, национальной безопасности, территориальной целостности, защите окружающей среды, охране общественного здоровья».
.....
То есть, например, даже статью, которую вы сейчас читаете, можно оценить как «угрожающую публичным интересам» и даже - «национальной безопасности», поскольку мы высказываем сомнения в искренности патриотизма президента и самостоятельности его действий.полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2176410842663855?__tn__=K-R
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п.с. Фактически законопроект - это попытка запуска цензуры и репрессий в СМИ. Что, в свою очередь, говорит о том, что власть понимает, что ее действия будут вызывать критику общества. И что как раз эти действия, а не действия журналистов, возможно, и будут угрожать публичным интересам и национальной безопасности. И власть не хочет, чтобы общество об этом знало.И опять-таки, не хочется играть в конспирологию, но откуда родом этот протухший рецепт закручивания информационных гаек - Европа, США? Нет, это Восток, дело тонкое. ...Это затхлые подвалы рабского русского мира с 86% поддержки Путина и фабрикой телевизионной лжи. И поэтому очень интересно, кто внес споры плесени глубинных сурковских моделей в уши и мозги инициаторов украинского законопроекта о медиа?Проблема-то в том, что в 21 веке эти технологии в полной мере не работают у куда более ресурсных правителей, чем Зеленский. И поэтому даже в России многим известно, что «Путин вор» и «сказочный». И от этих попыток изобразить украинского Путина и Си Цзиньпина кто-то тяжело надорвется, а тема с введением цензуры закончится позорным провалом.
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Случайных людей в Квартале нет и быть не может.
У них один бог - Мамона.
5(!) квартир "бубочки" в одном (!) городе сказали мне о "бубочке" все, седалище то у "бубочки" одно, и его на 5 толчков в одном городе одновременно не хватит.
Это просто мелкие рантье.
Просто мелкие гопники.
Просто мелкие гниды.
И их ненависть к таким людям, как Порошенко или Турчинов - это ненависть классовая.
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ПейсБук будет переписывать новости, а педевикия историю. Ничего не напоминает? Ах да, и Гордон на Шустере требует как можно больше уличных камер установить!
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кстати, насчет цензуры:
В лагере презЕдента идет активное обсуждение того, как «приглушить» свободу слова. Сегодня издание «Детектор медиа» опубликовало полный текст законопроекта о медиа, с помощью которого действующая власть на полном серьезе собирается модерировать информационное пространство. Дьявол кроется в разделе «Ограничения, связанные с вооруженной агрессией». В связи с агрессией России наше информационное пространство нуждается в дополнительной защите со стороны государства. А точнее - со стороны власти, которая собирается закупать газ у этого самого агрессора и которая приглашает российских пропагандистов. Зачем? Вроде как украинские СМИ до сих пор как-то справлялись, и в своей массе по темникам Суркова не работали. Надо. Мы вас защитим.
......
Как? А мы запретим публиковать «дезинформацию», и даже хотим за это сажать. Ух ты. А кто же будет решать, что дезинформация, а что нет? Суд? Закон? Нет, решать будет наша Нацрада с помощью, уж извините, «органа общего регулирования», парткома, который будет выявлять дезинформаторов-врагов народа, и отправлять их на народный суд. Подпасть под действие закона может любая публикация, где содержится критика власти. Потому что вот как трактуется в законе понятие дезинформации, которую «запрещено распространять медиа»: «ложная или вводящая в заблуждение информация, которая распространялась намеренно и систематически с целью получения экономической или иной выгоды и причинения вреда публичным интересам, в частности общественному порядку, национальной безопасности, территориальной целостности, защите окружающей среды, охране общественного здоровья».
.....
То есть, например, даже статью, которую вы сейчас читаете, можно оценить как «угрожающую публичным интересам» и даже - «национальной безопасности», поскольку мы высказываем сомнения в искренности патриотизма президента и самостоятельности его действий.полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2176410842663855?__tn__=K-R
 показать весь комментарий
 
 
п.с. Фактически законопроект - это попытка запуска цензуры и репрессий в СМИ. Что, в свою очередь, говорит о том, что власть понимает, что ее действия будут вызывать критику общества. И что как раз эти действия, а не действия журналистов, возможно, и будут угрожать публичным интересам и национальной безопасности. И власть не хочет, чтобы общество об этом знало.И опять-таки, не хочется играть в конспирологию, но откуда родом этот протухший рецепт закручивания информационных гаек - Европа, США? Нет, это Восток, дело тонкое. ...Это затхлые подвалы рабского русского мира с 86% поддержки Путина и фабрикой телевизионной лжи. И поэтому очень интересно, кто внес споры плесени глубинных сурковских моделей в уши и мозги инициаторов украинского законопроекта о медиа?Проблема-то в том, что в 21 веке эти технологии в полной мере не работают у куда более ресурсных правителей, чем Зеленский. И поэтому даже в России многим известно, что «Путин вор» и «сказочный». И от этих попыток изобразить украинского Путина и Си Цзиньпина кто-то тяжело надорвется, а тема с введением цензуры закончится позорным провалом.
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Интересно.
Министр говорит, что цена газа повысится, а допустим президент говорит, что понизится!
И кто кому предъяву бросит? Кто дезинформирует обЧество?
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Да как нефиг делать.
Мировое светило по Конституционному Праву, Портнов, прекрасно справится с поставленной задачей.
Что не сделает для сослуживцев "Портнов - уроженец города Луганска" (Википедия)
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С ведомства Акакова начните.
Пусть все его сотрудники в баночки пописяют (и начальник тоже)
Тогда мы и узнаем, что это было: трава, грибы или клей со стекломоем, после употребления которых Аваков записал еврея в "арийца, пропагандировавшего расовое превосходство".
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Симонян скоро будет.
Она Авакяну близкая.
"Шпили-вили"(С)
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Русня обойдёт любую программу Цукенберга. Не зря их программисты и хакеры гребут всё золото на мировых чемпионатах.
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С кремлевскими фейко-говнометами бороться бесполезно.ИХНИГДЕнет.ИХТАМНЕТОВ ссср не было даже в Испании в 1936 году,когда заливали кровью Испанию.59 кремлевских шакалов рполучили за эти убийства ХЕРой саветскага дерьма
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В Фейсбуке цензура итак давно хуже чем в КНДР. Куда уж дальше.
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