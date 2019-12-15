 Facebook в 2020 году запустит программу противодействия дезинформации в Украине, - менеджер по публичной политике Крук

Об этом, отвечая на вопрос журналиста "Детектор медиа", заявила менеджер по публичной политике в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума "Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст", передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговыми организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам", - отметила Екатерина Крук.

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По ее словам, у Facebook есть 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нету.

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", - сказала Крук.

Проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно. Екатерина Крук отметила, что Facebook не вмешиваться в работу локальных фактчекеров.

Facebook также будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

"Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф", - отметила Екатерина Крук.

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