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Все про:Филарет (492) Епифаний (212) ПЦУ (504)

 Собор ПЦУ призвал патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции

В субботу, 14 декабря, прошел архиерейский собор Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Согласно сообщению на сайте ПЦУ, предстоятель митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), передает Цензор.НЕТ.

Также собравшиеся постановили "призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ-КП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний

Кроме того, принято решение "об изложении и утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемственность, в том числе относительно названий УПЦ-КП и УАПЦ".

Собор также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Напомним, в декабре синод УПЦ (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Также читайте: За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3165420
 
   
 Топ комментарии
 
Дедушка не сдавайся. Порох и молодые попы тебя кинули.)
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Нихрена себе, Серёжа, как сильно у тебя христианское всепрощение и смирение развито?

Ты б их поубивал, гадов таких, скажи ж?😂
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Так они язычники? Зевсу или Перуну поклоняются? Ясно-понятно.😉
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Нихрена себе, Серёжа, как сильно у тебя христианское всепрощение и смирение развито?

Ты б их поубивал, гадов таких, скажи ж?😂
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Господь все видит и поразит молнией. Только пока непонятно кого.
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Так они язычники? Зевсу или Перуну поклоняются? Ясно-понятно.😉
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Дедушка не сдавайся. Порох и молодые попы тебя кинули.)
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Дедушка столько сделал для ПЦУ, что никаких вопросов не было кого поставить патриархом. В каких дебрях ресторана нашли этого гражданина Епифана? (с) Почему кинули заслуженного деда? Почему легли под Константинополь так, как даже перед Масквой не лежали? Почему всё это второпях? Все знают прекрасно, и дед знает.
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Там где деньги правят балом, там где в людях видят только ходячие кошельки и рабов, примирения не бывает. Церкви превратились в коллекторные будки. Ряженые попы готовы жрать фекалии, лишь бы их карманы были набиты деньгами. А, например,секты и "духовные" центры типа "Слово жизни", "Возрождение","Движение веры" - вообще нельзя считать людьми.
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Маєте церкву,куди вже увійшли окремі єпіскопи УПЦ МП?Виходить Томос також їхній?От вам і легалізація МП.Такий цинізм вашої поросякомафії аж зашкалює!ПО КИДЬКИ рейдери ПЦУшники навіть вікову назву УПЦ майже вже цинічно вкрали у Філарета-закликають йти у МП-дадуть келію.Читайте,як рейдер каже,бо знає,що "чорт" криється в деталях,адже скрізь у світі є UOC тобто УПЦ і навіть в Томосі такої назви,як ПЦУ немає,бо не може церква Вселенського Патріарха бути церквою України-тому й бреше ПО КИДЬОК ,як і його ПО РОСЕНКО скрізь:«Ми працюємо над тим, щоб нашу Українську Православну Церкву, автокефалію, визнали інші помісні православні церкви. І сьогодні вже брали участь у Божественній літургії представники Елладської православної церкви, а також Архієрей, позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви у Фессалоніках, що засвідчує, що де-факто практично Елладська церква визнає автокефалію нашої УПЦ». Питання:"А чому не ПЦУ?
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ПЦУ,уе Порошенківська церква.Поця до чого доторкнеться,все перетворює у шакалад.
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Филарет - духовный лидер украинцев
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рассчитались на раз -два черти, которые еще недавно боготворили филарета (нормальному человеку, было ясно, что он тупой не только из за старости)
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Раньше было такое выражение-"Застав дурака богу молиться,в!н ! лоб роз!бье"
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Дедушке давно пора на покой и пенсию солидную.90 лет деду, а он все колотится,кстати уроженец Далбасса
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