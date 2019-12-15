 Собор ПЦУ призвал патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции

Согласно сообщению на сайте ПЦУ, предстоятель митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), передает Цензор.НЕТ.
Также собравшиеся постановили "призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ-КП".
Кроме того, принято решение "об изложении и утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемственность, в том числе относительно названий УПЦ-КП и УАПЦ".
Собор также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".
Напомним, в декабре синод УПЦ (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
Ты б их поубивал, гадов таких, скажи ж?😂