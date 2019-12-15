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Все про:Газ (9228) Нафтогаз (2817) Тарифы на газ (165) Витренко Юрий (92)

 Цена газа для населения вырастет из-за недостаточной собственной добычи, - Витренко

В январе оптовая цена на природный газ для населения составит 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Повышение связано с недостаточной собственной добычей газа.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не возросла, а снизилась бы", - написал он на своей странице в Facebook. Так он объяснил повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

По словам Витренко, при указанных условиях Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжать импортировать, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. "Вот так мы и расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - подытожил он.

Накануне "Нафтогаз Украины" сообщил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках положения о наложении специальных обязанностей (ПСО), составит 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12 процентов меньше, чем в январе 2019 года, отметили в "Нафтогазе" и напомнили, что с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

Однако, как сообщал "Нафтогаз" ранее, в декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составляет 4277 гривен за тысячу кубометров. Это на 13 процентов ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года.

Также читайте: Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель

Также в комментариях к своему посту в Facebook Витренко отметил, что с 2016 по 2018 год добыча газа была увеличена на около одного миллиарда кубометров в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3165419
 
 
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ЗЕбобики це мабуть знову кований заговор ПЕПо?
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Петики только засирают инет. Может, использовать их для увеличения добычи газа?
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Нет дорогой мой. Вы петиков засунули подальше и сказали что рулит теперь ЗЕ. Так что вперёд!
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Он негодования 73% дурников газом можно обеспечить всю Европу!☺️☺️☺️
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А если ще и показать ЗЕленим идиотам фото ПЕПо.. то от напора може рвануть Трубу...
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По воздушному шарику им выдать, как наполнят, пусть переходят к следующему! И вопрос добычи урегулируется.
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да кстати канал "Броварське" с Корчинским рассказал что нам втюхивают по немногу всякие гамняные ********** законы - что бы не образовать жосткий майдан ..... так по технологии делают лохами ....пока еще лохи есть ....а было их по статистике ....73 процента.. кому интересно - ссилка https://www.youtube.com/watch?v=fKQgrlLlALs
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Где газ по писят? Голобородько абисцял. Я пратестую!
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А может это повышение, связано с выплатой 13 зарплаты им и премии за успешное ограбление Украинцев?
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80 тысяч - это и есть 4тыс $ которые НеЗелох обещал врачам ...... сафпадения ???
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Ниит, подождите, шо за вранье? Бубачка жи обещала...
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Шантаж населення почався. Якщо хочете дешевий газ - тоді ми будемо купувати його у мишебратьєв.
Бубочка вас таки сдєлал.
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хммм...... почему зелёные в коментах молчат ??? нечем крыть свой скудный разум ??
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Ані нізналі що так будет!
Хоча Порох винават що не расказаз какое же падло єтат ЗЕ!😁😁😁
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ЗЕ дурники! Где ваші анальні стони про ЗЛАЧІННУ ВЛАДУ? ПРО МАРАДЕРСТВО?
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Как так? Неделю назад бубочка пообещал зетерпилам цену на газ почти в 2раза меньше,а тут такое. Много не переживут.😁
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Барига мародёр, аа... Ротердам +++, тарифный генацид населения!!! ЗЕбубачку выберем он снизит злочынные незаконные тарифы бариги мародёра!!!
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