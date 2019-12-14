 Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове

Об этом сообщает в Facebook композитор Борис Севастьянов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это будет концерт ради справедливости. И персонально за Андрея, которого музыканты-волонтеры знают не первый год.
И еще против фальсификаций. Это "искусство" наши прокуроры и полицейские, как показывает опыт, освоили блестяще", - отмечает музыкант.
"Приходите поддержать и послушать замечательную музыку во вторник, 17.12.2019 в 19:00 через дорогу от Управления национальной полиции в Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Жен Мироносиц, 5", - говорится в сообщении на странице "Інфоцентр Євро Харків".
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Ты Украину к своим лже-патриотам не притягивай. Понял?»
Момент істини.
Нє?
Україна це Армія. Віра. Мова.
Так?
Воин
Войска
Вазелинового
Хто не вірив в це ,почав сумніватись,а хто сумнівався тепер повірив,що це правда.
Зінкевич каже, що дугарь була в госпіталі і не могла навіть вийти з нього,але адвокат каже,шо вона була в цей час за кордоном,і тут же виявляєтся,шо закордоний паспорт вона отримала тільки в 2018 році.От одне цікаво, мені як людині яка ще сумніваєтся,ви все це робите,щоб я повірив,що все правда
Яна Зінкевич каже
Сторона защиты утверждает, что 13 июля, за неделю до совершения преступления, Яна Дугарь была за границей на военных учениях в Румынии, когда некое лицо, по версии следствия, делало снимки видеокамер неподалеку от места взрыва машины Шеремета. Адвокаты назвали это железным «алиби», сообщил журналист НВ Дмитрий Бобрицкий.
в качестве каких доказательств следствие сопоставило две фотографии. одна была якобы сделана в 2016 году, вторая в 2019
так вот в 2016 Дугарь была в АТО и об этом говорит Зинкевич
а в 2016 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
хватит читать всяких журнашлюх. напряги остатки мозгов и почитай первоисточники
а в 2019 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
когда вы уроды поймете - я крайне редко пишу что то что не смогу подтвердить
Адвокат Николай Ореховский во время заседания Печерского районного суда относительно избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь заявил, что у стороны защиты есть доказательства, опровергающие причастность Яны к делу об убийстве Шеремета.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
"Хочу обратить внимание на экспертизу, которая проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портерная экспертиза. На ней зафиксирована молодая женщина. Я подозреваю, что сторона обвинения хочет подтвердить причастность Яны Дугарь к слежке, до совершения этого преступления. Сравнивались видео с камер, которые собрала сторона обвинения. Видео зафиксировано 18 июля 2016 года и 15 июля этого же года. Другая видеозапись, с которым сравнивают и сопоставляют личность, была зафиксирована уже 11 июля 2019 года… Сравнив лица, зафиксированные в июле 2016 года и 2019 года, эксперты делают вывод, что эти признаки принадлежат одному и тому же лицу. Насколько понимаю, это единственное доказательство, каким образом можно к этому делу привлечь Яну Дугарь",- отметил Николай Ореховский.
Вместе с тем, он заявил, что суду были предоставлены документы, подтверждающие, что в тот момент, когда было зафиксировано на видео данное лицо, Яна Дугарь была за границей.
"Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна была по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт и все отметки. Это подтверждают билеты на авиапереезд. Подтверждают, что она уехала из страны 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии, она была на территории Италии. В тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты, подставили и будут утверждать, что оно принадлежит Яне, оно опровергает полностью",- заявил в суде адвокат Ореховский.
мне насрать что написал журнашлюх. я слышал в прямом эфире что и как говорилось
Не сци.
Riffmaster - Riffmaster Tony (з перших)