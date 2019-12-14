 Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове

Об этом сообщает в Facebook композитор Борис Севастьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет концерт ради справедливости. И персонально за Андрея, которого музыканты-волонтеры знают не первый год.

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И еще против фальсификаций. Это "искусство" наши прокуроры и полицейские, как показывает опыт, освоили блестяще", - отмечает музыкант.





"Приходите поддержать и послушать замечательную музыку во вторник, 17.12.2019 в 19:00 через дорогу от Управления национальной полиции в Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Жен Мироносиц, 5", - говорится в сообщении на странице "Інфоцентр Євро Харків".

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".