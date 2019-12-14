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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове

Во вторник, 17 декабря, в Харькове напротив облуправления Полиции пройдет концерт.

Об этом сообщает в Facebook композитор Борис Севастьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет концерт ради справедливости. И персонально за Андрея, которого музыканты-волонтеры знают не первый год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета

И еще против фальсификаций. Это "искусство" наши прокуроры и полицейские, как показывает опыт, освоили блестяще", - отмечает музыкант.

Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове 01
Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове 02

"Приходите поддержать и послушать замечательную музыку во вторник, 17.12.2019 в 19:00 через дорогу от Управления национальной полиции в Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Жен Мироносиц, 5", - говорится в сообщении на странице "Інфоцентр Євро Харків".

Также читайте: Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко

Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове 03

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165418
 
   
 Топ комментарии
 
Пережил багато вождів,і Совецкіх,і Незалежних. З усією відповідальністю стверджую-такого мерзенного виродка ,який зараз панує і кривляється у владі, не бачила ніколи. Кретинізм і підлість, невдячність і продажність
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Да сегодня по зомбоящику вообще волну погнали на добровольцев и волонтеров. Они уже и эскадроны смерти Порошенко и тп. Просто в шоке от того сколько дерьма фонтаном поперло....
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вот ты например тоже притрушеный. как определил? очень просто - по нику
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Впн и откровенный стеб никто не отменял. Как еще определить?
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Короче ответа не будет, потому-что его попросту нет.
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а я тебе обещал вечер вопросов и ответов? ты ничего не попутал?
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Уже ночь, хочешь молчать молчи нафига только отвечаешь не могу понять?
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вот вот... вот поэтому я редко когда ошибаюсь в определении зебилов и кацапов
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Потому-что ночь или просто пишешь что непопадя?
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потому что ты ведешь себя очень типично
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«Американский Гражданин

Ты Украину к своим лже-патриотам не притягивай. Понял?»

Момент істини.
Нє?
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Хз. Может они заодно с властью откуда мне знать? Я их не знаю, песни подобнве не слушаю и если б не это шоу вообще бы не знал.
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Добре. Есперимент круціс.
Україна це Армія. Віра. Мова.


Так?
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Просить бан не в моем стиле, сам найдешь. Ты болен... ладно пошел...
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Можна порохоботам казати сміливо по цій справі дякуємо.
Хто не вірив в це ,почав сумніватись,а хто сумнівався тепер повірив,що це правда.
Зінкевич каже, що дугарь була в госпіталі і не могла навіть вийти з нього,але адвокат каже,шо вона була в цей час за кордоном,і тут же виявляєтся,шо закордоний паспорт вона отримала тільки в 2018 році.От одне цікаво, мені як людині яка ще сумніваєтся,ви все це робите,щоб я повірив,що все правда
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просто ты дебил который не в состоянии внимательно почитать или послушать то что говорят Зинкевич и адвокаты. это нормально для зебаранов. ты не одинокий *********.
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Ану ти послухай і виявится як завжди було,шо дебіл саме ти

Яна Зінкевич каже

Сторона защиты утверждает, что 13 июля, за неделю до совершения преступления, Яна Дугарь была за границей на военных учениях в Румынии, когда некое лицо, по версии следствия, делало снимки видеокамер неподалеку от места взрыва машины Шеремета. Адвокаты назвали это железным «алиби», сообщил журналист НВ Дмитрий Бобрицкий.
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для тебя баран рассказываю
в качестве каких доказательств следствие сопоставило две фотографии. одна была якобы сделана в 2016 году, вторая в 2019
так вот в 2016 Дугарь была в АТО и об этом говорит Зинкевич
а в 2016 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
хватит читать всяких журнашлюх. напряги остатки мозгов и почитай первоисточники
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поправка
а в 2019 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
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Шо ти петляєш та викручуєшся,тобі ж написали,шо сказав адвокат,до чого там 2019,просто признай як було завжди,шо ти дебіл
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мне насрать что написал журнашлюх. я слышал в прямом эфире что и как говорилось
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Або признай,шо дебіл,або ніколи не лізь куди тебе не просять,я ж тебе завжди мокав і ти це визнавав. Краще свою думку як експерда криміналіста скажи,чи ти все таки інспектор ДСО.
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читай ниже зебаран. читай и обтекай. ты опять обосрался как обычно

когда вы уроды поймете - я крайне редко пишу что то что не смогу подтвердить
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на баран читай

Адвокат Николай Ореховский во время заседания Печерского районного суда относительно избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь заявил, что у стороны защиты есть доказательства, опровергающие причастность Яны к делу об убийстве Шеремета.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
"Хочу обратить внимание на экспертизу, которая проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портерная экспертиза. На ней зафиксирована молодая женщина. Я подозреваю, что сторона обвинения хочет подтвердить причастность Яны Дугарь к слежке, до совершения этого преступления. Сравнивались видео с камер, которые собрала сторона обвинения. Видео зафиксировано 18 июля 2016 года и 15 июля этого же года. Другая видеозапись, с которым сравнивают и сопоставляют личность, была зафиксирована уже 11 июля 2019 года… Сравнив лица, зафиксированные в июле 2016 года и 2019 года, эксперты делают вывод, что эти признаки принадлежат одному и тому же лицу. Насколько понимаю, это единственное доказательство, каким образом можно к этому делу привлечь Яну Дугарь",- отметил Николай Ореховский.
Вместе с тем, он заявил, что суду были предоставлены документы, подтверждающие, что в тот момент, когда было зафиксировано на видео данное лицо, Яна Дугарь была за границей.
"Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна была по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт и все отметки. Это подтверждают билеты на авиапереезд. Подтверждают, что она уехала из страны 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии, она была на территории Италии. В тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты, подставили и будут утверждать, что оно принадлежит Яне, оно опровергает полностью",- заявил в суде адвокат Ореховский.
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Стрелок
мне насрать что написал журнашлюх. я слышал в прямом эфире что и как говорилось
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дебилко. это прямая речь адвоката. будь ты чуть умнее ты бы прошел на страничку канала и посмотрел ВИДОЗАПИСЬ из зала суда где адвокат это говорит. но ты же зебил. ты необучаем
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Ты типичный ЗЕбил, это определяеца моментально по тексту. Такой классический малоросский зритель Скотов по Г+Г..
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Ну я ж мовчу,шо ти тіпічна труханівська перхоть яка за гроші пороха здатна все
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Да уже все поняли шо Порошенко вам ЗЕбилам будет срать в штаны все 5 лет, и вы будете всё на него валить. Побьед то у ЗЕсепар команды нет никаких..одна болтовня и обещания, вот и остаёца вам только про Петю и папЭредников визжать. И чем сильней будет обсераца ваш ЗЕкловун, тем сильней вы будет визжать про Петю...
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Ну ты зедебил! Послушай что тебе говорит умный порохоскот! Они просто так мычать не будут!
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Интересно, а скидки на билеты для порохоботов будут, или как всегда - обдирут как липу... Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові - Цензор.НЕТ 787
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Скинутся на троих? А закуска будет или как всегда, занюхают рукавом! Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові - Цензор.НЕТ 6380
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кто про что, а винторогая мокша сразу про бухло и закуску...
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Українці тим і відрізняються від кацапів, що у них вистачає, і на пристойну випивку, і на пристойну закуску.
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Винторогий сепарок это ваша кодла ЗЕбилов прокацапских тут больше всех истерит..ты козломордый и твои подельники
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Самое интересное кто заказчик преступления = Вариантов несколько - или один П или другой П ?
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Каждый атошник думает его не тронет сепарская власть Украины, где каждый второй во власти это агент ФСБ
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Волосатым неформалам лишь бы потусоваться и травку покурить , а написали что какая то акция .
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Не люблю Зелинского,но это уже перебор.Задаййте себе вопрос:а если эти ребята действительно убили Шеремета?
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Так это ты его убил, мне показали . Ты убийца Шеремета.
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Этот фашиствующий Зеленский всех до цугундера доведет!
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Наблюдая за фейсбуком последние дни после этого брифинга, заметил не слабое такое нарастание негативных настроений, это не то что было до этого, и это не порохоботы в обычном понимании. Это люди с критическим мышлением, это известные люди, это лидеры мнений. Где вырисовывается основной месседж что революция достоинства по факту была проиграна старой системе. То что имеем сейчас это последствия бездействие за прошлые 5 лет. После этого брифинга и вчерашнего судилища самому стало противно. Так противно ещё не было с времен майдана когда беркут избивал людей, когда людей судили по выдуманным обвинениям. Даже если окажется что эти люди действительно виновные, в чём я пока сомневаюсь, отвращение от этого всего равно меньше не станет. То как это всё подали на этом брифинге, как манипулировали общественным мнением, как наплевали на конституционные права людей.
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когда был генплокулол подобные брифинги отвращения не вызывали? Постоянно были! А потом через некоторое время пшик и ни-я! Ах как помпезно задерживали Ежова! и ни-уя )) список огромный!! От этого отвращение!
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Ерунда .В Украине не демократия а кая то анархия - У кого есть деньги тотт не сидит , даже если на горячем попался .Нужно закручивать гайки .
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