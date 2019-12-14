 Двое мужчин провалились под лед на Киевщине, спасти их не удалось, - ГСЧС

В субботу, 14 декабря, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Нацполиции о необходимости помочь в поиске двух мужчин, которые провалились под лед на озере в селе Хотяновка.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на место вызова направили водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород.
Водолазы провели поисковые работы и вытащили тела двух мужчин на берег.
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- либо решили отрезветь
- либо рыбачить пошли
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