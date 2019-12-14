 Двое мужчин провалились под лед на Киевщине, спасти их не удалось, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на место вызова направили водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород.

Водолазы провели поисковые работы и вытащили тела двух мужчин на берег.

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