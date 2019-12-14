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 Двое мужчин провалились под лед на Киевщине, спасти их не удалось, - ГСЧС

В субботу, 14 декабря, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Нацполиции о необходимости помочь в поиске двух мужчин, которые провалились под лед на озере в селе Хотяновка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на место вызова направили водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород.

Водолазы провели поисковые работы и вытащили тела двух мужчин на берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3165417
 
 
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Зебіли замість купити рибку в маркеті вирішили зловити її в радіоактивний водичці.
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Вибачаюся, але іти на лід зараз- це повний ідіотизм.
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Рыбаки зимние....такие ещё себе две тычки через шею на шнурок вешают...по человечески конечно жалко,но чем же ты **** думал.
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Действительно странно как-то:
- либо решили отрезветь
- либо рыбачить пошли
- либо с тёщей поссорились и она их как щенят
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