 Белый дом сократил количество чиновников, которым разрешено присутствовать при телефонных разговорах Трампа, - CNN

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить утечку информации, поскольку разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля был обнародован и стал центральным элементом расследования относительно импичмента Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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Теперь находиться рядом с президентом США во время его разговоров с иностранными лидерами, а также иметь доступ к стенограммам этих разговоров могут только избранные им чиновники. В этот список входят, в частности, советник по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малван и его заместитель Роб Блэр.

Ранее слушать телефонные разговоры с иностранными лидерами было разрешено гораздо большему количеству чиновников, в частности, советникам президента, которые имеют специальные знания о странах, с лидерами которых общается президент, или должностным лицам, которые специализируются на вопросах, обсуждаемых во время разговора.

Еще один собеседник CNN в шутку назвал введенные изменения "правилом Виндмана". Такое название он дал им в честь сотрудника Совета национальной безопасности, подполковника Александера Виндмана, который присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля и выступал свидетелем в ходе расследования в Конгрессе относительно импичмента Трампа.

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Напомним, 10 декабря демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.