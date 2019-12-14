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 Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета

Каждый имеет неоспоримое право на достоинство и уважение, что обеспечивается путем пользования всеми правами человека и защищается верховенством права. В том числе подозреваемый в совершении преступления человек.

Об этом напомнила в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

Она сравнила процесс над подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета с "показательными судами" времен СССР.

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"Это были открытые судебные процессы, в которых ответчик уже был признан виновным, а заседание проводилось с целью объявления обвинения и приговора. Такие "судебные процессы" не имели ничего общего с осуществлением правосудия, имели пропагандистский характер с целью избавиться от потенциальных соперников, дискредитировать "неудобных" людей, а также создать негативный образ обвиняемых и целых групп населения", - отметила экс-министр.

По ее мнению, "когда президент, министр внутренних дел и генеральный прокурор участвуют в таких шоу", они больше похожи на "шефов средневековых кланов с шаманами-судьями".

"Это далеко от правосудия в правовом европейском государстве. Это похоже на насильственный способ формировать ошибочное мнение общества и маргинализировать конкретные группы. Это прямая атака на верховенство права и закона. Хуже всего то, что они разрушают веру в государство. Каждый имеет неоспоримое право на достоинство и уважение, что обеспечивается путем пользование всеми правами человека и защищается верховенством права. Это базовое право каждого человека. В том числе, человека, которого подозревают в совершении преступления", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила о правах обвиняемых в совершении преступления, среди которых - право считаться невиновным, пока вина не будет установлена ​​справедливым судом (презумпция невиновности), право на эффективную защиту, доступ к адвокату и другой помощи, право не свидетельствовать против себя, право на сохранение беспристрастности и прозрачности следствия, отсутствие дискриминации и сохранения достоинства человека.

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Если эти права нарушены - пишет экс-министр - "это может стать причиной дискредитации прав человека, ставит под сомнение справедливость правоохранительной и судебной систем и несет большие репутационные риски как для подозреваемых, так и для тех, кто осуществляет следствие и правосудие таким образом".

"В Украине серьезные преступления, резонансные дела и их расследования чаще всего выглядят, как шоу, а не справедливое совершения правосудия. Очень часто в таких делах создается мощный медийный повод для информационных атак, подкрепленный рядом нарушений прав человека. Любое следствие и суд, которые руководствуются не верховенством права, а политическими мотивами, не могут быть справедливыми.

В ст. 62 Конституции Украины, и во многих международных документах гарантирован принцип презумпции невиновности. Речь идет о том, что человек не может быть обвинен в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке. Любые заявления, что человек является "виновным" или "преступником" до того, как приговор вступит в силу - грубое нарушение принципа презумпции невиновности", - сообщила Супрун.

В качестве примера бывшая чиновница привела дела Европейского суда по правам человека Allenet de Ribemont против Франции и Лолова и других против Болгарии.

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"В обоих делах признано нарушение принципа презумпции невиновности из-за заявлений представителей власти по конкретным делам до вынесения приговора. Главное - пока вина не доказана, ни суд, ни представители власти не могут называть человека виновным или распространять месседжи "об успешности дела".

Публичные обвинения без соблюдения норм права и уважения чести и достоинства человека - имитация правосудия и распространенная схема для разрушения репутации и имиджа как отдельных людей, так и целых социальных групп", - подчеркивает Супрун. По ее мнению, все это "ярко демонстрирует отсутствие верховенства права в Украине и желание осуществлять правосудие с максимально резонансными медийными последствиями, а не наказание действительно виновных в совершении преступления".

"Пока назначения генерального прокурора происходят по клановой системе а-ля "100% мой человек", до тех пор у нас правовая и судебная система не будет шанс независимо развиваться. А без решительных изменений в этой сфере мы все в опасности.

Реальные социологические исследования показывают, что общество не доверяет правоохранительной и судебной систем. Им доверяют лишь 14-15% граждан. Вместо того, чтобы в студии Шустера опрашивать людей в зале и использовать результаты таких опросов как убедительный аргумент, медиа должны использовать нормальную социологию. Но это было бы возможным, если бы целью было показать правду, а не сформировать нужный образ.

Призываю всех внимательно следить за процессом по делу Шеремета. Внимание общественности, беспристрастных активистов и людей, борющихся за соблюдение прав и свобод, чести и достоинства, в таких условиях выглядит единственным способом достичь реальной справедливости", - резюмирует бывший министр.

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Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета 01

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Источник: https://censor.net.ua/n3165411
 
   
 Топ комментарии
 








Serendipity.ua

@Blonde75819970

·18 мин
На рос.каналах экстаз от того,что делает Аваков. Все в один голос радуются,что Аваков помог доказать,что в преступлениях,включая дело Шеремета,нет следа фсб,а все совершают укр.военные, которые устроили гражданскую войну в Украине. Все идет по сценарию...
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Россия похвалила Авакова за дело Шеремета. "Наш Арсенчик!" Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7453

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Росія в екстазі від свого агента Авакова, який довів, що не Росія винна у війні, а нацики ! Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7453
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Портнов, Богдан та Єрмак використали цю справу для дискредитації АТОшників та волонтерів, плюс як димову завісу для змін в Конституції.
А на Зеленського у мене зла немає. У нього розумовий розвиток шестирічної дитини.
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А чего ты семейного так далеко себе выбрал?
он наверное лучше чем тот который рядом... да?
а выбрать ты смог благодаря Супрун...а то так бы и ходил к терапевту неучу... но близко и рядом...
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мой терапевт был гуд. он и мой семейный. только принимает там где смог место найти.
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Это как ? Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9390 Терапевта, после переименования, выгнали из кабинета ?
Жги, Лахта ! Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 4120
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Ложь разедает любое лбщество. Кончайте орать и оскорблять полицейских и прокурорських. От их роботи зависит степень лжи или правди.
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Прокурорские, сажающие патриотов по липовым "делам", и "не замечающие" привезённых из плена солдат с вырезанными органами, работают явно не на Украину. А на кого - покажет следствие, после падения нынешнего режима.
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Я помню как они из участков выехать по полгода боялись после Майдана. А теперь делают вид, что храбрецы. Где же вы храбрецы были, когда был беспредел Януковича? Может вы не храбрецы, а подлецы?
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Ну вот мы видели два дня подряд лжи от полицейских и прокурорских. Кто они по вашему - преступники или кто?
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Это понятно любому. И Шустер, который выпустил эту фигню в Эфир настоящий пропагандон не лучше Киселева.
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Коломойський оголосив ціну продажу України - 100млрд. доларів.
Мабуть кацапи погодилися, і тепер треба прибрати всіх хто може завадити отримати гроші та поділити їх.
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Е-е-е-е-е, пані Супрун ! Кому ви це пояснюєте ? Совкам ? Бикам з 90-х ? Молодим жадібним жлобам ?
А вообщє тут соціонал- націст з ОПЗЖ Ківа зробив заяву по справі Шеремета від імені партії ! Це ШЕДЕВРАЛЬНО-СЄНСАЦІЙНО !!! :https://www.facebook.com/donikroman/videos/451934729038479/
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Отличное видео. Кива прав на 1000%. Власть Порошенко - позорное криминальное бесчеловечное украинофобское исчадие ада. Место Порошенко и его преданных бешеных псов - плебеев в тюрьме пожизненно!! Во - первых, в колонии строгого режима для пожизненно осужденных Порошенко и Ко сохранят свои жизни и во-вторых, там безопасно, спокойно, тихо, уютно, комфортно, охрана, все по расписанию и никого подло убить больше не удастся.
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Нє.Ну Ківі простітєльно-він обдований,і справки по шизофренії є https://www.dsnews.ua/politics/kaplin-pokazal-dokazatelstva-shizofrenii-kivy-12082017221700
До того ж він залишається (як і Білєцкій) підполковником поліції-що ж незрозумілого ? А от що з вами,звідки готовність іти за черговим придурком ?
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пілять...одразу таким екскортом:зєлєбєнєцуцик, рюкзаков, рябошапка...- "судді", що вже одразу винесли вирок тим, хто правим яйцем чи лівим мізинцем на нозі чимось нагадує їм осіб з відеозаписів...Це взагалі повне лайно і поховання правосуддя в Україні...Внаглу...перед людьми молоти просто припущення, але виставляючи це як приклад "сумлінної!" справи органів та самого цього криворізького х8йльонка...Яким хріном воно взагалі туди втаскалося? президент(хоча, який з нього през???) припхався на пресконференцію, та ще й термінову...Воїни гинуть,- воно ані пари з вуст слів співчуття...а тут "прєступлєніє вєка" розкрили...Які вони огидно-падлючі ...оці "ізбраннікі" сатанинського шабашу в Україні..
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на горе всім нав'язали цього бєніного наркомана...якщо ти це ще не вкурило,- то скоро прозрієш..В мене одне бажання,- щоб ті, хто обирали гравця піпєткою на роялі, наркомана, сцикла, парашинського блазня, брехуна з манькою величі, диктатора.- відповідали за зраду України разом з віртуальним галабародком...але наяву!!!
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О, кацапи цю картинку ще два роки тому почали постити, а зебіли уже рік як постять.
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Ти вважаєш, що uyt Nik зебіл? Ну, все може бути...
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Когда при пете это было,чего молчалала правдолюбка?
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Ну так зараз вже проголосували за справедливість і свободу, народовладдя, маєж бути не так як раніше.
А що там з рюкзаками???
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- Минутка гадания на дыме от костров.
Складывается впечатление, что говоря об угрозах, исходящих от возможных массовых протестов, Зекоманда делает всё, чтоб они таки состоялись.
И делает максимально активно. Просто вытаскивает на них, последовательно и с тщанием харкая в лицо уже не только ветеранам, а и просто умеренным людям, желающим строить в Украине не КВН-путинизм, а здоровое, модернизированное государство.

Вспоминается аналогия с законами регионалов от 16.01.2014 - уже затихающий Майдан активировали абсолютно провокационными решениями.
А не выполняет ли часть новой команды те же задачи Кремля, что и Янукович?
А именно: создание условий для новых территориальных приобретений Кремля.
Особенно, если вспомнить, что Портнов, Медведчук и Хорошковский в Киеве, и эта аналогия начинает выглядеть не такой уж фантастической.
Володимир Зеленський.
Вы хороший парень в очень плохой кампании.
Но Вы хороший парень со сверхполномочиями (пока).
Отмежуйтесь от Анти-Майдана, пока не стало поздно.
То, что они играют нас, нам привычно, мы справимся.
Но они ведь и Вас играют - в первую очередь.
А когда Вы это поймёте:
а) может быть поздно;
б) к кому обратитесь за спасением, когда эти парни, начнут Вас окончательно лишать не только сверх-, но и просто полномочий?..
Спасая себя и державу, Вам придётся уходить под защиту этих самых ветеранов и умеренных.
Думай.Те.
И быстрее.
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ну как же без великого юриста всех времён Супрун? Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 1795
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Право, репутація. Ви це про рюкзакова? Насправді?!
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О Вторая подозреваемая на организацию нашлась помимо Пети
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если второго в бабу приодеть шо получится?
Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5315

Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9811
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на Бунша нашега пахож)
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А что санитарка еще не дома?
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...и многие ходили на ее могилку...
но не к ней...
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Ще й Супрун юридичні поради дає. Охорону здоров'я вона вже реформувала...
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А шо она не правильно написала? Или тебе зебобику все равно. лишь бы погавкать?
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недопоставила она вакцин - особенно на западные территории ! )) Срагули теперь стали петямутантами противо НАТОвскими )))
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Аваков і силовим органам України НЕ ВІРЮ. Це заказуха ФСБ.
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Это не ФСБ. Это наши прислужники власти, угадывают шо хочет Клован со Бурятом.
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Те що сказала пані супрун зелохам не підсилу зрозуміти, пора їх на Ростов пакуавти.
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да, у нас так...., если президент страны присоединяется к пресс-конференции силовиков и говорит - да молодцы, раскрыли, теперь остается найти заказчиков..., фсе, сядут все..., выбора нет...., а вы - права человека, права человека..., правами у нас обладает очень ограниченное количество граждан...
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Уляна, иди свиням прививки делай, в политике тупорылым нечего делать.
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Вот и реформированное паном Порошенко суды в действии
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Предур ти читав , що там написано, ти дебіл там же написано саме для тебе, щоб ти баран міг піти в суд та довести свою правоту, а не коли вже все було давно вирішено.
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Молодчина, все розклала по полочкам, все вірно написано це і є європейський рівень мислення і правосуддя.
А деяке бидло , ще совком живе, от того і не може Україна позбавитися від цього совкового правосуддя та іншого лайна.
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Йде дискредитація агентурою ФСБ - Аваковим добровольчого, патріотичного руху в Україні. Тепер у війні будуть винні патріоти України, добровольці і ветерани АТО, а не Росія. Аваков прекрасно виконує свою роль!
Плюс замилюють очі під час надання особливого статусу і автономії для ОРДЛО !
Аваков підтвердив, що в Україні громадянська війна, росія невинна, а ветерани АТО вбивці невинних ополченців, які захищаються і весь бєзпрєдєл в Україні від ветеранів АТО ! Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 3790
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хм, складывается картина. Супрун, Сенцов и группа прочих петровоздыхателей резко активизировались. Хряк использует своих шестерок в любой ситуации чтобы обрести власть и к минимуму сократить потери активов.
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так мы их пошлем в Вену.. а если Вена далеко то в Зажопинск.. Ну, если им Вена далеко)
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я б вашому батьку пєндєля би дав. устроіш авдієнццію?
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Колись в Україні було правосуддя🤔
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Не справилась она с медициной точнее мало вирусо-вакцин поставила - решила в юриспруденции блеснуть )))
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Все эти ребята и учавствовали в убийстве Шеремета . теперь нужно идти дальше на заказчиков .или они сами по себе ( обсуждение пальнуть по Киеву с Града ) . Сектанты хватит выть , везде люди разные.
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Зебобики, вот как вы думаете, дотянет ваш Кловун хоть до одного года в кресле? Или побьет рекорд Федрыча? Тока рекорд придется бить где-то под Кривым Рогом. До Ростова не добежит. Ножки маленькие.
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Вата так активується коли мова йде про права людини, про чесне незалежне європейське правосуддя, про свободу в Україні, про гідність будь якої людини....
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ну вот шо ви плачете.. було 5 років стати великими.. стали зубожілими.. хто гавно? а я знаю
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Тому що такі я не лохи правлять країною))) а інші вибирають....
Давно тут срав про рюкзаки???
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Тепер знайдуть його старі коментарі та впаяють 10 років без права переписки🤢
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Стоит Уляне пукнуть - дякулы тут же приходят в восторг.
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Все помнят рейтинг доверия украинцев?
Волонтеры, ветераны, Армия, церковь.

Именно в таком порядке будут уничтожать это доверие.

Что делать? Не сцать. Объединяться. Держаться рядом.
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Держитесь! Удачи и скорого превращения в черную дыру!
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Уляна має рацію.Зараз у нас повернувся період "середньовіччя" де головний суддя король.Те що зробив Зеленський це тиск на суд,за таке у США стовідсотковий імпічмент.
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Последняя была инфа, что в Панаме была министром...
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Вскрываются консервы - то кричали все, в том числе и порохоботы, что надо найти и наказать по всей строгости закона убийц Шеремета, а тут вдруг оказывается, что не все рады, что убийц нашли! Что случилось? Не думали, что найдут? Еще и возмущаются! Звиняйте, порохоботы, поймали того, кто это сделал! А суд установит вину! Невиновного отпустим, а виновного - накажем! Третьего не дано!
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Пам'ятаєте приказку - "поки сонце зійде роса очі виїсть"?
А фразу з гімну "згинуть наші вороженьки як роса на сонці"?

Священний обовязок кожного українця всіляко сприяти загибелі ворогів України! - авакових, зєлєнських, гордонів и всіляких шустерів, шифманів, шефірів і рєзніків - витягуючи на Світ Божий їх брехню, пдлість і покруцтво...


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Ударься, лучше, головой об стену - больше пользы будет!
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Да бросте пани Супрун, у нас только тем и занимаются что лепят друг другу ярлыки, и предьявляют обвинения, и без суда и следствия. Этим занимаются и правые и левые. А насчет дела Шеремета, общество требовало отчета от органов и власти, ну вот они и отчитались. Просто отчет не всем понравился, ни к чему приплетать времена товарища Сталина.
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