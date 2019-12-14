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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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Все про:Крым (22182) нормандская четверка (1032) Резников (8)

 "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма

Нормандский формат и переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске изначально не предполали обсуждения вопроса оккупации Крыма. Кроме того, представители России категорически отказываются говорить на эту тему.

Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, представитель Украины в подгруппе ТКГ Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. И трехсторонняя контактная группа в Минске не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", – сказал Резников.

По его словам, если бы он поставил себя на место главного переговорщика страны, то есть президента Украины Владимира Зеленского, смотрел бы на приоритеты.

"Сегодня приоритеты, на мой взгляд, – жизни людей. На Донбассе люди гибнут, в Крыму нет", – отметил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Он подчеркнул, что на саммите в Париже упоминались находящиеся в Крыму политзаключенные.

"Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в не подконтрольном Украине Крыму и в РФ", – объяснил представитель Украины в подгруппе ТКГ.

Также читайте: Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"

Источник: https://censor.net.ua/n3165408
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что, в ж..пу их теперь целовать?...
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А Зєля не пробував на коліна ставати? Можливо б допомогло затримати мокшів. Допоки сміяться.
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Ну і ..? Ваша робота змусити їх слухати. Не можете, йдіть нахрін
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А Зєля не пробував на коліна ставати? Можливо б допомогло затримати мокшів. Допоки сміяться.
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Лариса Волошина
7 ч. ·

Напевно не всі помітили, як в просторі і часі вимальовується показовий причинно-наслідковий ланцюг.

1 Зустріч у Парижі, на якій оголошується, що Україна погодилася надати ОРДЛО особливий статус. Про це під час брифінгу сказала Меркель.
2. На сайті президента з'являється переклад комюніке, в якому написано про Закон про особливий статус. І дійсно, монопринтер подовжує дію старого закону про особливості місцевого врядування ОРДЛО ще на рік.
3. В той же час Росія, терористи і ОПЖЗ заявляють, що на сайті президента помилка. Ба більше, навмистне перекручування досягнутих в Парижі домовленостей. Мовляв, Україна зголосилася не на Закон про статус, а на надання самого статусу, що передбачає і зміни до Конституції.
4. Путін говорить про загрозу, яка іде від українських патріотів, і лякає повторенням Сребрениці, паралельно кидаючи у бік українського президента, що він не контролює націоналістів.
5. Карколомне викриття "вбивць Шеремета", якими чомусь виявляються українські добровольці та волонтери, опосередковано свідчить, що Путін дарма хвилюється.
6. На сайті президента "помилку" виправляють і тепер там чорним по діджіталізованому написано, що Меркель то була права. Особливому статусу бути. Але суспільна увага вже зайнята справою Шеремета і нема часу розбиратися що це було - чи то навмистне введення українців в оману з метою відтягнути час, чи в Офіці президента працюють ідіоти.
7. Поки суспільство зайняте пошуком неспівпадінь в доказовій базі і обговорює нові обшуки, в Раді з'являються подані Зеленським зміни до Конституції щодо децентралізації влади.

Багато хто досі намагається змусити нас розглядати всі події окремо, навмистно розмиваючи загальну картину.
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о.. Волошина.. типове галицьке призвисько "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4120
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Прізвище у авторки не таке. Більше по темі немає що заперечити .
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просто боятся.. как шоколадные подсвинки боятся не получить зарплату за ноябрь=))
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А ЗЕбилам задерживают зарплату билетиками на Шапито 95? А иначе чего ты ЗЕбилятник такой злой? Это потому что ты давно на Шапито 95 не ходил. Не ёрничай ЗЕбилёныш Юзик тебе подкинет 1 билетик..
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не знаю.. судячи по направленню мене в спам я попав точно))
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Какое там Хубло, зрада была, что при Порошенко не вставали и не уходили при упоминании Крыма, потому зелекторат и избрал Зелемойского, чтобы уходили
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Интересно, кто там комментарии пишет, когда произнесли - Плешивый, то подумалось, что из паРаши?..
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«Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - сказал Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3165408»

А поцюлювать их в попу русскоязьічную ???
Да с прічьмоком, как ви любітє?

Попробуйтє.
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Карта України 1918 рік.
Маю маленьку мрію, великої
соборної держави.

"Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7306
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стратегическая задача Украины: уничтожить "рускимир" и отрезать Рашку от Черного и Каспийского морей навсегда!
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І тому проголосував за російського агента?
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Посмотри карту Украины до 1918-го года, сравни, и беги памятники Ленину и Сталину устанавливать. Про Екатерину не забудь.
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Лахта, памятник ставить тем, кто перекраивал территории, на которых жили украинцы?
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уходят? ну что ж.... Ребята, а идите вы *****.
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ааа ну доті ясно...навіщо лишній раз нервувати братський народ
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Ну і ..? Ваша робота змусити їх слухати. Не можете, йдіть нахрін
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И вместо них вернуть потужных соевых, которые за 5 лет конечно же заставили кацапов разговаривать про Крым... а нет, не заставили.
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Світові санкції за захоплення Криму, невизнання сітовою спільнотою Криму кацапським виникли самі по собі. Хоча ні, це ж зебіли здобули
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А причем тут мировые санкции и признание Крыма оккупированным к переговорам по Крыму с кацапами? Они как не вели переговоров по Крыму - так и не ведут, а санкции как были - так и остаются.
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не треба нікого заставляли в даному випадку ! не хочуть - *****.
насільно міл не будєш.
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А нахрена тогда нужны эти переговоры были , если не затрагивать тем касающихся территориальной целостности страны? Все эти переговоры , это подготовка общества к сливу . И началось это в Минске в 2014 году . А то что происходит сейчас это продолжение вялотекущей шизофрении . Нужно просто понимать что общественность начиная с сентября 2014 года уже 5 лет планомерно готовят к разделу страны . Просто не могут договориться как и по каким границам он пройдёт
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Мінськ 2014 то зовсім інша ситуація.

Тоді в Україні НЕ БУЛО АРМІЇ.
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Її немає і зараз .Тієї армії що здатна здолати тоталітарну парашку . Маленьке запитання .Де Гром-2 на п'ятому року війни ? Я вже не кажу про початок робот по відновленню ядерного статусу та лібералізації ринку цивільної вогнепальної зброї в країні для населення .Воланія минулих можновладців про НАТО і миротворців з Марсу які змусять агресора піти геть вже набридлі бо то була дурня повна для 8% любителів сої в яскравих обгортках
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хм. а, шо мешает, в таком случае, нашей делегации уходить при постановке эрэфийцами неудобных для Украины вопросов/предложений.
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уйти - признать свою слабость.. нельзя уходить
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как бы вы правы, но только, как мне сдается, не в случае с эрэфийцами. там фсе наоборот, так как обучение в подворотне накладывает свой отпечаток
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все правильно.. но даже эти гуманоиды будут нас носом тыкать в европейское право
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"гложат смутные сомненья" , что европейцы будут тыкать (изменение риторики макрона по отношению к эрэфии, тому подтверждение), куда уж гуманоидам.
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Бо для цієї влади вони не є незручними. Для них це просто бізнес
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люблю я карты 19-20 веков.. там мы кругом и все нас бояцца..
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страдай лахта
Ти ще полюбуйся на карти своєї Підарашки.

Зараз вона вже 1/9 суші.

А там Китай і це забере.

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так тєбє таваріщ лєйтєнант сказав..старшой? "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7850
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Нєт.

Площадь суши Зємного Шара, подєліл на площадь ********.
Дєлєнію обучєн?
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А при пете слово "Крым" вообще не звучало
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Порошенко за «Крим», загнав Підарашку під санкції.
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Твій парашенко міг тільки загнати людей у борги та котли.А санкції за Крим це заслуга США та ЄС
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А чому ти пропустив свою родіну Підарашку? «А санкції за Крим це заслуга Підарашки, США та ЄС»

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Которые сами же хитрые и расчётливые европейские политики обходят когда им это выгодно...вспомни про немецкие турбины в окупированом Крыму и про десятки миллиардов инвестиций в экономику тоталитарной страны агрессора .Такие вот против них санкции они ввели , а соевые даже визы для кацапов не посмели ввести .Это позор просто
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Пусть Зеля съездит на линию соприкосновения и оттуда в рупор "Крым!" крикнет.
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дайте на проезд я сам проору.. только не КРЫМ а НАШ КРЫМ=))
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дядько..йдіть свиням хвости крутити.. політика - то не ваше=))
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позволю себе дополнить "нулевой вариант для урегулирования транзита газа"
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І що??? Робимо, щоби фєдєрастам було приємно???
Хай виходять... Тим вони показують свою недоговороспроможність й можна насідати на західних партнерів з посилення санкцій... А йти їм на поступки то безхребетність та рух до капітуляції...
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а это было понятно, что так будет...
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Ну понятно ЗЕбубачка не хочет растраивать хозяев, а ещё ж бизнес на Рашке, и роялти капает..совсем не хочеца расстраивать мышебратьев..
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какие-то вы, *******, скучные.. не любите вы Украину..ой не любите
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Поцелуй зееленыш своего кумира в его бронзовый краник.. и тебя попустит...
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а може ти томоса підпалиш та до сінагоги збігаєш.. шо вам ******** святого? ніхніх))
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А ты зебеленыш что уже чувачка с ксивой презЕдента в ранг святого возвел? так поцелуй его тогда два раза в его бронзовый краник..
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а як це просрати все.. розкажи.. так цікаво))
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Фашистская федерация положила болт на минск и нормандск. И продоллжает убивать украинцев. А ЗЕ как проститутка из питерского борделя выполняет все желания ху@ла, а тем временем 14 декабря во время "перемирия" погиб один военный. Гори в аду зеленая мразь!

"Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 837
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И что теперь? Завтра они при словах "оккупация Донбасса" будут сваливать. Так кому нужны такие переговоры?
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Зеленскому нужны. Он там про трансляцию своих сериалов для россиян договаривается.
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Прям магическое заклинание! А шо если приехать в маскву и крикнуть - "КРЫМ!", вдруг вся мокша за полярный круг уйдет?
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Я КОНЕЧНО НЕ специалист, но потратила некоторое время для изучения вопроса о возможности идентификации человека по походке и вот, что я вам доложу: Да, это возможно почти со 100% точностью. Ошибка 0.7%. Вот цитата из исследований Манчестерского университета на эту тему и данных полученных тем экспертом на которого ссылается министр МВД. «Каждый человек во время ходьбы не только переставляет ноги, но и совершает около 24 дополнительных движений, которые в совокупности формируют уникальные паттерны походки, - объяснил ведущий автор исследования из Манчестерского университета Омар Кастилья Рейес.
Новый ИИ называется SfootBD, он в 380 раз точнее всех предыдущих систем распознавания походки. Чтобы создать систему, Рейес собрал 120 человек и создал базу данных из 20 000 различных жестов, которые они совершали при ходьбе. На сегодняшний день это самая большая «база данных шагов» из всех существующих. Походка каждого из участников эксперимента была оцифрована с помощью датчиков на полу и камер высокого разрешения. ИИ-система проанализировала все данные, включая распределение веса, скорость походки и трехмерные особенности каждого стиля ходьбы.
Испытания SfootBD проходили по трем разным сценариям. Рейес и его команда наблюдали за участниками эксперимента на контрольно-пропускном пункте в аэропорту, на рабочем месте и дома. Также у исследователей была контрольная группа самозванцев, которые пытались подделать походку - нужно было проверить, можно ли обмануть ИИ таким способом (оказалось, что нет). Результаты эксперимента показали, что SfootBD вычисляет человека почти со 100%-й точностью - ошибки составили всего 0,7%.
... Новая технология намного совершеннее предыдущих, к тому же, SfootBD не требует близкого контакта с оборудованием... Но именно возможность ее дистанционного применения вызывает наибольшие опасения насчет нарушения приватности и всевозможных злоупотреблений.
Конечно, новая ИИ-система не совсем универсальна. ( Далее главное) ВО- ПЕРВЫХ, ЧТОБЫ СКОПИРОВАТЬ ПОХОДКУ ЧЕЛОВЕКА И ВНЕСТИ ЕЕ В БАЗУ ДАННЫХ, НУЖНО СНАЧАЛА ПОМЕСТИТЬ ЕГО В КОМНАТУ С ДАТЧИКАМИ НА ПОЛУ И КАМЕРАМИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ. А ВО ВТОРЫХ, АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ЕСТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ. Поэтому масштабировать технологию будет довольно проблематично. Делать такой «слепок походки» каждого человека, мягко говоря, долго и дорого - особенно по сравнению с идентификацией лиц."
Что это значит? Это значит, что методика может вычислить в толпе человека, чья походка ИЗУЧЕНА НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРИЧЕМ ИЗУЧЕНА В ПРИСУТСТВИИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА(!) и внесена в базу данных. Отсюда - кто, когда и как на специальном оборудовании и в их поисутствии изучал походку лиц, обвиняемых в убийстве Шеремета?
П.С. Я конечно не истина в последней инстанции. Но все же хотелось бы получить ответ на мучающий всех нас вопрос.
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то была сладкая парочка любителей шпили вили, один активный второй пасивный потому и приоделся бабой.
"Як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - Резніков пояснив, чому нормандська четвірка не обговорювала окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4625
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переделаю старый анекдот.-
" украинец-"а в украинском крыму оккупанты бордель строят!"
руские встают на выход-
украинец-"Сидите шлюхи! ещё не открыли, только строят!""
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"Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. -- что и в том числе об устранении WADA рашистов с олимпийских игр было ну это,,,запланировано,а посему рашист блеял...???
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да и пусть уходят. Как уже за"""ли все эти оракулы с мокшанскими корнями.
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насколько мне известно - смысл этих переговоров был нулевой, все равно ни о чем не договорились.
Так чего было не потроллить русских и не начать переговоры с "когда крым отдадите, с*ки"?
и пусть встают и уходят. Меньше б времени потеряли, чем целый день там сидеть и трындеть ни о чем.
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Крим це Україна!!!!
Хто думає не так, той *****.
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Так что теперь, обижатся что они уходят? Да пусть уходят и пусть вслед слышат в сто первый раз что они оккупанты.. "Як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - Резніков пояснив, чому нормандська четвірка не обговорювала окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4713
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резник, ты вешаешь лапшу на уши украинцев! в Минске кто хочет пусть туда и идет, т.е. по барабану там никто нечего не решает там шавки! ну а про норманский формат ты врешь. кто там куда вставал и уходил? макарон или меркельша? куйло? а зеля разве пробовал что то про крым сказать? зельц на норманской встрече и не вспоминал про крым чтобы не обижать куйло! а теперь вы отмазуете друг друга! почему? да потому что татары на вас крепко обиделись и те кто сидит в крыму в плену у рашистов вместе с пленными в лугандоне обменен не будет! подлизуете вы куйла изо всех сил.... мир на бамбасе говоришь? да на куя нам такой мир со сдачей всех позиций!!!
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Логика железная.
Если мой сосед выбрасывает мусор на этаже, а общаться со мной по этому поводу
не хочет, значит нет смысла даже пытаться.
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Резнік як призвище то має цікаве походження
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"Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник»
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В позє міссіонєра їм не подобається ? Раком стати вимагають ? Ну,шо подєлаєш....
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Забавно..... Если следовать логике Резникова - "На Донбассе люди гибнут, в Крыму нет", то возникает неприятный вопрос - а почему люди гибнут на Донбассе, а в Крыму нет?Источник: https://censor.net.ua/n3165408
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"Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят" А чего было переться Зеленскому в Париж? Поползать под Путиным? Повозил Путин физиономией Зеленского, даже обглоданной кости надежды не бросил. Ну и бездарь правит Украиной. Вообще-то я сейчас, после размышлений, доволен, что избрали президентом Зеленского-гнойник украинской власти созревает для вскрытия. Нужен только хирург для вскрытия этого гнойника а отрезвление украинского охлоса-халявщика уже наступает, как и понимание того, что во власть нужно избирать преданных Украине и народу управленцев-профессионалов, а не клоунов. И главное, осознать наконец, что халявы не будет. Что собственное благополучие и благополучие страны добываются умом и мозолями, а не папа-правитель даст задарма. А Крым и Донбасс были заложены в 1994 год, когда Украина отдала ядерное оружие России. У Израиля есть ядерное оружие, и арабское окружение скалит зубы, но после того как им набили морды в 1967-1968 и в 73 году, не лезут, хоть и вопят. Силу уважают в мире даже лютые враги. Меморандумы-не обязывающие договоры с гарантиями, а благие пожелания. А благими пожеланиями, знаете, куда вымощена дорога. А сохранила бы Украина ядерное оружие, повопили бы, и смирился бы мир. Кучму за это преступление давно ждёт тюремная баланда и пожизненное, как и Кравчука за Крымскую автономию и хатынки в Канаде, и прочее. Вот и получили Донбасс и Крым. Но парадокс Украины-сегодня эти преступники-предатели раздают советы власти, и уважаемые люди. И удивляется украинский охлос: почему так распродают и предают Украину? Сами же предателей, воров и клоунов избирают во власть, а после по майданам революции делают. Нет, чтобы трезво подумать и избрать достойных. Вот так и гробит народ Украины сам свою Родину. 23% патриотов не смогут сдерживать до бесконечности и 73% халявщиков и внешнего врага. Запас прочности не беспредельный у них
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