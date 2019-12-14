 "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма

Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, представитель Украины в подгруппе ТКГ Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. И трехсторонняя контактная группа в Минске не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", – сказал Резников.

По его словам, если бы он поставил себя на место главного переговорщика страны, то есть президента Украины Владимира Зеленского, смотрел бы на приоритеты.



"Сегодня приоритеты, на мой взгляд, – жизни людей. На Донбассе люди гибнут, в Крыму нет", – отметил Резников.

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Он подчеркнул, что на саммите в Париже упоминались находящиеся в Крыму политзаключенные.



"Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в не подконтрольном Украине Крыму и в РФ", – объяснил представитель Украины в подгруппе ТКГ.

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