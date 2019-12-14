 "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма

Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, представитель Украины в подгруппе ТКГ Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. И трехсторонняя контактная группа в Минске не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", – сказал Резников.
По его словам, если бы он поставил себя на место главного переговорщика страны, то есть президента Украины Владимира Зеленского, смотрел бы на приоритеты.
"Сегодня приоритеты, на мой взгляд, – жизни людей. На Донбассе люди гибнут, в Крыму нет", – отметил Резников.
Он подчеркнул, что на саммите в Париже упоминались находящиеся в Крыму политзаключенные.
"Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в не подконтрольном Украине Крыму и в РФ", – объяснил представитель Украины в подгруппе ТКГ.
7 ч. ·
Напевно не всі помітили, як в просторі і часі вимальовується показовий причинно-наслідковий ланцюг.
1 Зустріч у Парижі, на якій оголошується, що Україна погодилася надати ОРДЛО особливий статус. Про це під час брифінгу сказала Меркель.
2. На сайті президента з'являється переклад комюніке, в якому написано про Закон про особливий статус. І дійсно, монопринтер подовжує дію старого закону про особливості місцевого врядування ОРДЛО ще на рік.
3. В той же час Росія, терористи і ОПЖЗ заявляють, що на сайті президента помилка. Ба більше, навмистне перекручування досягнутих в Парижі домовленостей. Мовляв, Україна зголосилася не на Закон про статус, а на надання самого статусу, що передбачає і зміни до Конституції.
4. Путін говорить про загрозу, яка іде від українських патріотів, і лякає повторенням Сребрениці, паралельно кидаючи у бік українського президента, що він не контролює націоналістів.
5. Карколомне викриття "вбивць Шеремета", якими чомусь виявляються українські добровольці та волонтери, опосередковано свідчить, що Путін дарма хвилюється.
6. На сайті президента "помилку" виправляють і тепер там чорним по діджіталізованому написано, що Меркель то була права. Особливому статусу бути. Але суспільна увага вже зайнята справою Шеремета і нема часу розбиратися що це було - чи то навмистне введення українців в оману з метою відтягнути час, чи в Офіці президента працюють ідіоти.
7. Поки суспільство зайняте пошуком неспівпадінь в доказовій базі і обговорює нові обшуки, в Раді з'являються подані Зеленським зміни до Конституції щодо децентралізації влади.
Багато хто досі намагається змусити нас розглядати всі події окремо, навмистно розмиваючи загальну картину.
Как россияне работают в Корее и Монголии. Светлое будущее России.
А поцюлювать их в попу русскоязьічную ???
Да с прічьмоком, как ви любітє?
Попробуйтє.
Маю маленьку мрію, великої
соборної держави.
насільно міл не будєш.
Тоді в Україні НЕ БУЛО АРМІЇ.
Ти ще полюбуйся на карти своєї Підарашки.
Зараз вона вже 1/9 суші.
А там Китай і це забере.
Площадь суши Зємного Шара, подєліл на площадь ********.
Дєлєнію обучєн?
Хай виходять... Тим вони показують свою недоговороспроможність й можна насідати на західних партнерів з посилення санкцій... А йти їм на поступки то безхребетність та рух до капітуляції...
Новый ИИ называется SfootBD, он в 380 раз точнее всех предыдущих систем распознавания походки. Чтобы создать систему, Рейес собрал 120 человек и создал базу данных из 20 000 различных жестов, которые они совершали при ходьбе. На сегодняшний день это самая большая «база данных шагов» из всех существующих. Походка каждого из участников эксперимента была оцифрована с помощью датчиков на полу и камер высокого разрешения. ИИ-система проанализировала все данные, включая распределение веса, скорость походки и трехмерные особенности каждого стиля ходьбы.
Испытания SfootBD проходили по трем разным сценариям. Рейес и его команда наблюдали за участниками эксперимента на контрольно-пропускном пункте в аэропорту, на рабочем месте и дома. Также у исследователей была контрольная группа самозванцев, которые пытались подделать походку - нужно было проверить, можно ли обмануть ИИ таким способом (оказалось, что нет). Результаты эксперимента показали, что SfootBD вычисляет человека почти со 100%-й точностью - ошибки составили всего 0,7%.
... Новая технология намного совершеннее предыдущих, к тому же, SfootBD не требует близкого контакта с оборудованием... Но именно возможность ее дистанционного применения вызывает наибольшие опасения насчет нарушения приватности и всевозможных злоупотреблений.
Конечно, новая ИИ-система не совсем универсальна. ( Далее главное) ВО- ПЕРВЫХ, ЧТОБЫ СКОПИРОВАТЬ ПОХОДКУ ЧЕЛОВЕКА И ВНЕСТИ ЕЕ В БАЗУ ДАННЫХ, НУЖНО СНАЧАЛА ПОМЕСТИТЬ ЕГО В КОМНАТУ С ДАТЧИКАМИ НА ПОЛУ И КАМЕРАМИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ. А ВО ВТОРЫХ, АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ЕСТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ. Поэтому масштабировать технологию будет довольно проблематично. Делать такой «слепок походки» каждого человека, мягко говоря, долго и дорого - особенно по сравнению с идентификацией лиц."
Что это значит? Это значит, что методика может вычислить в толпе человека, чья походка ИЗУЧЕНА НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРИЧЕМ ИЗУЧЕНА В ПРИСУТСТВИИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА(!) и внесена в базу данных. Отсюда - кто, когда и как на специальном оборудовании и в их поисутствии изучал походку лиц, обвиняемых в убийстве Шеремета?
П.С. Я конечно не истина в последней инстанции. Но все же хотелось бы получить ответ на мучающий всех нас вопрос.
" украинец-"а в украинском крыму оккупанты бордель строят!"
руские встают на выход-
украинец-"Сидите шлюхи! ещё не открыли, только строят!""
Так чего было не потроллить русских и не начать переговоры с "когда крым отдадите, с*ки"?
и пусть встают и уходят. Меньше б времени потеряли, чем целый день там сидеть и трындеть ни о чем.
«В России призвали Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе»
Хто думає не так, той *****.
Если мой сосед выбрасывает мусор на этаже, а общаться со мной по этому поводу
не хочет, значит нет смысла даже пытаться.