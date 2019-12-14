 Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.
Сообщается, что в прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.
Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. На Украине же средняя зарплата составляет около 350 евро, в строительной сфере даже меньше, поэтому украинцы охотно приезжают на заработки в Финляндию.
Точное количество работников из Украины трудно установить. Помимо данных Иммиграционной службы, которая ведет учет иностранных работников, нанимаемых напрямую финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые отправляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.
****** кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
Це контроль для кацапів, по цьому їх можна впізнати.
"По данным Всемирного банка, взаимная экономическая миграция населения России и Украины - самый активный канал мировой миграции после канала импорта рабочей силы из Мексики в США. При этом в докладе «Миграция и денежные переводы: статистика на 2011 год» утверждается, что трудовая миграция из России на Украину превышает обратный процесс".
Кроме, конечно, подсвинков, шо массово пасутся в ВР, в КМ, в ОП и прочих местах, где можно шо-то украсть, вымутить, продать... за счёт государства.
Пять просранных лет в экономике, война и продолжение ухудшения нашей жизни - пока это всё, шо мы достигли Майданом.
Ну логично ведь Эстония поменьше и в разы ну и как бы дальше ну и не в обиду братья эстонцы всем места хватит, а кстати поделитесь на форуме ,как Вы там поживаете у себя на родине и почему Вас так притягивает соседняя страна, ну это как у нас типа Польша так следует понимать ,вообщем подключайтесь я сегодня посылку из Эстонии получил посылку через ALIEXSPRESS (да и привет Али Хасану завсегдатому на форуме)и рад за Вас