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Все про:трудовая миграция (205) Финляндия (353) заробитчане (385)

 Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба

По данным Иммиграционной службы Финляндии, за последние два года работники из Украины обошли даже эстонцев, долгое время занимавших первую строчку в статистике иностранной рабочей силы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Сообщается, что в прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев этого года заробитчане перечислили в Украину 9,7 млрд долл, - НБУ

Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. На Украине же средняя зарплата составляет около 350 евро, в строительной сфере даже меньше, поэтому украинцы охотно приезжают на заработки в Финляндию.

Точное количество работников из Украины трудно установить. Помимо данных Иммиграционной службы, которая ведет учет иностранных работников, нанимаемых напрямую финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые отправляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3165407
 
 
 Топ комментарии
 
"На Украине"

ебаные кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
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Ща зебилы расскажут, кто виноват и почем шоколапки в Караганде...😁
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Майданом мы достигли смещения от власти режима, который практически полностью разворовал казну Украины и лишил Украину армии. Если бы этого смещения не произошло, не Крым и треть Донбасса, а вся Украина была бы под оккупацией. Другое дело, что сейчас этот смещенный режим получил возможность реванша, и это тревожит.
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"На Украине"

****** кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
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Это да - в УКРАИНЕ зарплата 350 евро - так правильно? ))))

Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 2086
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Тільки в пісні-Як у нас на Україні....більше ніде.
Це контроль для кацапів, по цьому їх можна впізнати.
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А кацапы ждут когда им ***** свой сладкий болт в рот положит
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За три года до войны:

"По данным Всемирного банка, взаимная экономическая миграция населения России и Украины - самый активный канал мировой миграции после канала импорта рабочей силы из Мексики в США. При этом в докладе «Миграция и денежные переводы: статистика на 2011 год» утверждается, что трудовая миграция из России на Украину превышает обратный процесс".
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Эта страна уникум просто можно много тут. не осилю. Первый раз попал в Турку на приёмку судна в 1976, а потом на недельку в 1980г. Та и в Хельсинки бывал не раз, но тогда примерно. Там живут и работают уникально финны. Их мало, работу не видно---но уровень космос. Какие пас-лайнеры они строят---ну сдуреть, а какие ледоколы, а какое пиво *Кофф* тёмное, а салями, а ликёры *Лакка*! Озёра---тысячи, вода-слеза, водка *Финляндия* без настойки что---та 5 по 100гр и на танцы! Ещё и на лыжах ганяют, в хоккей на супер уровне 50 лет. По мягкой мебели лидеры в мире, бумагу делают супер для журналов особенно. Рай там для умных.
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"Рай там для умных." - вот Украинцы и едут...
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Это не хуже и не лучше. Это естественно. Люди всего свободного мира едут туда, где им лучше. И только "тюрьмы народов" пресекают этот процесс.
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Ща зебилы расскажут, кто виноват и почем шоколапки в Караганде...😁
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Вы лучше приведите данные сколько иностранных работников приезжает на зароботки в Украину. И откуда они приезжают, если такие вообще существуют.
Кроме, конечно, подсвинков, шо массово пасутся в ВР, в КМ, в ОП и прочих местах, где можно шо-то украсть, вымутить, продать... за счёт государства.
Пять просранных лет в экономике, война и продолжение ухудшения нашей жизни - пока это всё, шо мы достигли Майданом.
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Майданом мы достигли смещения от власти режима, который практически полностью разворовал казну Украины и лишил Украину армии. Если бы этого смещения не произошло, не Крым и треть Донбасса, а вся Украина была бы под оккупацией. Другое дело, что сейчас этот смещенный режим получил возможность реванша, и это тревожит.
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Валлера, выражайся правильно! Не режим Яныка получил возможность реванша, а 73% зебилов им эту возможность и преподнесли на блюдечке.
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Эти преподнесли, те получили. Всё правильно.
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Мо', пересувного "хазяйствєнніка" повернем, той "підсобить"...
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Сообщается, что в прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.Источник: https://censor.net.ua/n3165407

Ну логично ведь Эстония поменьше и в разы ну и как бы дальше ну и не в обиду братья эстонцы всем места хватит, а кстати поделитесь на форуме ,как Вы там поживаете у себя на родине и почему Вас так притягивает соседняя страна, ну это как у нас типа Польша так следует понимать Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 1035,вообщем подключайтесь я сегодня посылку из Эстонии получил посылку через ALIEXSPRESS (да и привет Али Хасану завсегдатому на форуме)и рад за Вас Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 1035
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