 В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня 14 декабря, в пять утра вблизи села Малушка 40-летний житель Ривне, управляя автомобилем Mercedes-Benz E320, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ривне", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП 67-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя Vito диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. 62-летняя пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра.

Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

Всех пострадавших госпитализировали в Сарненскую центральную районную больницу.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.