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 В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, еще трое госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 01

"Сегодня 14 декабря, в пять утра вблизи села Малушка 40-летний житель Ривне, управляя автомобилем Mercedes-Benz E320, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ривне", - говорится в сообщении.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 02

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В результате ДТП 67-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя Vito диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. 62-летняя пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 03

Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 04

Всех пострадавших госпитализировали в Сарненскую центральную районную больницу.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165406
 
 
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При такій трощі - чудо, що до Директора на килим пішов тільки один.
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Руководитель легковушки в результате ДТП получил Источник: https://censor.net.ua/n3165406
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"выехал на встречную полосу движения" - одни взяли напрокат машину и поехали из Денвера в Лос-Анджелес. Я очень волновался и проследил в Google Планета Земля всю дорогу. Там нет полосы встречного движения.
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