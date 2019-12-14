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Все про:Россия (74565) угрозы (650) Евросоюз (12713) Боррель (7)

 Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель

Если бы Российская Федерация не представляла угрозу для многих европейских стран, они бы не размещали на границах вооружение.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не согласился с предложенной телеведущей оценкой России как "старого врага" Европы.

Тема отношений с Россией возникла в беседе с ведущей, когда Боррель говорил о помощи ЕС Украине, "самой значительной в истории внешнеполитической деятельности Европейского союза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

"Нужно помочь Украине развиваться с точки зрения политической и экономической, стабилизировать эту страну, которая расположена на границе с нашим крупным русским соседом", - отметил глава европейской дипломатии.

На что ведущая отреагировала: "Крупный сосед или старый враг, как слышали порой?".

"Я никогда не говорил: враг. Я говорил, что Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу. И это должно быть так, не правда ли? Потому что мы, Испания, держим самолеты и танки, развернутые на границах балтийских стран. Если бы не было угрозы, то вопрос, что они делают там?", - сказал глава дипломатии ЕС в субботу в интервью телеканалу France24.

Также читайте: "Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

Источник: https://censor.net.ua/n3165405
 
   
 Топ комментарии
 
Поки воно далеко, то не так і страшно.
Але ж на Донбасі кацапія не зупиниться.
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Eсли не будет в мире роиси, то мировой терроризм спадет сразу процентов на 80. Остальные 20% сойдут на нет через лет 5 по инерции.
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Как уже задрали эти еврАпейские озабоченообеспокоенцы! Так называемая "некоторая угроза" в обозримом будущем для вас полная 3,14зда при условии падения Украины.
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У нас презик уже даже озабочености не выказывает: уже гибнут солдаты во время мира на востоке, но мы еще отведём. Я поддерживаю, кста - мирные обстрелы по головах 73%
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Возможно он он имел в виду британскую знаменитую рок группу которой кстати Елизавета вручила орден за одну из песен , сейчас не помню за какую можно выгуглить , но в коллекции у меня 6 альбомов этой команды ,довольно тяжёлая музыка на любителя где то в раза 3 тяжелее чем например известный Scorpions или скажем Deep Purple
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Ярослав помолчи чета энто вы плохой совсем.
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Мій погляд Мій погляд апріорним може
зватись- У нас знання і досвід йдуть
у слід , Тому зневіри треба нам
боятись, Бо досвід - це помилок плід.
Боятись, адже нашу волю
У брата брат колись відняв
І українську лиху долю На хрест історії підняв.
Боятись треба тих «пророків», Які у душу кинувши розбрат
- Самі не роблять жодних кроків, Щоб в Україні стався лад. Чужі джерелам в братській
крові Вони не перший раз прийшли,
Щоб в олігартскім панськім слові Нову неволю ми знайшли!!!Невже не бачите криваве Оте свавілля
, що прийшлоНевже такої хтіли
Слави, Що на Майдані нам дійшло?Не можна тіло відірватиВід голови - і якось
буть,Не можна Схід увесь зламати,Аби у Центрі бачить
суть.Без тіла сходу є руїна ,Без Центру -
всім життя нема, Тому Єдина Україна
- Коли кохана
усіма. ***Нам потрібно зрозуміти -Українцям треба житиНе в країні, а
в державі, Коли буде в добрій славі Кожний етнос на землі, В кожнім
місті і селі. Адже нація - це спільність,У народній мові - вільністьЙ не примушення
однихМати Ознаки
чужих.А приїжджі
яничариХай не роблять у нас чвариНа загибелі людейЗаробляючи грошей.
Поки є у нас
державаІ дідів козацька
Слава.Ми потроху
в світ йдемО,Хоч і світ цей
смішимО !Дай нам Боже у цей рікТрохи розумових
лік, Аби ранок наступав
Й півень вранці
заспівав,Хай здоров'я буде й щастя

І хай згинуть
всі напасті !!!!
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Да - да, завалит вас газом. А вот мы в безопасности, у нас нет российского газа.
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Поки воно далеко, то не так і страшно.
Але ж на Донбасі кацапія не зупиниться.
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Шостий рік, як напав, але зебіли і вати не в курсі
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Так , так . До речі , - як там кацапи почувають себе в пмр ? . І через чий кордон цей аналог лднр снабжають зброєй і харчами ?
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Россию террористы сто лет назад захватилиРоссия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 9848
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А у чувака з наганом підозріло знайома пика. Богообрана нація, чи не так?
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А, тоді ясно. Він по батькові був єврей.
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смотря как рисуют... я вижу Лёвы Бронштейна (Троцкого) тут рожу - он делал Революцию Октябрьскую на самом деле
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Росія завжди гордилася , що стояла на стороні справедливості, що Росія це і є справедливість, правда ітд. але, коли Росія на чолі з Путіним, почала війну з нещасною Україною стала на шлях самознищення.
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Це неочевидно. Росія - велика країна. Велика у своїх злочинах - перед людьми і перед людством. Великі країни не зникають просто.
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зникають ще й як!
Прісно пам'ятний Стравохідній Рим. Австро - Угорщина - мама частини Західної України та й Російська імперія..а Варшавський Договір? . Немає їх.
А скажи ********* : не буде Австро-Угорщини! - хто би в те повірив?
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cоррі , копм видає дурноваті поправки ...Стародавній Рим.
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Eсли не будет в мире роиси, то мировой терроризм спадет сразу процентов на 80. Остальные 20% сойдут на нет через лет 5 по инерции.
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КАСАПЫ !!,,
Вы как бы ВЯЛИКИЕ и ЗА ПРавДУ...Ю...Ю ..??. .
ПОЧЕМУ вас ВСЮДУ ГОНЯТ КАК ЧУМУ ??, .
ОСВОБОДИТЕЛИ вы не НАШИ ???

.
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МИР , очнись !!!! (((( Украина истекает кровью и в этом часть ВАШЕЙ ВИНЫ !!!!
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Есть несколько хороших пословиц - "Своя рубашка ближе к телу", "Дружба дружбой, а табачок-то врозь".... Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 2775
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Как там у Шекспира - "Слова, слова, слова......"
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Как скромно он охарактеризовал раковую опухоль...
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Россия - это мировая империя лжи, империя Fake News. В 2014 году путинизм потратил более 9 миллиардов долларов США на пропаганду, связанную с дискредитацией Украины. РФ ежегодно тратит не менее 3,5 миллиардов долларов США на информационную войну и лживую пропаганду.Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 8662
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Дивно очікувати від собаки, щоб вона не брехала. Брехати - це природно для собаки.
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Тактика Москвы - это создание и поддержка постоянных беспорядков и конфликтов внутри другой страны, а потом под видом наведения порядка и защиты русского населения вводить свои войска, с последующей оккупацией региона, в том числе под прикрытием референдума. Доктрина ГерасимоваРоссия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 6150
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в очередь, за горло лишнехромасомно-скрепному и законтаченно-апущенному биоматериалу падержаться.
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Па-рашка занимает первое место в мире по самоубийствам. Вы сами себе опасны. Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 5737
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А Япония, имея практически такое же, как па-рашка, по численности население, но не имеющая ресурсов и, практически (если сравнивать с па-рашкой), территорий, занимает одно из лидирующих мест по уровню жизни.
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Ну, раз она считает нужным откусывать территории других стран и засылать зеленых человечком, казаков и вагнеровцев в другие страны, то она, несомненно опасна для других стран.
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від кого захищає ? і чому її стратегічні інтереси стосуються нашої країни ?
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Пускай защищает их на своей территории. Кстати, где на ********* республика, или, хотя бы, район "русских"? Не мордвы, меря и прочих эрзя, а именно "русских".
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Жоржий зачем стреляли с своей територии по Украине ,по братски завалили 200 пограничников , стреляли с Гуково тебе не ведомо а брат.
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Угроза для вас Гитлер и 39 год и 2 мировая война ,а на кону вся ваша Европа, и 3 мировая- выбирайте
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В 39-м году Вторую Мировую войну развязали как раз Германия и СССР как союзники, напав на Польшу и разделив её территории... Сейчас Германия и па-рашка мутят "северные потоки"...
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Украина была одной из основательниц СССР.
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Украина была оккупирована кацапами в 1921 году. А через год возник "СССР" для "закрепления" оккупации. Точно так же в 1721 году, после захвата Руси кацапами, появилась "российская империя", как попытка "закрепления" за оккупации той же самой территории. Чета тревожно за 2021 год...
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Русь захватили кацапы ? Это ты мощно задвинул....
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В какой битве все решилось, не напомнишь ?
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Это боле, чем очевидно для всех, кто интересуется историей таких государств, как Русь и Московия.
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А ..Ну да. И какими были столицы в 1721 году в Московии и на Руси ?
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НА московии. НА. Какой титул носил "петр-1" в 1720 году? царём чего он был?
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Россия представляет миру большую угрозу, чем ИГИЛ - Джон Маккейн
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США представляет миру большую угрозу, чем ИГИЛ -источник : все страны в которых прошли цветные революции
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Россия пособник терроризма и сама является террористом 1 в мире
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доки не посадять головного сепаратюгу Порошенко в країні буде отакатомалята
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В течение последних 20 лет Россия вмешивалась в дела своих соседей, ставя под сомнение систему глобальной безопасности.
Россия - главная угроза международной безопасности - британская разведка
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Вообще-то, она вмешивалась в дела соседей еще со времён ваньки типа "грозного" и прочих "боголюбских"...
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самую бальшую угрозу Рачка несет для Варонежа, остальные на Рачку сцут прилюдно.
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Лживая мочалка с НТВ попыталась обмануть украинских пограничников "Я в Крыму не бывала!" Оказалось, бывала, не пустили в Украину. Кто нелегально посетил оккупированный Крым, получают волчий билет, не могут попасть в Украину. Можно было и в клетку бросать Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 5069
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Здесь русский дух, здесь гнилью пахнет
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!

Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!

Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви

И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!

Лобзаем ноги мы тирана,

Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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НУ А ШО?
ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!
"Уважаемый Владимир Александрович": Портнов звернувся до Зеленського після "розкриття" справи Шepeмeтa
Соратник Януковича впевнений: після розкриття справи Шеремета та визначення винних нинішній президент України не стане йти на Майдан на чергову річницю рoзстрілу Небесної сотні. Він безпосередньо звернувся до Володимира Зеленського, написавши пост в телеграм-каналі, інформує Діалог. UA.
"Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета мы искренне надеемся, что в годовщину Революции Вы не пойдете на Майдан апеллировать к его так называемым героям. Пусть они останутся в истории как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных побуждений", - пише Портнов.
Також він не посоромився образити журналістів ряду ЗМІ, серед яких - "24" телеканал і "Радіо Свобода". Він прямо назвав їх "отребьем, которые бросились защищать отморозков, украшенных национальной одеждой и гербами".
"Друзья, раскрытие в последнее время самых резонансных и циничных убийств, кроме увеличения доверия к полиции, имеет и ещё одну важную ценность.
Оно ставит в своё первоначальное состояние всё украинское дно, со всем его псевдопатриотизмом, активизмом, гимнопением, вышиванничеством, достоинством, Майданом и другими девальвированными, основанными на тупости, легкомысленности и жажде наживы ценностями.
Это же касается и маргинальных Радио Свобода, 24-го Канала и остального отребья, бросившегося в разных формах защищать причастных к умышленным убийствам отморозков, украшенных национальными одеждами и гербами.
У общества сегодня есть только один путь к выздоровлению - весь перечисленный ширпотреб и поддерживающие его одиозные СМИ должны продолжить ещё более быструю маргинализацию и позор." - написав Портнов.
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шошо, а не шо.. а зєля молоток.. шуршит шваброй по отсосам общества
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Из европейских РФ представляет реальную угрозу только для Беларуси и Украины. Странам НАТО, Евросоюза и внеблоковым европейским (например, Швейцария) РФ делает вид, что угрожает - это необходимо Злобному Карлику для оболванивания самих россиян. Злобный Карлик и его посіпаки на Западе прячут бабло, владеют недвижимостью, там живут их семьи и любовницы, учатся дети, там они пользуются медициной и другими благами. Ну не будут же пчёлы воевать с мёдом. Да и Запад делает вид, что боится, на самом деле их устраивает положение вместилища украденных из РФ ресурсов как, например, почти 90 лет назад устроило зерно Голодомора.
Все ж понимают, что война между РФ и НАТО в теории будет выглядеть так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
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А почему для многих,может скорее для всех, или мадьяры и румыны не в счёт Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 8945
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на ветке вся барыжная шобла собралась..это просто праздник какой-то
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