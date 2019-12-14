 Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не согласился с предложенной телеведущей оценкой России как "старого врага" Европы.
Тема отношений с Россией возникла в беседе с ведущей, когда Боррель говорил о помощи ЕС Украине, "самой значительной в истории внешнеполитической деятельности Европейского союза".
"Нужно помочь Украине развиваться с точки зрения политической и экономической, стабилизировать эту страну, которая расположена на границе с нашим крупным русским соседом", - отметил глава европейской дипломатии.
На что ведущая отреагировала: "Крупный сосед или старый враг, как слышали порой?".
"Я никогда не говорил: враг. Я говорил, что Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу. И это должно быть так, не правда ли? Потому что мы, Испания, держим самолеты и танки, развернутые на границах балтийских стран. Если бы не было угрозы, то вопрос, что они делают там?", - сказал глава дипломатии ЕС в субботу в интервью телеканалу France24.
зватись- У нас знання і досвід йдуть
у слід , Тому зневіри треба нам
боятись, Бо досвід - це помилок плід.
Боятись, адже нашу волю
У брата брат колись відняв
І українську лиху долю На хрест історії підняв.
Боятись треба тих «пророків», Які у душу кинувши розбрат
- Самі не роблять жодних кроків, Щоб в Україні стався лад. Чужі джерелам в братській
крові Вони не перший раз прийшли,
Щоб в олігартскім панськім слові Нову неволю ми знайшли!!!Невже не бачите криваве Оте свавілля
, що прийшлоНевже такої хтіли
Слави, Що на Майдані нам дійшло?Не можна тіло відірватиВід голови - і якось
буть,Не можна Схід увесь зламати,Аби у Центрі бачить
суть.Без тіла сходу є руїна ,Без Центру -
всім життя нема, Тому Єдина Україна
- Коли кохана
усіма. ***Нам потрібно зрозуміти -Українцям треба житиНе в країні, а
в державі, Коли буде в добрій славі Кожний етнос на землі, В кожнім
місті і селі. Адже нація - це спільність,У народній мові - вільністьЙ не примушення
однихМати Ознаки
чужих.А приїжджі
яничариХай не роблять у нас чвариНа загибелі людейЗаробляючи грошей.
Поки є у нас
державаІ дідів козацька
Слава.Ми потроху
в світ йдемО,Хоч і світ цей
смішимО !Дай нам Боже у цей рікТрохи розумових
лік, Аби ранок наступав
Й півень вранці
заспівав,Хай здоров'я буде й щастя
І хай згинуть
всі напасті !!!!
Але ж на Донбасі кацапія не зупиниться.
Прісно пам'ятний Стравохідній Рим. Австро - Угорщина - мама частини Західної України та й Російська імперія..а Варшавський Договір? . Немає їх.
А скажи ********* : не буде Австро-Угорщини! - хто би в те повірив?
Вы как бы ВЯЛИКИЕ и ЗА ПРавДУ...Ю...Ю ..??. .
ПОЧЕМУ вас ВСЮДУ ГОНЯТ КАК ЧУМУ ??, .
ОСВОБОДИТЕЛИ вы не НАШИ ???
.
Россия - главная угроза международной безопасности - британская разведка
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!
Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!
Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви
И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!
Лобзаем ноги мы тирана,
Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!
"Уважаемый Владимир Александрович": Портнов звернувся до Зеленського після "розкриття" справи Шepeмeтa
Соратник Януковича впевнений: після розкриття справи Шеремета та визначення винних нинішній президент України не стане йти на Майдан на чергову річницю рoзстрілу Небесної сотні. Він безпосередньо звернувся до Володимира Зеленського, написавши пост в телеграм-каналі, інформує Діалог. UA.
"Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета мы искренне надеемся, что в годовщину Революции Вы не пойдете на Майдан апеллировать к его так называемым героям. Пусть они останутся в истории как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных побуждений", - пише Портнов.
Також він не посоромився образити журналістів ряду ЗМІ, серед яких - "24" телеканал і "Радіо Свобода". Він прямо назвав їх "отребьем, которые бросились защищать отморозков, украшенных национальной одеждой и гербами".
"Друзья, раскрытие в последнее время самых резонансных и циничных убийств, кроме увеличения доверия к полиции, имеет и ещё одну важную ценность.
Оно ставит в своё первоначальное состояние всё украинское дно, со всем его псевдопатриотизмом, активизмом, гимнопением, вышиванничеством, достоинством, Майданом и другими девальвированными, основанными на тупости, легкомысленности и жажде наживы ценностями.
Это же касается и маргинальных Радио Свобода, 24-го Канала и остального отребья, бросившегося в разных формах защищать причастных к умышленным убийствам отморозков, украшенных национальными одеждами и гербами.
У общества сегодня есть только один путь к выздоровлению - весь перечисленный ширпотреб и поддерживающие его одиозные СМИ должны продолжить ещё более быструю маргинализацию и позор." - написав Портнов.
Все ж понимают, что война между РФ и НАТО в теории будет выглядеть так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.