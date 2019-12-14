 ЦИК приобрел Lexus, заплатив более миллиона гривен

Об этом в Facebook написал экс-первый зампредседателя "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, информирует Цензор.НЕТ.
"Министры жалуются на низкую зарплату, как говорит Дмитрий Дубилет. Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - сообщил Тамразов.
Отметим, что по данным аукциона на ProZorro, ожидаемая стоимость составляла 1,2 млн грн с НДС. В торгах приняли участие два общества с ограниченной ответственностью - ООО "ВиДи ЭЛИТ" и "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Победило первое. Окончательная стоимость - 1 092 000 грн с НДС.
Слуги нарида должны ездить на хороших машинах...
Хватить сгиглить...
Работайте лучше и у вас такие же тачки будут....- слава Богу эпоха бедности осталась в прошлом....
Но справедливости ради - а когда у нас было по-другому? В Украине всегда было так. Власть жировала и купалась в роскоши арабских шейхов, а народ выживал на пару сотен долларов.
Автопарк Порошенка поповнили два Mercedes по 5 мільйонів
https://p-p.com.ua/news/avtopark-poroshenka-popovnyly-dva-mercedes-za-5-milioniv/
https://topgir.com.ua/kortezh-zelenskogo-popolnilsya-novymi-avto-596861/
Але ні у Петі, ні навіть у Яника ніколи не було кортежу із 30 машин, а у Зе був! Пруф
https://www.youtube.com/watch?v=GEr3YgbLiO4
Достоверность "доходов" Богдана можно проверить в налоговой!
Порошенко купує автівки за свої, а ЗеБіли за твої
😂🤣😂🤣😂
в 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела автомобилей на 27,91 миллиона гривен.
В частности, 15 Тойота Камри (по 0,74 миллиона гривен за штуку), Тойота Лендкрузер 200 (за 2,05 миллиона гривен), Мерседес V250 L (avant-garde) за 2,35 миллиона гривен, Мерседес V250 d (avant-garde ) за 2,39 миллиона гривен, Мерседес S560 4M long (за 4,47 миллиона гривен) и Мерседес S560 4M long (за 5,55 миллиона гривен).
Лошары!
Они щаз бумажки оформят и резко выяснится, что Лексус им купили волонтеры, а оформили его строго и только ветераны АТО!!!!