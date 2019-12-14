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 Политика Украины, Экономика
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Все про:авто (3690) ЦИК (3365) Тамразов (18) Prozorro (107) закупки (187)

 ЦИК приобрел Lexus, заплатив более миллиона гривен

Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе приобрела себе Lexus, заплатив более миллиона гривен.

Об этом в Facebook написал экс-первый зампредседателя "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры жалуются на низкую зарплату, как говорит Дмитрий Дубилет. Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - сообщил Тамразов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО

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Также смотрите: НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны. ФОТО

Отметим, что по данным аукциона на ProZorro, ожидаемая стоимость составляла 1,2 млн грн с НДС. В торгах приняли участие два общества с ограниченной ответственностью - ООО "ВиДи ЭЛИТ" и "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Победило первое. Окончательная стоимость - 1 092 000 грн с НДС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165404
 
   
 Топ комментарии
 
охренеть! не то, что при барыге, да, зеленые??
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А я думала вони на лісапети пересіли ЦИК приобрел Lexus, заплатив более миллиона гривен - Цензор.НЕТ 3482
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ДенеХ на лесопед у них не хватает, усё в лексусы вложили бедолаги несчастные ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 3846и ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 4638
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А почему не БЕНТЛИ али ФЕРАРИ??? Слабо??? Зеля велик продаст доложет если будет нехватать.
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да ладно вам здесь возмущаться малоросня !!!

Слуги нарида должны ездить на хороших машинах...
Хватить сгиглить...
Работайте лучше и у вас такие же тачки будут....- слава Богу эпоха бедности осталась в прошлом....
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Ну, купили. А шо ж им, как Вова, на великах гонять?
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Шо вам жалко? Люди кровью и потом заработали. 73% поддерживают покупку.
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При пєтрє такого нє было.Пэтя просто отжал у папэредника 4 люксовских мерса по 800000$ за штуку
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Ви нахріна вибирали зелень, щоб було, як при Петі, чи щоб було краще? Ну як, покращення ще не намуляло?
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Краще ніж при пєтрє ніколи не було і не буде.Пєтро понад усьо.
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То як з покращенням від Янелоха? Не муляє?
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По новому, це як, лежачи під сепарнею і кацапами?
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Це тобі краще знати як зручніше під чи на
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Уркаїна пробила дно і несеться назустріч своєї смерті як держави
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сказал напрочь упоротый ЗЕбил который топит за кловуна даже похлеще чем кацапы за *****..
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Луганда,найди хоть один комент,где я на прямую топлю за клоуна
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МОкшань утомил уже всех своей прокацапской риторикой. ВОняет от тебя кацапсиной за милю..мокша..
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Він їх з собою на дембєль забрав чи шо ? Чого не катацця ?
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Да, банда зелёного имеет свой зебильный лохторат во все щели.

Но справедливости ради - а когда у нас было по-другому? В Украине всегда было так. Власть жировала и купалась в роскоши арабских шейхов, а народ выживал на пару сотен долларов.
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Справедливости ради, Порошенко не сдавал Украину по плану *****...
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Зеб, план только у Зелемойского, а может кокс.
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Грошей, (дрібноти) точно немає! А от великі купюри є...
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В Украине простые учителя и рабочие имеют зарплату 4000 долларов и свободно могут купить себе такой Лехус. Так что зрадоботы Ваша карта бита.
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Не только учителя! Уже и пенсам по 4К от янеЛоха прилетело!..

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Всех причастных уволить с должностей с привлечением к уголовной ответственности за растрату бюджетных средств.
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А кто же работать останется ,если за распил народных денег , будут увольнять . ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 1842
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І що, знайшли ВІП тачку ,середненька по ціні машина,хоч їм би і Октавії вистачило- вона в половину дешевша.
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Опа.. а че не отечественный автопром, таврию? Или че вы граждане сЦМК рожей не удались для таврии? Паскуды!
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Зеб, ты сильно размахнулся и твой пендель у тебя в собственной сраке ЗЕстрял.
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более миллиона гривен за это авто.. это много или мало.. нихрена из статьи не понял..
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Зато мы поняли что ты ЗЕбил, не продолжай.
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Дыныриец,шото жиденько тыЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 4186это типа "сам дебил".не продолжай
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у тебя только 6 согласніх и 4 гласніх звука.. болєєш?
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Тут понятней
Автопарк Порошенка поповнили два Mercedes по 5 мільйонів
https://p-p.com.ua/news/avtopark-poroshenka-popovnyly-dva-mercedes-za-5-milioniv/
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До "как парашенко" еще далеко,У парашенки 1 за 5 лямов
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А то есть если меньше чем у Пети то воровать можно правильно ЗЕбилёнышь??
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а коли цього алкаша-иародьора посадять? шо там кажуть
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Спроси у своего кловуна....Хотя постой..., а как же его посадить, ведь грозные ЗЕбилы махая кулачками выгнали его на Ростов ещё аж 21 апреля...
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Дик ці Мерси тепер Зе возять... Пруф

https://topgir.com.ua/kortezh-zelenskogo-popolnilsya-novymi-avto-596861/

Але ні у Петі, ні навіть у Яника ніколи не було кортежу із 30 машин, а у Зе був! Пруф
https://www.youtube.com/watch?v=GEr3YgbLiO4
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Так это всё потому что Порошенко, в отличие янеЛоха, Богдан не давал покататься по кругу на Тесле, которую он приобрёл на зарплату чиновника, и на минимальную зарплату которую получал адвокатом...
Достоверность "доходов" Богдана можно проверить в налоговой!
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Да, только вторая пачка бумаги закончилась после того, как в последний раз доказательства очередному зебу давали. Отпечатки пальцев Богдана на авторучке, которой он заполнял декларацию нужны?
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😂🤣😂🤣😂
Порошенко купує автівки за свої, а ЗеБіли за твої
😂🤣😂🤣😂
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Забыли Корчак и Коболева . И еще орду чиновников с обслугой, в виде автопарков/охраны .
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при пэце
в 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела автомобилей на 27,91 миллиона гривен.
В частности, 15 Тойота Камри (по 0,74 миллиона гривен за штуку), Тойота Лендкрузер 200 (за 2,05 миллиона гривен), Мерседес V250 L (avant-garde) за 2,35 миллиона гривен, Мерседес V250 d (avant-garde ) за 2,39 миллиона гривен, Мерседес S560 4M long (за 4,47 миллиона гривен) и Мерседес S560 4M long (за 5,55 миллиона гривен).
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Так что это выходит, что ЗЕбилы дружно проголосовали за своего шута квартального шоб всё продолжалось так же как при Пете???
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порохоскот если бы как при пете то сумма была бы в 100 раз больше
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ЗЕбилоскот значит если сумма меньше то ЗЕбилам воровать можно???
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Малоросс, теперь к тем ещё нужны автомобили?
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А "Теслу " кто купил, чта показьівали по телеку ? Или в аренде она ?
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КОнечно за государственные, это ЗЕмародёр наворовал , а как иначе если его жена настолько жадная что даже субсидию оформляет..ЗЕмародёры они такие
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Я не знаю.Но если она приватная, чья то чужая, то это не очень хорошо смотрится.
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Я уже совсем запутался... так кто это сейчас барига мародёр, и когда конец эпохи бедности и олигархата??
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Клоун говорил своим зебилам что все будет по другому ну он это стадо и сделал
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Ну так не тяфкай, кто ж тебе не даёт..припиняй..
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А что такое?!?!?!?!!!
Они щаз бумажки оформят и резко выяснится, что Лексус им купили волонтеры, а оформили его строго и только ветераны АТО!!!!
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а что трудно законодательно ограничить стоимость авто для комитетов и министерств, это как-то напрягает мозг или что там у наших законников? коллективный разум?..., авто по такой цене - это как минимум странно в стране, которая ждет кредиты МВФ как средство стабилизации экономики....
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Лучше бы купили быстрый комп для ********
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Зачем покупать автомобили для госслужб? Пусть ездят на конфискованных авто с иностранной регистрацией ниже Евро5 - их нельзя зарегистрировать обычным гражданам, и такие авто после нерезультативных торгов бесплатно попадают гос.органам, в основном в вооруженные силы. Пусть все на таких ездят, а не только военные!
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Маршрутками пускай ездют! А кто не влезет - в трамвай!
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Для них кошти є,а для виплат лікарняних ....
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