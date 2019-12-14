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 Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников

Так называемая формула Штайнмайера давно прописана в законе об "особом статусе" Донбасса, действие которого Верховная Рада недавно продлила на год.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"Формула Штайнмайера" – это же, в общем, придуманное стандартное название, вытащенное из формулировки двух абзацев. В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 "формула Штайнмайера" уже давно записана, только она звучит немножечко иначе. Опять же, в кавычках "формула Штайнмайера", - считает Резников.

Юрист также отмечает, что она обозначается "в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов".

Читайте: "Формула Штайнмайера" не согласована до конца, - Макрон

В то же время Резников акцентирует: ""Формула Штайнмайера" ни о чем другом, как о моменте вступления в силу действия закона об особом статусе, не говорит. Когда кто-то рассказывает, что она предполагает разведение войск, это неправильно. Там нет такого. Поэтому, когда все говорят про страшную "формулу Штайнмайера", они ее не читали".

Читайте также: Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3165403
 
 
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От і чудово.
Припиняєм це безглузддя і по тому.
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Петро ляксеич это наподписывал.
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Петя не настолько янелох 42года что б что то подписывать. А вот ты ЗЕбил откровенно нагло брешешь. Порошенко лично ничего не подписывал.
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подписывал кацапчик ты
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ЗЕбил там вроде Скоты начались по Г+Г, сходи проверь, ато пропустишь будешь плакать.
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По -перше вродє у мавроді (кацапчіка). По-друге не за темою мне пишеш
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Судячі по твоєму коменту, то ти ту цапа у "10-півні"
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Формулу прохомаера свыня лично пысала с анжеликой мэркэль
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А ты это точно знаешь бо писали у тебя на горбу???
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Немножко ты бессовестно брешишь, соевое недоразумение. Пэтро Ляксееч ежегодно, после продления ВР этого закона на год, утверждал его своей подписью. Равно, как и ныне, когда его нынешняя ВР примет, то этот самый закон подпишет Зеленский.
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резников! ты что сегодня дежурный по... поумничать на людях!
прямо через новость "перлы"...
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ЗЕнапрёсточники крутят вертят всё пытаюца протолкнуть автономию Даунбасека, играют формулировками, там чуть - чуть подправят, тут немножко..можно ведь вместо федерализация написать - децентрализация..ЗЕчмо стараеца..
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Зебилы сливают Украину Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4028. Зебилы, посмотрите что говорят умные люди Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 7335
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Ты про эту курицу на фотке? Ну тогда и тебя можно к умным причислить...
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Шо может ещё сказать сливной бачёк парашенки?
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Ох эти еврейские "прочтения"...сплошная хуцпа
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Це "слуги народу" "формулу штайнмайера" у закон додали ?
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И что сказать, гниды своего добились...
С наскока не получилось, сейчас идет ползучий захват Украины.
Когда говорилось ублюд..м, что так и будет, онисмеялиь и ёрничали, но кажется, большинство на это и надеялось самого начала, поэтому такое торжество у нечисти.........
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Только эту "формулу" весь мир видит в метрах, а швайнмайер и расиянцы с дамбаским быдлом - в вершках. Потому, как минимум, нужно опуститься до их уровня и на понятном им езыге проставить красные линии. А еще лучше послать подальше всех этих "доброжелателей" и методично посылать на расиюшку гробы с ватниками.
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... фігуранти в дєлє Шеремета...розходимося...дєло розкрито...

Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6813

(C)
@Ronin

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придурок, а почему ты не указал МЕСТО в законе. ХДЕ она прописана...
во зеленкины пропагандоны.. во врут..
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