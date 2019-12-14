 Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"Формула Штайнмайера" – это же, в общем, придуманное стандартное название, вытащенное из формулировки двух абзацев. В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 "формула Штайнмайера" уже давно записана, только она звучит немножечко иначе. Опять же, в кавычках "формула Штайнмайера", - считает Резников.

Юрист также отмечает, что она обозначается "в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов".

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В то же время Резников акцентирует: ""Формула Штайнмайера" ни о чем другом, как о моменте вступления в силу действия закона об особом статусе, не говорит. Когда кто-то рассказывает, что она предполагает разведение войск, это неправильно. Там нет такого. Поэтому, когда все говорят про страшную "формулу Штайнмайера", они ее не читали".

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