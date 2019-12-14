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Все про:МВФ (2773) Райс Джерри (1)

 МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс

Договоренность с МВФ о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины стала важным жестом, демонстрирующим международную поддержку курса реформ украинской власти.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос "Голоса Америки" во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу подчеркнуть, что это договоренность рабочего уровня и будет зависеть от одобрения правления. Это важно", - сообщил он.

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Окончательной договоренности с МВФ еще нет, как и определенной даты, когда правление МВФ рассмотрит и утвердит новую программу для Украины. Это зависит от выполнения Украиной ряда предварительных условий, говорят в МВФ.

"Это (окончательное одобрение программы. - Ред.) будет зависеть от выполнения предварительных условий. После их выполнения программу представят на рассмотрение правления. Я не могу назвать дату, когда это произойдет", - добавил он.

Хотя перечень предварительных условий, выполнение которых ожидается от Украины, еще не обнародован, в МВФ отмечают важность соблюдения верховенства права в Украине, укрепление судебной системы, уменьшение влияния скрытых интересов на украинскую экономику, в частности в том, что касается банковского сектора.

"Чрезвычайно важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на спасение банков", - подчеркнул Джерри Райс во время пресс-конференции.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/n3165401
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 8464 Ты бы лечился зебил, а то заболевание уже приняло клинические формы МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 8464
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я не понял, а зеля уже бохатство обещал всем
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Что бы было понятно ЗеДятлам - денег не будет.
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я не понял, а зеля уже бохатство обещал всем
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МВФ вимагає посадити порошенка та ющенка які в 2008 році вкрали 10 млрд доларів рефінансування НБУ! Тоді ющенко був Президентом, а порошенко Головою Ради НБУ!
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Ты бы лечился зебил, а то заболевание уже приняло клинические формы
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Вы на него внимание не обращайте. Он немного того. С детства.
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Какой там пруф, вы о чем? Если такое случится, а с этими инвалидами по разуму я не исключаю и такого, нас моментально выкинут отовсюду, лишат безвиза и много другого.
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Учителям точно обещал, предпринимателям тоже. Пока первые получили линейку для измерения того, что Зебил презентовал вторым МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 2873
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Бохатство которое дали в долг, это бедность которую немного отдалили и одновременно усугубили.
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Ты откуда знаешь, генетический мусор! Тебе если бы американцы не давали, а вы у них не сосали, то давно бы планета от вас избавилась! Твари.
МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 5066
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У вівторок 17.12 ВР голосуватиме законопроект 0931 від "Слуги Коломойського" з Гебельс ТВ «Г+Г» - Ткаченко, що вводить кримінальну відповідальність за так званий наклеп. Коротше, вводиться повна диктатура ЗеБені.
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 3635

(C)
@ihor108

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А Украинцы как хотят увидеть! А фиг...
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А які їм рєзультати? Типа Бєня, відремонтує спалений будинок Гонтарєвої?

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Что бы было понятно ЗеДятлам - денег не будет.
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А если будут - ты тут же кукарекнешь "А как же Голобородько, он же посылал МВФ в жопу".
То есть зраду выклюешь при любом исходе.
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Им никогда не будет понятно. Ты слишком много хочешь от ублюдков.
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А если вот так: ЗеДятлы, бананів немає і не буде. МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 9486
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Думаю, шо бананы - это тоже не их. Ты их пивасиком напугай.
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Шо за детский лепет? Давайте деньги и все тут. Зетипиллам нечем пенсии и пособия платит.
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Конкретные результаты это не к ним. Эти попиз...ть, х...ом по роялю
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вот и новая версия телефонного разговора. А сколько еще таких лживых версий от Зе команды. Что они скрывают и что надо ждать по сценарию 95...
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Ахахах Ахахах .... не пОняли не смешно ? это 95-й кравтал !!!!!!!!! чего не смеетесь?
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Окончательной договоренности с МВФ еще нет, как и определенной даты, когда правление МВФ рассмотрит и утвердит новую программу для Украины. Это зависит от выполнения Украиной ряда предварительных условий, говорят в МВФ.

Ухаххах)) А ЗЕбилы с Гончаруком уже отрапортовали про перемогу, и даже бабло расписали как потратить, а бабла никто так и не давал)))))
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в штате мвф точно есть ясновидящие, ведь именно они предсказывают, что все деньги которые выдаст мвф зелескому кодлу - пойдут на нужды игоря валерьича.
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Две новости..... Плохая - жить будем бедно..... Хорошая - не долго....
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Два основных условия это возврат 5.5 млрдю украденных денег приватбанка и не возможность его возврата бывшим владельцам тоесть Коломойскому
А теперь мальчики и девочки скажите может ли мальчик буратино не вернуть своему верному папе карло его любимые вещи МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 7526
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...«Congratulations to Ukraine!»Индейцы переглянулись и все разом посмотрели на Всех Переживу. Та кивком подала знак, и к белому подбежали женщины с лепешками и кофе. Старик отломил кусок лепешки, мокнул в кофе и принялся жевать беззубым ртом.Следом за стариком из колесницы выполз очень толстый белый. Он сразу же напомнил собравшимся индейцам распухшую в воде фасоль.«Успешная программа с МВФ критически важна для роста и защиты племени Небесных Воинов!» - крикнул он на чистейшем индейском наречии.Старики вгляделись и обомлели. Да это же Дымящийся Кабан, только сильно растолстевший и теперь совершенно белый. Много лет назад он покинул племя, решив переехать жить туда, куда уходит Солнце. И вот, он уже вылазит из черной колесницы.Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».«Как же красиво!»Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.«Нельзя!»«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.«Зачем?»«На случай, если будет плохо».«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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Зеленский, где результат? Ты что, никогда не работал?
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Зачем давать деньги "правительству", которому уже осталось не долго?
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 1923
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А как же кукарекующий петушок Гончарук и министр финансов Макарова, которые на всех углах кричат о полном взаимопонимании с МВФ и скором получении миллиардов?

Т.е. они просто лгут и люьт гоффно в уши зебилам?
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Ты оптимист. Хорошо, если только этим отделаемся.
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МВФ просто ждёт когда начнётся дерибан земли .Вот их главное условие .Все остальное просто дымовая завеса
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важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на спасение банков

єто на кого ж буржуйские морды намекают МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 148
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Нужно вышвырнуть из Украины Сороса и все эти разведовательные грантовые фонды .Всех грантоедов проверить на предательство Родины .Все они наносят вреда Украине не меньше чем рассия .
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быстро прожорливые слуги народа Коломойского проели деньги акционеров из мирового правительства на проект "Украина". А ещё недавно слуги горделиво заявляли:«Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко»
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Хотите увидеть конкретную обдираловку украинского народа как при Порошенко.
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При ПЭТРУХЕ не настаивали, он зразу ГРЕБ. А тут еще пытаются сопротивляться. с Россией домовляются, с МВФ домовляются и думай, чья веревка лучше.
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