 МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос "Голоса Америки" во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу подчеркнуть, что это договоренность рабочего уровня и будет зависеть от одобрения правления. Это важно", - сообщил он.
Окончательной договоренности с МВФ еще нет, как и определенной даты, когда правление МВФ рассмотрит и утвердит новую программу для Украины. Это зависит от выполнения Украиной ряда предварительных условий, говорят в МВФ.
"Это (окончательное одобрение программы. - Ред.) будет зависеть от выполнения предварительных условий. После их выполнения программу представят на рассмотрение правления. Я не могу назвать дату, когда это произойдет", - добавил он.
Хотя перечень предварительных условий, выполнение которых ожидается от Украины, еще не обнародован, в МВФ отмечают важность соблюдения верховенства права в Украине, укрепление судебной системы, уменьшение влияния скрытых интересов на украинскую экономику, в частности в том, что касается банковского сектора.
"Чрезвычайно важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на спасение банков", - подчеркнул Джерри Райс во время пресс-конференции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.
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@ihor108
То есть зраду выклюешь при любом исходе.
Ухаххах)) А ЗЕбилы с Гончаруком уже отрапортовали про перемогу, и даже бабло расписали как потратить, а бабла никто так и не давал)))))
https://informator.press/nimets-ki-zmi-porivnialy-zelens-koho-z-baranom/?fbclid=IwAR3EwxzlNWxl-mMTcQAGoPWq5EGIcgwWlxnfxQypcY7UBDFMRQcCBBikS54
А теперь мальчики и девочки скажите может ли мальчик буратино не вернуть своему верному папе карло его любимые вещи
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.«Зачем?»«На случай, если будет плохо».«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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Т.е. они просто лгут и люьт гоффно в уши зебилам?
єто на кого ж буржуйские морды намекают