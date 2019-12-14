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 Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко

В деле об убийстве Павла Шеремета может быть обнародована информация о связи задержанных с высокопоставленными сотрудниками СБУ.

Об этом говорится на telegram-канале экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из направлений, в котором движется следствие по делу Павла Шеремета - это связь арестованных с высокопоставленными сотрудниками СБУ. В частности, с четырех камер наблюдения, которые установлены в районе совершения преступления, исчезло видео за этот день, что может быть связано с активностью спецслужбы. Более подробная информация о роли СБУ может быть обнародована в будущем", - написал Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета

Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко 01

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165399
 
 
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и над всеми высокопоставленными чиновниками стояла СВЫНЯ
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Не. это Аваков времен Порошенко, мешал Авакову времен Зеленского раскрыть все преступления.
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Евреи все быстрее сходят с ума чем ожидалось скоро Аваков станет типа Берии..а Баканова объявят Мюллером.. ну не шавки обрезанные ждем продолжения вашего сумасшедствия.. там еще марсиан не подогнали в дело Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 932 потом мы все БЕЗ УДИВЛЕНИЯ УЗНАЕМ что закал Шеремета некий клоун и некий экс-банкир одного банку.... с целью дестабилизации ситуации в Украине сделать гадость Порошенко.. и потом вывернув с ног на голову стали гадить на голову военным, волонтерам и патриотам Украины...
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Щоб зробити переворот і мати свого президента,щоб повернути Приват і мати бабло ( бюджет прийнятий з подачі ЗЄ,орієнтований на каламойскава),купівля чиновників нормальна практика для каламойскава?
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И бородатая женщина высралась... кудаж без нее...
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ну она и в Америке она. Странно другое, никто не пишет о подтасовке при явной подтасовке.Видимо быть украинцем уже не актуально, не зелено
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Підтасовка настільки очевидна що людям з мізками просто важко повірити що таке виконують в реалі. Це таке емоційне гроггі - коли на відверу маячню просто нема що сказати.
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Ну так "сахарну кістку" треба ж відслужити))
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Когда всю эту козлятину с-14 под крыло нагло брало СБУ забыли, а те в свою очередь под флагом патриотизма занимались рэкетом, рейдерством и грабежами и все им с рук сходило. Первым делом вычистить нужно СБУ от кротов и оборотней
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Москаль, а потім ваших туди набрати. Правильно ми зрозуміли
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Та ні краще таких підорків як ти так там вже своїх нема куди пхати...
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та ви ж експерт з аналітичними даними, куда мені до вас. Я навіть лаятися не вмію, а без цього швах
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Петики, ну, а шо вам ещё говорить? Подождите, скоро выйдут на источники вашего финансирования.
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Они могут быть связаны с кем угодно, но пока что связать их с убийством Шеремета у органов получяется как-то коряво.
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Может и связаны. Но как их связь с СБУ делает их подозреваемыми в убийстве Шеремета?
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Это ни у кого не надо спрашивать. Можно набросить миллионы тон говна, но при чем здесь Шеремет?
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не, она над тобой стояла. И срала, срала, срала в твой мужественный рот. Но слава Богу, ты сдержался и проглотив - никак себя не выдал, товарищ -олег олегов из Лахты
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Ну, тут как всегда, когда надо какашки на вентилятор накинуть, то бородатая женщина он же альфонс СерЛещ тут, как тут. Скоро и Сулугини Карлсонович - человек без паспорта и гражданства подвоет в тему.
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Лещенко это сливной бачок без мозгов.
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Не согласен. Лещенко - мразь. А сливной бачок обижать не надо.
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Ну он бачок. Ему сливают инфу - он её постит. Он не проводит расследование. Это такой Бигус, но без мозгов.
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Эти два фото сделаны с интервалом в 24 ч. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС у меня два вопроса - Как он за сутки так похудел? - Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 7780

(C)
@Ronin

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а крутий брітіш експерт, той, що - " я мілую узнаю па паходкє" сказав, що має 200% впевненості, що то він там ходив.
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И убитый Гонгадзе и убитый Шеремет и пока живой Лещ - все связаны с Притулой. Совпадение?
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О.
Бородатая женщина.
А не подозрительно ли то что он за годы борьбы с коррупцией приобрел свои статки?
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А жена его ( да, есть))) у москалей диджеит.
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Лещенко-то откуда знать? Этот журнашлюх так отчаянно хочет снова стать популярным.
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И тут вылез Сережа. Что там с хатой? На паперти заработал, борец за обогащение Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 8897
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Так,так.. а взагалі ниточки ведуть до Порошенка.
Він хтів воювати з пуйлом, провокував та обставляв його скрізь винним.
І боінг він же збив.
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Доброволець заявив,що на початку грудня аваковські поліціянти пропонували йому взяти на себе вбивство Шеремета. Він відмовився. Тобто уся ця туфта про 3-х річне стеження,експертизи та ДНК-просто блеф. У них немає -НІЧОГО. Це чергова серія слуги наріда для 73% ЗЕбілів. Фуфло.
(C)
@antigotovina69

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Если бы у них было хоть что-то, то они бы это дали. Но нет. Это шоу. Рассчитано на идиотов.
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ідіотів багато
по форумі навіть помітно.
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Им просто нравится когда менты могут закрыть любого это напоминает любимый гулаг. Вот и повылезало всякое. Закон торжествует, все равны в нашем паханате и прочее.
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Мне так нравится, когда категорически безапеляционно твердое суждение основано только на одном "доброволець заявив" Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 1201
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Ничем не хуже чем следователь заявил или Аваков заявил. Или Зеленский заявил.
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Скоро будет выдвинут лозунг - патриот (доброволец, волонтер) должен сидеть в тюрьме!
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***, вот это зашквар - уже даже бородатая женщина григоришина на подтанцовках у зебилов. это еще раз доказывает фейковость всего этого "уголовного" дела.
кстати, вы обратили внимание, что о заказчиках убийства Гадзюк уже все "журналисты" молчат. случайно не потому, что эти заказчики - спонсоры партии зеленского?
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Опа ,спец по квартирам и альфонс сірожа пукнув.Як таке пропустить,що убоге чмо гроші скінчились?Тепер з таким гуано ніхто поруч не стане.Давай дуй до дискжокейши може ще грошенят відслюнявить.....
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на это дело Шеремета сейчас все полезут как мухи на гавно - и Гордон и Бородатая женщина и все кому не хватает популярности
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Дерьмо всплыло , желая напомнить о себе.
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Судя по всему, еще не все мрази высказались.
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Псевдо-добровольцы, лже-патриоты, недо-волонтеры, которые грабят остатки нашей хлебнувшей горе страны, будут сидеть, и сидеть долго! И свои лже-справки и лже-характеристики пусть засунут себе глубоко в дупы!

Видел я настоящих патриотов, у них была из жилья хрущевка, из имущества - одна рубашка - одни штаны. и сидели они не в элитном районе киева, а в грязном, холодном окопе!

А многие лежат до сих пор, незахороненные, под илловайском, под дебальцево, у саур-могилы, и квартир- домов - пяти-десяти машин у них не было!
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