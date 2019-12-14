EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  1423  37
Материалы по теме:
Все про:ранение (2267) Донбасс (20222) потери (1742) Объединенные силы (422)

 Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник, в частности, использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил. Так, у Песков зафиксирован снайперский огонь, неподалеку от Авдеевки огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО, - украинская сторона СЦКК

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Уточняется, что неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.

"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.

Также читайте: Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Источник: https://censor.net.ua/n3165396
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода загиблого... Шкода.
Вічна пам'ять..
Царство Небесне.
 показать весь комментарий
 
Мир все ніяк не настане. Мабуть все через кляту войовничу меншість радикальних націоналістів, каториє мєшают нам жить.
 показать весь комментарий
 
А казали-вихвалялись на дамбасі кацапи не стріляють.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мир все ніяк не настане. Мабуть все через кляту войовничу меншість радикальних націоналістів, каториє мєшают нам жить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЕЩЁ ОДНИМ ПОРОШЕНКОВСКИМ ХОЛЯВЩИКОМ И УБИЙЦЕЙ МЕНЬШЕ
 показать весь комментарий
 
Я так и не понял, "Всеобъемлющее прекращение ..." уже началось, или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
норманди - нормальдо

поговорили

ВЕЛИКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ УСПІХ !

СОЛДИТИ ГИНУТЬ ЯК І РАНІШЕ
 показать весь комментарий
 
 
А казали-вихвалялись на дамбасі кацапи не стріляють.
 показать весь комментарий
 
 
А кто был против разведения войск, не вы ли? А теперь удивляетесь, ЗРАДЫ НЭМА, благодаря вам, А убитые есть. НЕ ДОХОДИТ.
 показать весь комментарий
 
Шкода загиблого... Шкода.
Вічна пам'ять..
Царство Небесне.
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне..
Дуже хочеться вірити, що кацапні це не менеться..рано чи пізно..
 показать весь комментарий
 
 
Я вам дуже раджу уважно прочитати висновки комісії ради з іловацської трагедії..особливо звернути увагу на предтечу подій..
 показать весь комментарий
 
Це має якесь відношення до мого побажання відповідальності для підкацапників? А щодо Вловайська, то я таки сподіваюся: а) що колись стануть відомі всі обставини герої і антигерої Іловайська, визначені історією, а не зацікавленими особами. б) що всіх героїв буде нагороджено, а артигпмихя покарано. в) поразка під Іловайськом стане наукою і зробить нас сильнішими.
 показать весь комментарий
 
Має..там багато прізвищ тих самих підкацапників та і просто ідіотів,що опинилися не на своїх місцях у цю лиху годину..і жодного досі не покарано..як і тих, хто давав їм посади та настанови,а потім заважав розслідуванню..
 показать весь комментарий
 
Но у нас мир дрючба фуфайка и мы гордо не отвечаем гавно бждоли гавно мед
 показать весь комментарий
 
 
Вони, шо там, шутят?
Чи, курять ?
« 14.12.19 14:29 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 991Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск с начала суток субботы, 14 декабря, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Це нова методика от саздатєлєй "боєвой травми".
Ранішня сводка - Не відкривали вогонь з початку доби.
 показать весь комментарий
 
 
Так зенелох з фуйлом розвів війська, а Макарон з Мерхель пообіцяли, і знов українських воїнів вбивають, хай вже по заходу шарахнуть, по гарантам.
 показать весь комментарий
 
 
Так днём сегодня же писали что обстрелов не было...
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть, завтра зранку знову перестануть стріляти.
 показать весь комментарий
 
Почему Зедебил с Авакяном не устраивает конференции ведь погиб Украинский воин на Донбассе
 показать весь комментарий
 
 
Жодного слова співчуття від цього бєніно-х*йловського цуцика!!! Дезертир-головнокомандувач...шавка парашинська...В нього немає війни в кварталі та в його роликах...там бігові доріжки та "пєрєміріє", розвод військ, "супер" положення в ст. Луганській, де парашинська озброєна наволоч розгулює по новенькому мосту...
 показать весь комментарий
 
 
парашинська озброєна наволоч розгулює по новенькому мосту... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
і шо??? що не так написано? Відремонтували міст!-факт!!! Мпочатку ця парашинська наволоч с3,14здила лаву з тентом та відперла на той бік!!! Тепер вони начепили пов'язки "ЦКК"(бойовики х*ловські!) і лазять озброєні(!!!) по мосту, начепивши купу прапорів парашорди з того боку!!!
 показать весь комментарий
 
Його хвилює громадянин Білорусі Шеремета більше, ніж воїн - громадянин України. Як до речі і Миш'яка Борисовича.
 показать весь комментарий
 
 
Бл... клована на ..уй! Войска с танками артой всех калибров на позиции... и сравнять с землей каждую огневую точку расейскихихтамнеов...!- ТАКИЕ МИНСКИЕ УГОДИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Меня просто поразила эта фраза
"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5697 погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении
 показать весь комментарий
 
С ТАКИМ РУКОВОДСТВОМ, КОТОРОМУ НАСРАТЬ НА БОЙЦОВ, И КОТОРОЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ КРОМЕ КАК ВТИРАЕТ ДИЧ ЧТО НАДО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ И ЧТО МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ, И ТУТ БАЦ 200-Й И НИКАКОЙ ОТВЕТКИ, СИДИТЕ ДАЛЬШЕ В ОКОПАХ ТЕРПИТЕ, ПОКА ТУТ ДЯДЕНЬКИ ЛОХТОРАТУ БУДУТ ВТИРАТЬ ЧТО ЕМУ МЕШАЕТ ПРОТЕСТ ПОД ОФИСОМ ПЕРЗИДЕНТА ДОГОВОРИТСЯ С ЛЮДОЕДОМ!
 показать весь комментарий
 
 
Черт!!! Брат!!! Ну как ты так?!(((((
Мир тебе и счастье...(((
Прости, Дорогой!(((
 показать весь комментарий
 
 
14.12.19 14:29 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны

14.12.19 18:26 Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Так где ложь и кто врет Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 974?
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь уже не Минский договорняк, а согласно Нормандскому.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх