 Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил. Так, у Песков зафиксирован снайперский огонь, неподалеку от Авдеевки огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Уточняется, что неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.
"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.
поговорили
ВЕЛИКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ УСПІХ !
СОЛДИТИ ГИНУТЬ ЯК І РАНІШЕ
Вічна пам'ять..
Царство Небесне.
Дуже хочеться вірити, що кацапні це не менеться..рано чи пізно..
Чи, курять ?
« 14.12.19 14:29 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск с начала суток субботы, 14 декабря, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Ранішня сводка - Не відкривали вогонь з початку доби.
"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении
Мир тебе и счастье...(((
Прости, Дорогой!(((
14.12.19 18:26 Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС
Так где ложь и кто врет ?