 Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил. Так, у Песков зафиксирован снайперский огонь, неподалеку от Авдеевки огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Уточняется, что неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.

"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.

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