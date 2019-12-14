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Все про:церковь (1059) автокефалия (417) Епифаний (212) ПЦУ (504)

 В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний

Глава ПЦУ митрополит Епифаний надеется, что в 2020 году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", - сказал Епифаний.

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По его словам, участие в Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви, который сегодня состоялся в Национальном заповеднике "София Киевская", приняло абсолютное большинство тех, кто должен был там быть. Другие отсутствовали по уважительным причинам, в частности, в связи с болезнью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165393
 
   
 Топ комментарии
 
и где вас Козлов таких в лахту понабирали? У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8394
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Поступово нас визнають. Але і це не головне.
Найважливіше - в нас є власна Церква.
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Вот сразу видно верующего человека - вы бы для пущей убедительности добовляли " блядь"
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Я вот подумываю признать что Бетмен может прожить 500 лет(если захочет, а если не захочет - то не сможет). И это по значимости то же самое как если какую-то(неважно) секту признает какая-то(неважно) секта.
Толку уж точно ноль. Разве что меньше(или больше) рабы будут резаться между собой "за веру" В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7147
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и где вас Козлов таких в лахту понабирали? У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8394
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Полноценной церковью ПЦУ станет только после признания ее всеми 15-ти поместными православными церквями..... И Епифан это знает...
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Церква це народ. Ти кажеш, прихожани ПЦУ неповноцінні ?
Перед ким ? Перед Богом ?
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Не каждая общественная организация может стать церковью..... Я, собственно, об этом.... Необходимо признание всей полноты православия... А народ может ходить и в кинотеатры, на концерты и сеансы Кашпировского....
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Це не супільна організація, а церква зі своєю тисячолітньою історіює.
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Почему только прихожане ПЦУ, а РПЦ? А сколько по миру? И у каждого свой Бог.
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Ксения, вы проходили специальный обряд из РПЦ в ПЦУ?
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Яких 15? Є тільки 14. Чи ти маєш на увазі секту ху..ла РПЦ ФСБ, з філією в Україні?
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Поступово нас визнають. Але і це не головне.
Найважливіше - в нас є власна Церква.
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В даний момент є. І важливо її втримати. Бо з "отвадітєлями войск ат врагов" може бути багато варінтів.
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Безвиза не будет,страны НАТО ОТКАЗАЛИ Украине в партнерстве.зеляПутинБацька теперь извечны братаны.три танкиста,три веселых другаря,ыкипаж машины баивой
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Ну если 73% поддерживают - так тому и быть! Vox pópuli vox Déi....
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И что решили с новоюлианским календарем? Или бывшие москальские попы против?
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за рік-два буде..
народ просто не дозрів..

хоч у Львові вже 75 відсотків НЕ проти.

Тут на цензорі крім мене теж не проти Козлов У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2136по очам видно...)
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