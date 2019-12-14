 В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", - сказал Епифаний.
По его словам, участие в Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви, который сегодня состоялся в Национальном заповеднике "София Киевская", приняло абсолютное большинство тех, кто должен был там быть. Другие отсутствовали по уважительным причинам, в частности, в связи с болезнью.
Толку уж точно ноль. Разве что меньше(или больше) рабы будут резаться между собой "за веру"
Перед ким ? Перед Богом ?
Православную Церковь Украины:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XQR0sfHFFiiXyGiVYqI1mNylJ9fFPdnh&ll=49.23809119873408%2C29.44195242187493&z=6&fbclid=IwAR0tZD7PJmR8Fz4pQJG_EZtiz1E_md2nc6dOanWsURfdlejbLCH5l2LJu-o
Найважливіше - в нас є власна Церква.
народ просто не дозрів..
хоч у Львові вже 75 відсотків НЕ проти.
Тут на цензорі крім мене теж не проти Козлов по очам видно...)