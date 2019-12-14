 В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", - сказал Епифаний.

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По его словам, участие в Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви, который сегодня состоялся в Национальном заповеднике "София Киевская", приняло абсолютное большинство тех, кто должен был там быть. Другие отсутствовали по уважительным причинам, в частности, в связи с болезнью.

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