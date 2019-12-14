 Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении Черноморского флота РФ.
Всего в ходе учений приняли участие порядка десяти военных самолетов.
это звено даже не захватив цели будет отправлено для обживание крабами, а летуны - для исполнения сопрано в хоре Александрова.
они еще бы высрали - будем подлетать к противнику и бросаться бутылками. они реально поехавшие, либо верят сами в свои баечки о скреповом вяличии. вроде у них в этих жестянках даже образочки налеплены(!)
не думаю. а ты в курсе шо уже в 90-х 5-е поколение наклепали и закрыли программу?(Ф-22)
с чего ты взял что они боятся нас, а не трамповцев то?