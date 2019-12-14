 Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении Черноморского флота РФ.

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Всего в ходе учений приняли участие порядка десяти военных самолетов.