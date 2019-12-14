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 "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали группу злоумышленников, причастных как минимум к 4 кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Гастролеры, занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция 01

13 декабря около 5:10 в одном из поселков Дрогобычского района Львовской области злоумышленники, повредив входную дверь, проникли в помещение отделения банка и похитили терминал самообслуживания. Сотрудники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления, и задержали их в порядке ст.208 УПК Украины.

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Гастролеры, занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция 02

"Личности злоумышленников установлены - ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенных на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165389
 
 
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Бач які сміливі іностранці! Не побоялися в лігво до бандерівців присунутися заради наживи! Тепер навчаться гарно працювати і якусь професію освоять "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9550
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Давно треба приймати закон про кримінальну відповідальність злодіїв у законі. Минула влада не спромоглась проголосувати, бо багато було тих злодіїві їх шісток при владі. Може хоч ця прийме, щоб до нас не їхали ці (інтуристи) "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7661
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"Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция" - не стоит тратить время и деньги на разного рода суды, просто и без соплей, поставить к стенке, и без сантиментов.
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Очередной провал реформированной полиции.
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Тепер всі ЗМІ будуть відбілювати репутацію поліції, яку дмігав з зеленим болотом Миш'як Борисович. Піднімати будуть от такими повідомленнями про буденні справи. І це правильно. Бо лізти поліції у політику - це втрачати залишки авторитету.
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