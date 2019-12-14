 "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

13 декабря около 5:10 в одном из поселков Дрогобычского района Львовской области злоумышленники, повредив входную дверь, проникли в помещение отделения банка и похитили терминал самообслуживания. Сотрудники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления, и задержали их в порядке ст.208 УПК Украины.

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"Личности злоумышленников установлены - ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенных на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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