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Все про:РПЦ (575) Томос (237) Епифаний (212) ПЦУ (504)

 РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний

Российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины, но сделает это последней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Российская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признания от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех", - сказал он.

Также Епифаний отметил, что в течение прошлого года к ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов, которые сейчас завершают определенные юридические процедуры. Но по его словам, Московский патриархат настойчиво начал противодействовать этому.

"Это противодействие идет и на внешнем факторе, чтобы другие церкви не признали статус ПЦУ, и внутри Украины они пытаются различными путями приостановить этот процесс перехода приходов, который проходил в течение прошлого года", - добавил Предстоятель ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

Отметим, 14 декабря ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Источник: https://censor.net.ua/n3165388
 
   
 Топ комментарии
 
Москальску церкву потрібно заборонити в Україні.
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Им придется признать все. Даже то,от чего рыгачка. Но это в будущем.
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Украинский авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: раскрыты детали сделки

РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5116

Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая - компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.
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Я визнаю ПЦУ,тільки тоді,коли вони будуть у Київо Печерської Лаврі.
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Потрібно щоб ПЦУ визнав Філарет, визнав або мовчав, бо його маразматичні виступи проти ПЦУ і намагання Філарета разом з кримінальними одеськими аферистами-регіоналами заблокувати в суді створення об'єднаної церкви - ПЦУ, це просто якийсь диявольський наступ на нову церкву!
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Його передчасна кончина всіма буде сприйнята як логічне завершення його довгого життєвого шляху.
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залишидось молитись, щоб скоріше приставився. жив жирно, не пахав, здоров"я зберіг, і досі не там.
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Та Зевс тут не при делах, тут беснуются на "честь" малоизвестного божка Яхве. Ну, тот шо там вырезал под корень все население мира, которое сам же и создал(правда никто этого не видел и не слышал и не был выпилен "перстом" Яхве РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6035 )
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Не понял! Какая автокефалия? Пока что мы получили митрополию Константинопольского патриархата. Епифаний что-то путает
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То до Пэтрухы, он знаток. Вам рассказывал пол года, какая, для чего.
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А у этих рубка идёт - перекрой пирога.
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Им придется признать все. Даже то,от чего рыгачка. Но это в будущем.
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Когда Зелёная власть доберётся до ПЦУ? На закон о мове уже пытаются нападать, армию уже обплевали как могли, а церковь когда?
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люблю коли всілякі дизайни та кронштейни лізуть у православ'я.. такі кумедні РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8664
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Зебил, зебот, вас хоть кого-то на интеллект проверял перед тем как брать на ферму работать? Вы же все идиоты.
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а ще кумедні агресивні кацапоудмурди.. тебе шо погано в школі навчають собачої? чому з помилками пишеш? РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8525
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Зебилушка, свои высеры почитай. И на вопрос ответь - когде главная ЗЕ-мразь начнёт репресси против ПЦУ?
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ну шо тебе сказать, удмурд?..то шо ти буквы плохо знаешь чи про то шо ти галопєрєдол випльовуєш? РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 53
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это как лезть в бочку ховна - толку ноль, еще и облают любители сего.... хм.... "корма" РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3864
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https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043

ці рпц-шні наркомани та наркобариги ніколи не визнають ПЦУ. Бо секта фсб-гундяєвщини ніякого відношення до релігії не мала.Тільки бабло і матеріальні блага.Це все що цікавить цих сектантів
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Москальску церкву потрібно заборонити в Україні.
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Проблема у вас, "служителі культа" не у визнанні РПЦ, а у визнанні людьми.
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А у кацапов проблема- мания величия. Всякое пытается за всех людей говорить
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Украинский авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: раскрыты детали сделки

РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5116

Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая - компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.
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печальный и логичный финал в условиях развитого неофеодализма и олигархии..
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Я не понимаю, зачем вообще вспоминать незаконную РПЦ?
У РПЦ есть Томос? Нет. Значит - они - секта, под внешним видом православия. А зачем нужно признание секты?
Похоже Епифаний спятил.
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так вежь и не признают.. и о чем новость непонятно.. а Епифанию учиться надо, а не под каждую власть подстраиваться
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Мне вот интересно, а кто (что - не суть важно) сможет вынудить МП признать ПЦУ? И через сколько столетий? Или опять, как всегда, расчет на так званый русский авось?
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Петровный "И через сколько столетий?". А через сколько столетий развалился совок?
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щас Зеля прийдёт и расформирует Украинскую церковь ..... эта зелёная шмаркля работает в этом направлении ..... чекайте.
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лапы только не успел везде свои просунуть что бы насрать.
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+ Єпіфаній наша людина. Від себе додам: хорошого настрою)), здоров'я, сімейних гараздів, славімо Господа во славу нашу
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Епифан, спорим на твое бабло шо Раха так же признает твою контору как и то шо Крым она захватила? РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1865
Ты понимаешь что для Рахи это = шо для вора в законе сесть на бутылку и подставить потом.... "спину" ментам? И надеяться остаться при "должности" вора.
попы это те же бандюки - стригут лохов, свой жаргон, понятия и прочее.
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А тем временем:
https://ua.news/ua/rossijskij-kosmicheskij-korabl-ne-smog-vzletet-iz-za-vesa/

Російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос

«Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля на 2,3 т»

Он тяжелее воздуха и летать НЕ МОЖЕТ.
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