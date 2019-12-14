 РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Российская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признания от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех", - сказал он.
Также Епифаний отметил, что в течение прошлого года к ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов, которые сейчас завершают определенные юридические процедуры. Но по его словам, Московский патриархат настойчиво начал противодействовать этому.
"Это противодействие идет и на внешнем факторе, чтобы другие церкви не признали статус ПЦУ, и внутри Украины они пытаются различными путями приостановить этот процесс перехода приходов, который проходил в течение прошлого года", - добавил Предстоятель ПЦУ.
Отметим, 14 декабря ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.
В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
ці рпц-шні наркомани та наркобариги ніколи не визнають ПЦУ. Бо секта фсб-гундяєвщини ніякого відношення до релігії не мала.Тільки бабло і матеріальні блага.Це все що цікавить цих сектантів
Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая - компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.
У РПЦ есть Томос? Нет. Значит - они - секта, под внешним видом православия. А зачем нужно признание секты?
Похоже Епифаний спятил.
Ты понимаешь что для Рахи это = шо для вора в законе сесть на бутылку и подставить потом.... "спину" ментам? И надеяться остаться при "должности" вора.
попы это те же бандюки - стригут лохов, свой жаргон, понятия и прочее.
https://ua.news/ua/rossijskij-kosmicheskij-korabl-ne-smog-vzletet-iz-za-vesa/
Російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос
«Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля на 2,3 т»
Он тяжелее воздуха и летать НЕ МОЖЕТ.