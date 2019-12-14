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 Полицейскому, устроившему смертельное ДТП на Житомирщине, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении полицейскому роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Полицейский, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Passat с двумя пассажирами, не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил столкновение с деревом. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Призошедшее квалифицировано, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3165387
 
 
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когда закончится этот судейский маразм? от 3 до 8 лет а пятерку на откуп судье, или как? срок должен быть один а суд реашет виновен или нет.
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Що там розслідувати, поліціянта мали повісити поруч з місцем трагедії і сьогодні вже закопати на смітнику за цвинтаром!
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Вилка есть во всех нормальных странах.
Тебе, пять раз попавшемуся пьяным -8, водиле с 20й безаварийки - пятерочку
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